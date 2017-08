В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. Для четвертого из них мы объявили open call, призывая фотографов поделиться с нами своими работами, раскрывающими тему «Современность». Дедлайн по приему проектов продлится до 15 августа, а мы уже публикуем первый из них — «Иннополис» Леси Поляковой.

От автора

Если захотеть построить аналог Кремниевой долины в России, можно это сделать в Татарстане. Моря, правда, здесь нет, и климат далек от приятного. Местные говорят: «Слова “Иннополис” и “дует” — синонимы». Потому что «дует» по субъективным ощущениям в среднем 10 месяцев в году. Но есть свежий воздух, Волга и Свияга рядом, непуганые зайцы, перебегающие дорогу в городе. Здания немного футуристического вида, соседи-коллеги, к которым можно заглянуть за луковицей или без повода (что чаще), бар в доме напротив, где спрашивают: «Как обычно?» Хайтек в чистом поле. Из офисного здания с IT-компаниями видно лес, поле и закат.

Указатели и надписи на английском, русском и татарском; чтобы было понятно, это место in the middle of nowhere в Татарстане. Скепсис через некоторое время переходит в любопытство. Что будет с проектом/городом через, например, 5 или 10 лет? Кто эти люди, которые выбрали довольно уединенное место компактного проживания (в основном) айтишников?

Я начала снимать его с ноября 2015 года. Стройка, глина, грязь, туман — часто в межсезонье место в 40 км от Казани напоминало фильм «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего. Только не Байконур, а Иннополис, и запустить не первого космонавта, а российскую ИТ-индустрию. Пафосно, но какие большие идеи в России обходятся без пафоса.





