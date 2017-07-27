В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. В третьем из них, названном «Выпускники», представлены дипломные и итоговые работы студентов, заканчивающих образовательные программы, связанные с изучением фотографического медиума.

Мы закрываем этот блок публикацией проекта выпускника Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Ивана Петроковича (мастерская Влада Ефимова) «История болезни».

От автора

«История болезни» — это, в первую очередь, книжка: как по форме, в которой эта работа выставляется, так и по структуре, в которой визуальный нарратив переплетается с обрывками текста.

В ее центре — история ипохондрика, медленно умирающего то ли от мнимой, то ли от настоящей болезни, разрушающей его тело и разум.

Но главная фигура повествования здесь — не несчастный больной или его таинственная инфекция, а бесконечная амбивалентность и невозможность определения границ реальности и вымысла, тела и разума, «вне» и «внутри», бытия и небытия.

Несмотря на то что работа над книжкой велась больше года, в ней нет ни одного заранее спланированного, постановочного кадра; задача заключалась в реконтекстуализации именно «дневниковых» кадров, снятых в обычной жизни.

В процессе кадры и цитаты из книг, теряя связь со своими исходными смыслами, обретали новые связи между собой, чтобы затем быть собранными воедино вокруг рассуждений о природе страха перед телом, образуя полностью вымышленную «Историю болезни», которая, превратившись в мутанта, становится чем-то большим, чем была сумма ее частей.





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