Знаки различия

В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. В третьем из них, названном «Выпускники», будут представлены дипломные и итоговые работы студентов, заканчивающих образовательные программы, связанные с изучением фотографического медиума.

В этой публикации мы представляем проект Анны Щербаковой, студентки Британской высшей школы дизайна (руководитель проекта — Петр Антонов), «Объекты повествования», посвященный людям и их татуировкам.

От автора

Пару месяцев назад совершенно случайно мне на глаза попалась книга «Татуировки заключенных», автором которой является петербургский милиционер Данциг Балдаев. На протяжении всей жизни он фиксировал феномен российской тюремной наколки, формируя классификацию при помощи детальных зарисовок. Собранные материалы предназначались исключительно для милицейского пользования — для исследования языка тюремных татуировок и облегчения процесса идентификации преступников. Меня поразило, насколько татуировки являются уникальным и выразительным языком, где каждое изображение имеет смысл, рассказывает неофициальную историю своего владельца. Если провести аналогию с современными тату, то становится очевидно, что данное понятие перешло из тюремной субординации, стоящей за пределами обычного права, в вопрос личный, однако сохранило при этом свою прежнюю функцию — функцию повествования. Люди, принявшие участие в данном проекте, рассказывали о своих татуировках, и это были их портреты и истории жизни.





Леша

© Анна Щербакова

«Корова, играющая на арфе Don't stop philanthropy (Филантропию не остановить)» (левая нога)

Собирательный образ доброты. Невозможно препятствовать добрым побуждениям, помощи нуждающимся, заботе о ближних. «Valhalla (Вальхалла)» (шея)

Рай для доблестных воинов, павших в бою, в германо-скандинавской мифологии. «24-килограммовая гиря. Все, что у нас есть», групповая татуировка (грудная клетка)

Символ причастности к сообществу друзей. Все, что у нас есть, — это возможность держаться друг за друга. «Суперброкколи» (правая рука)

Юбилейная татуировка: 10 лет со дня отказа от употребления животной пищи. «Love Thy Neighbour (Возлюби ближнего своего)» (левая нога)

Простая истина, о которой забывают и трактуют часто только по отношению к человеку. Однако это касается всех ближних, включая животных (в особенности собак). «Виселица» (правая рука)

Символизирует излюбленный удушающий прием в боях ММА. «Жиужицу» (левая нога)

Кавер-версия советской уголовной татуировки. Вместо кулака — жест под названием «шака», обозначающий «все хорошо». Часто используется среди серферов и борцов бразильского джиу-джитсу. «Волк Фенрир» (левая нога)

Огромный волк в германо-скандинавской мифологии, живущий на цепи и ожидающий сражения с богами.





Галя

© Анна Щербакова

«Ангел смерти», парная татуировка (левая нога)

Ангел смерти с держателем для тату-машинок символизирует преданность профессии тату-мастера. «Ангел», парная татуировка (правая нога)

Ангел с держателем для тату-машинок и чернилами символизирует преданность профессии. Показывает желание развиваться в данной сфере. «Паук» (левая рука, кисть)

Паук на языке татуировок заключенных обозначает «завязал с воровством». По воле судьбы после того, как татуировка была набита, в жизни появился человек, отбросивший привычку воровать. «Пистолет Live by the gun (Жить с оружием в руках)» (шея)

Татуировка неразрывно связана с тяжелым периодом в жизни. Ежедневная необходимость обороняться от окружающей действительности. «Ласточка» (шея)

Первая татуировка была набита с разрешения мамы в качестве альтернативы солярию. Символизирует верность близким людям. «Лотос» (шея)

Олицетворяет будущее рождение дочери. Непорочность, чистота и гармония. «Всевидящее око» (левая рука, запястье)

Божий глаз, который все видит. Не имеет отношения к масонскому символу.





Никита

© Анна Щербакова

«Кинжал» (правая рука)

Кинжал хладнокровно пронзает любящее сердце. Был набит после измены близкого человека. Служит напоминанием о том, что необходимо снимать розовые очки и всегда быть начеку. «Имперский штурмовик» (правая нога, щиколотка)

Элитный воин Галактической империи («Звездные войны»). Символизирует тягу к познанию космического пространства и будущего. «Воздушный шар» (левая нога)

Воздушный шар не может взлететь в небо, пока не скинет балласт. Так же и в жизни: нет возможности подняться вверх и достигнуть желаемой цели, пока не будет отброшено все лишнее. «Волк» (грудная клетка)

Волк символизирует верность. Либо навсегда с одним человеком, либо вечное смиренное одиночество. «Ключ» (правая рука)

Ключ как воплощение общительности, умения найти подход к любому человеку. «Улыбающийся кот» (левая нога, щиколотка)

Легкий и веселый нрав. «Корабль» (правая нога)

Страсть к путешествиям и приключениям. Готовность совершать необдуманные действия, попадать в истории.





Малика

© Анна Щербакова

«Птицы» (правая рука)

Символизирует свободное, бескрайнее небо. Однако тут же присутствует некая тревожность, поскольку на птиц ведется охота. Боязнь потерять свою независимость, нежелание находиться под чьим-то контролем, давлением. «Little Princess (Маленькая принцесса)» (грудная клетка)

Сопоставление себя с маленькой принцессой: нежной, искренней, ранимой. «Перо павлина» (правая нога)

Олицетворяет легкость, утонченность, красоту. «Зонт» (правая нога, щиколотка)

Логотип британской рок-группы Bring Me the Horizon. Творчество данной группы неразрывно связано с самым экспериментальным и противоречивым периодом жизни — переходным возрастом. «Бабочка» (левая нога)

Символ перерождения, стремление к изменению, преображению. Татуировка в виде бабочки приснилась на том самом месте, где находится сейчас. Данное сновидение послужило сигналом к действию. «Ананас» (левая нога, щиколотка)

Сравнение себя с экзотическим фруктом: редким, необычным, особенным. «Герметичное сердце» (левая нога)

Олицетворяет отношения между мужчиной и женщиной, которые нельзя разрушить извне. Распад возможен только изнутри. «I love mom (Я люблю маму)» (грудная клетка)

Любовь и трепетное отношение к самому близкому человеку — маме. «Воздушный шар» (правая нога)

Тяга к путешествиям и приключениям.





Саша

© Анна Щербакова

«Енот-воришка» (правая рука, кисть)

Одной из ярких отличительных черт енота является маска, которую он всегда носит. Благодаря маске происходит перевоплощение. Надев ее на лицо, можно стать тем, кем хочешь быть. «Братское рукопожатие», групповая татуировка (правая рука)

Символизирует доверие и преданность узкому кругу друзей. «Карамельная трость» (правая рука)

Любовь к «сладостям» жизни, желание жить в наслаждениях. «Оскал медведя» (правая нога)

Агрессия, свирепость, ярость внутри. «Ежевика» (левая нога, щиколотка)

Трепетное отношение к лесу. Любовь к собирательству. «Кинжал» (правая рука)

Кинжал, который всегда под рукой. Необходим на рыбалке и охоте. В кругу детей перевоплощается в меч Сейлор Мун. «1723. Урал. 100%» (живот)

1723 — год основания Екатеринбурга (место рождения). На 100% коренной житель Урала. «Барбер-пол (Barber Pole)» (правая рука)

Барбер-пол — символ всех барбер-шопов. Любовь к своей профессии, желание развиваться в данной сфере.





Дима

© Анна Щербакова