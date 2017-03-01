В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU будут разделены на несколько блоков. Один из них, посвященный ongoing projects, или проектам в развитии, будет представлять долгосрочные авторские работы, которые на данный момент еще не завершены, а значит, еще могут быть переосмыслены фотографом. И совсем нет гарантии, что все снимки, представленные в публикации, войдут в окончательный авторский отбор. Публикуемые проекты могут находиться в разной стадии готовности, однако чаще всего сам автор не имеет представления, что именно послужит финальной точкой в работе; тем не менее мы надеемся, что комментарии и критические замечания к данной публикации будут полезны автору для продолжения плодотворной работы над проектом.

О проекте

«Furious like a child» Марго Овчаренко через личный опыт и визуальное противопоставление исследует гендерные стереотипы в современной России. В первую очередь художница обращается к личным воспоминаниям: эти фотографии сделаны в городе ее детства и в условиях, близких к ее воспоминаниям, — почти все снимки сделаны в одной комнате и в спортивном зале школы, где девочки занимаются художественной гимнастикой. Одним из связующих звеньев выступают кадрированные снимки из личного архива художницы, где изображена она.

В портретах, сделанных в «домашнем ателье», главная тема для Марго — это работа со стереотипами позирования. Девушки одеты ею в светлые и откровенные платья или полуобнажены; позы, которые они принимают, — это позы объектов, мужские фантазии о невинной сексуальности. Но игра в объективацию для Марго — это попытка осмыслить свое положение в отношениях объект/субъект, фотограф/фотографируемый, женщина/камера, где она находится по обе стороны одновременно, оставаясь женщиной и разделяя опыт, через который проходят девушки на ее снимках. Этому служат не только портреты, сделанные в «ателье», но также и снимки со спортсменками. В них для Марго кроме воссоздания автобиографических переживаний, связанных со взглядом извне, направленным на ее тело, есть попытка исследовать дуальность, с которой изображается женское, подростковое, тело в спорте. Для нее важно исказить образ, в котором спортсменки десексуализированы за счет придания их телам холодной, механической красоты. Художница показывает страх, дискомфорт и физическое напряжение такими же, как они есть в части портретов из «ателье».

Эта фотографическая серия препарирует идею невинного в сексуальности, сексуальности и силы в спорте за счет многослойности и повторяющихся мотивов. В работах Марго такая многослойность позволяет включить политический контекст постсоветского пространства, в котором тела спортсменов и спортсменок продолжают олицетворять силу авторитарного государства и контроля над сексуальностью.





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