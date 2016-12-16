В этом году COLTA.RU решила пойти на эксперимент и пригласила к временному кураторству над разделом «Фотопроекты» молодых и талантливых представителей ведущих российских фотоинституций. Мы разделили календарный год между шестью кураторами и попросили их отобрать для публикации наиболее интересные образцы современной российской фотографии.





Приглашенные кураторы

Катерина Зуева , Центр фотографии им. братьев Люмьер

Надежда Шереметова , «ФотоДепартамент»

Сергей Потеряев , «Дом Метенкова»

Дарья Туминас , фриланс-куратор, Амстердам

Анастасия Богомолова , блог This is a photobook

Светлана Тэйлор, Британская высшая школа дизайна

Шестой резидент: Светлана Тэйлор. Независимый выставочный куратор, основатель и руководитель факультета «Фотография и видеоарт» в Британской высшей школе дизайна, специалист в истории и теории новой фотографии. Исследует феномен фотографии вне ее прямого документирования.





Светлана Тэйлор о «Кружке» Стаса Фалькова

Я познакомилась со Стасом Фальковым три года назад. Тогда он занимался фотографией и размышлял про ее внутреннее вещество и возможную амплитуду комбинаций: пленка, оптика, камеры, цифра. Еще, как мне тогда показалось, его волновали вопросы, «зачем» и «что» ему дальше со своим интересом к фотографии делать. Прошло полтора года, и Стас создал фотоальманах «Кружок» — проект о жизни и мироощущении молодых людей.

Сам по себе мотив документации своего поколения не нов — подобное легко проследить начиная с Ларри Кларка («Талса», «Детки»), Нэн Голдин («Баллада о сексуальной зависимости»), Райана МакГинли («С детьми все в порядке» и «Я знаю, куда уходит лето»), Вольфганга Тильманса и заканчивая Ричардом Керном, Игорем Мухиным, Беном Риттером, Кеннетом Каппелло, Арнольдом Вебером и другими.

В художественной проблематике фотографии, когда она стала все теснее соприкасаться с искусством, а модернистский «огонь» ее почти угас, наметились магистральные пути отступления через ординарное, интимное и повседневное. Они стали регулярной практикой пассивного бунта против глобального мира и утверждения особого значения — или, скорее, переосмысления — обыденности. Ежедневное усложнение сетевого общества, разрастание облака хештэгов как момент мгновенного подключения/отключения к определенному пространству социальных связей, лавиноподобный поток ежесекундной информации — данные факторы невероятно усложняют реальность, и, как заметил Жан-Франсуа Лиотар, «каждый из нас живет на пересечениях траекторий множества этих частиц», но в то же время «каждый предоставлен сам себе».

«Кружок» — феномен не только времени (хотя Фалькова стилистически я бы причислила к кибербарокко), но и новой фотографии. Тот же Арнольд Вебер не преодолевает документальное качество трэш-фотографии начала 90-х, он остается в традиции. У Стаса Фалькова все выстроено на рафинированной эстетике: прекрасный свет, вычурная аккуратность, тотальная «бьютификация», холодная отрешенность лиц. Мы не находим на фотографиях ни следов плохой кожи и лишений, ни печати болезни, ни страданий, ни боли. Перед нами новый потенциал фотографических форм: качество изображения против так долго любимой непосредственной, любительской съемки, отсутствие размытостей, вспышки, небрежного кадрирования. Маниакально продуманная сценография, перфекционизм, четкость, сдержанный холодный свет, жесткий кастинг, сложная игра и стиль производят смысл. Пример визуальной адаптации к культурному коду времени, когда образ жизни становится формой культуры, а идентификация с сообществом — высказыванием о поколении.

Создатель «Кружка», его авторы, его персонажи, весь мир и реальность вместе образуют четко очерченное единство: это территория с конкретной картой, где слушают свою музыку, посещают свои места, носят правильную одежду. Это ода, воспевающая с безмятежной печалью разрыв современного человека и мира.





«Музыка: Ploho, Антоха MC, FOLKPRO MUSIQUE, “Макулатура”, Луна, ATL, Пасош, Никита Забелин, Фараон, Лупрекаль, Oxxxymiron, Summer of Haze и др.

Я раньше в рэп группе был, по этому у меня немного деформированы вкусовые предпочтения.

Места: Рабица, НИИ, Стрелка, Энтузиаст, Смена (закрылась), Дич. Я плохо разбираюсь в этой теме, так как приехал из провинциального города. В момент когда я формировался как личность, там не было какой-то клубной культуры, разве что можно было посидеть в подъезде да и все. С другой стороны поэтому мне и интересно вся предлагаемая эстетика этих мест, и сами персонажи происходящих там событий.

Одежда: вещи из секонда самый кайф, а так: Волчок, Спутник, Гоша Рубчинский, The North Face, Adidas и тд.

Куча всяких мелких производителей, в каждом городе есть своя марка, это очень радует.

Мне кажется скоро мы придем к тому, что каждый уважающий себя человек будет иметь свой бренд одежды. Даже я пробовал выпускать свои футболки с Шуфутинским».

Стас Фальков

Нашел «ВКонтакте» несколько фотографов, которые делают странные снимки. Странные — потому что они, с одной стороны, не вписываются в коммерческий «мейнстрим» и прочие «художественные» дела, с другой — я чувствую, что в них есть что-то большее, чем простой концептуальный постмодернистский «щелчок» по кнопке затвора. Вдруг там есть трагедия, душевная рана, какая история. Жалко было бы пропустить такое. Поэтому, пока эти карточки не напечатаны на больших форматах и не растащены по галереям и биеннале, надо узнать, что же произошло.

Все очень просто. Я попросил авторов рассказать «Главную историю»:

«Я нажимаю на кнопку и вспоминаю о прошлом, удивляюсь и впечатляюсь. Аутсайдер и бездельник, вдохновляюсь великими, работаю и зарабатываю, чтобы здесь жить и рассказывать».

Одна фраза, семь вопросов, каждый из которых — шифр. Удалось или нет вскрыть творческую душу?.. В конце концов, это не важно. Мы собрали всех в кружок и посмотрели фотографии, это — классно! Кстати, повествование происходит от первого лица.

Саша Киреев (веб-арт-художник, который помогает мне с журналом):

«Я бы сделал все не таким образом. И вряд ли бы сделал в принципе, если бы делал самостоятельно. Гляньте только на фоторепортаж Паши-Валеры: смотреть на него без позывов в области пищеварительного тракта просто невозможно.

Но для меня это ценный опыт.

Взгляд Стаса на подборку авторов, его принцип отбора работ — все это меня цепануло. Потому работать с материалом, собрать в единую картинку намеки, образы, обрывки фраз и историй и далее упаковать в продукт, готовый к просмотру, — хороший разрыв шаблонов, полученных за годы работы в коммерческой индустрии.

Так что все каким-то образом подсобралось, и получилось действительно хорошо. Будем работать дальше».

Участники «Кружка» о главном

Катя Галицкая

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Для своих мини-фотовечеринок мы придумываем постановочные сюжеты: жжем коробки, вооружившись ножами, таскаем в лес какие-то овощи и супертяжелый арбуз, еду из «Макдоналдса» ночью. Это всегда весело.

Дарина Аксенова

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Пью сухое красное вино.

Темы для разговора меняю чаще, чем моргаю.

Часто уезжаю с пар на море, чтоб просто посмотреть.

Паша-Валера

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Каждое совершаемое действие и есть ошибка, поскольку ведет к одному всем известному финалу. Большинство об этом старается не думать, хотя эта мысль, как мне кажется, не такая уж гнетущая.

Артем Грислис

vk.com

Мои фотографии нравятся друзьям, а на фотодневник подписалась любимая фолк-гитаристка Джессика Пратт. Если это считается, то я реализован.

Евгений Музалевский (@tinkivinkias)

vk.com

Ворую сыр в продуктовом и брожу вечерами по Обводному каналу с лавашами из тандыра. Не вижу смысла врать.

Саша Граф

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Своим главным творением считаю свою комнату в общежитии. Мне повезло с соседкой, она такая же безбашенная. У нас тут на стенах и огромный пазл с единорогами, и открытки с русскими тюремными татуировками, и флаг ирландский, и панно из Австралии с кенгурятами... А еще много ковров! Люблю ковры! В общем, полно дерьма. Раньше коллекционировали бутылки из-под выпитого, но после терок с комендантом пришлось многое почистить. Кровати завести, например.





Сайт «Кружка»

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