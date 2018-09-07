«28 дней» Ольги Шиляевой

Московский театральный сезон традиционно начался с «Любимовки» — крупнейший и самый авторитетный в России фестиваль современной драматургии проходит в этом году с 1 по 8 сентября в «Театре.doc». Из 646 присланных на конкурс «Любимовки» пьес отборщики выбрали 24 текста, вошедших в основную программу форума. Одним из самых ярких текстов, прочитанных на «Любимовке-2018», стала дебютная пьеса Ольги Шиляевой (Санкт-Петербург) «28 дней»; право ее первой публикации автор любезно предоставила COLTA.RU. Текст печатается в авторской редакции.

28 дней

Трагедия менструального цикла

Действующие лица:

Она

Хор женщин

Мужской голос

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Из темноты появляется ОНА. Идет с трудом, затем падает, как будто замертво.

МЕНСТРУАЦИЯ

Дни 1—2

ОНА лежит, не двигаясь. Из-под тела начинает вытекать и растекаться по полу кровь.

Появляется ХОР, женщины разного возраста, их одежда в промежности испачкана кровью.

ОНА:

Кровь.

Из меня

течет

кровь.

ХОР:

Это нормально.

ОНА:

Из меня течет

кровь!

ХОР:

Это нормально.

ОНА:

Мне больно!

ХОР:

Это нормально.

ОНА:

Почему?

Почему

это

нормально?

ХОР:

Все хорошо.

Не страшно.

Абсолютно

естественно.

Менструация.

Кровотечение

из полости матки.

От трех

до шести дней.

Отторжение

«старого»

эндометрия.

ОНА:

Плоти моей

отторжение.

Меня от меня

отторжение.

ХОР:

Первый день —

больнее всего.

Выпей таблетку!

Волком вою.

Заламываю руки.

Не пей!

Посадишь желудок!

И сердце!

Хочется сдохнуть.

Горячий душ!

Теплое вино!

Мои «красные друзья»,

я ненавижу вас.

Красные дни календаря.

Женские дни.

Эти дни.

Гости из Красноярска.

Красноармейцы.

Праздники.

Критические дни.

Монстры.

Красный дар.

Дела.

Месяки.

Меськи.

Печальки.

Менты пришли.

Менстрец.

Дни закрытых дверей.

Багровые реки.

Тошнит.

Голова болит.

Слабость.

Привыкнуть уже пора!

Надо терпеть,

как рожать будешь?

Теряю сознание.

Лечь и лежать,

как в гробу —

не трогайте никто.

Грелку!

Ректальные свечи —

это чудо!

Острым

и горячим

дерут

внутри.

На стенках матки

возникает

раневая поверхность.

Я — рана,

я — рана сплошная!

После родов — пройдет!

Все бросить —

и рожать?

Чтобы боли прошли?

У меня не прошли.

У меня только после

вторых.

У меня после родов

начались.

Кто-то и не хочет рожать,

к вашему сведению.

Мне 12!

ОНА:

За что? За что?

ХОР:

Менструальная кровь

не свертывается.

Она темная.

Темнее,

чем в венах.

Колотит —

будто дьявол

из меня

выходит!

Вызывай скорую!

Скорая за таким

не приезжает.

Если что-то болит,

идите к врачу!

«Что-то»?

В эти дни ясно,

что болит.

Болит у всех

почти,

что ж теперь —

все больные.

Каждый месяц

такая пытка!

Молюсь всем богам.

Дионис!

Аполлон!

Эстроген!

Прогестерон!

Я ходила к врачу,

ничего не нашли,

все равно болит,

хоть ты в узел вяжись.

Скручивает,

давит,

режет,

мнет

внутри.

Женщины воют, стонут и кричат от боли. Рвут на себе одежду, отдирают вокруг все, что можно отодрать. Скребут ногтями.

ХОР:

Как мы все это терпим?

Безумие.

Безумие.

Безумие.

Безумие.

Нужно правильно питаться,

много фруктов и овощей —

и боли пройдут.

И кровь не будет хлестать.

Прощу прощения.

Качай пресс!

И что — пресс?

Я — спортсменка.

Все равно с ума схожу.

ОНА:

Каждый первый день

я умираю.

Каждый первый день

я умираю.

Каждый первый день

я умираю.

ХОР:

Простагландины

работают,

работают,

работают.

Сокращают матку.

Отбрасывай,

сбрасывай

эндометрий.

Он старый,

выбрось его.

Выбрасывай,

выбрасывай.

Заставляют.

Пожалуйста,

пусть в этот раз

все будет гуманнее.

Пожалуйста,

пожалуйста,

пожалуйста!

ОНА:

Но как же?

Это я,

это часть меня!

Это же была надежда,

была надежда.

ХОР:

Меня тошнит,

меня,

извините,

вырвало.

Держитесь,

на то мы и женщины.

Держитесь,

на то мы и женщины.

Держитесь,

мы же женщины.

ОНА:

Боль.

Норма боли

на женскую

единицу.

Боль —

это нормально.

ХОР:

Льет ужасно.

Я тут согнусь

и начну выть.

Приди к богу!

Лет пять назад

я тоже ненавидела,

что родилась девочкой.

Из-за месячных

были приступы.

Мутнело сознание,

пробивал пот,

тошнило.

Потом я познакомилась

с верующими.

Пересмотрела свою жизнь

в свете Библии,

в сердце пришел мир,

стрессы побеждаю

словом и верою.

И жуткие боли от месячных

у меня прекратились.

Причина недугов — глубже.

Таблетки не помогут быть

здоровыми.

Как бы грубо это ни звучало,

но мастурбация

и секс

снимают боль.

Положи кошку на живот!

Залезь в душ

и поливай себя

теплой водичкой!

Это божественно,

попробуй!

Мне носки шерстяные

помогают.

Выбрасывай,

отдирай,

дери,

выкидывай,

избавляйся.

Не жалей,

будет новое.

Не жалей,

будет новое.

Спазмы.

Спазмы.

Спазмы.

ОНА:

Больно, больно.

За что? За что?

За что меня так?

Я не виновата,

я не виновата.

ХОР:

Гинеколог сказал:

все в порядке.

Анализы, мазки, УЗИ.

Терпеть.

Не ныть.

Женская доля.

Мне от мамы

передалось.

И ее мамы.

И ее мамы.

И ее мамы.

И ее мамы.

И ее мамы.

И ее мамы.

И ее мамы.

И ее мамы.

И ее мамы.

Боль — от того,

что отвергаешь

свою женскую

природу.

Испытываешь вину,

боишься.

Веришь в то,

что половые органы

полны греха

или грязные.

Прими себя,

как женщину,

прими всю свою силу,

все процессы,

которые протекают

в твоем теле,

как нормальные

и естественные.

Полюби себя!

Клизмы!

Больно,

потому что

много грязи

скопилось внутри.

Нужно чистить организм!

Какие неженки!

Ну потерпите вы

день,

два,

три,

ну четыре,

ну потерпите вы

день,

два,

три,

ну четыре,

ну потерпите вы

день,

два,

три,

ну четыре,

ну потерпите вы

день,

два,

три,

ну четыре —

все пройдет само

почти на месяц.

Извините,

как терпеть,

глаза на лоб

от боли лезут.

Свернись

в позе зародыша

под одеялом,

поплачь.

ОНА:

Ненавижу себя

за эту беспомощность,

за все это мокрое

кровавое место.

ХОР:

Мокрое

кровавое

место.

Мокрое

кровавое

место.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Я так испугался,

когда ты сказала мне

срочно прийти,

я подумал,

что ты умираешь!

Больше так не делай,

в следующий раз

убедись,

что ты точно умираешь!

ОНА:

Купи мне,

пожалуйста,

прокладки.

ХОР:

Только набитые дуры

посылают мужика

прокладки покупать.

Зачем выпячивать

свои выделения

перед всеми?!

Я никогда прокладки

не буду покупать

у мужика-продавца,

это — сугубо мое личное

и никого не касается.

Я вообще никогда прокладки

не покупаю, сама шью.

Поносила, постирала —

и еще можно пользоваться.

А покупать прокладки

прилюдно?!

Перед толпой

народа?!

Это ж какой идиоткой

надо быть?!

ОНА:

Посмотри,

посмотри

на меня.

ХОР:

Ш-ш-ш-ш!

Молчи!

Прячься!

Тампон зажимай в кулаке.

Прокладки — в сумку, в пакет,

за пояс юбки, в карман брюк.

Прячь, не показывай.

Не надо никому это знать.

Стыдно.

ОНА:

Посмотри,

посмотри

на мою кровь!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Я понимаю,

можно не стесняться,

что у тебя кровь

с гнилым мясом

из ***** (женского полового органа. — Ред.) идет.

О'кей,

это

естественный

физиологический

процесс.

Как посрать.

Но гордиться этим?

Выставлять напоказ?

Я же не кричу:

смотри, как я круто посрал!

Но я уважаю выбор каждого.

Хоть, ****ь,

возьми тампон,

измажься полностью

и говори,

что ты королева крови,

мне все равно,

я не буду тебя осуждать.

Не буду.

Это выбор каждого.

Я тебя не осуждаю.

Нет, не осуждаю.

Не осуждаю!

ОНА:

Посмотри на меня!

ХОР:

Я слышу здесь

требование к обществу

о безусловном принятии.

А оно по определению

невозможно.

Безусловное принятие —

с какашками и соплями —

только мама может дать.

И то не у всех.

То есть это какой-то

критический уровень

инфантильности

и личностной незрелости.

Ей, по сути,

«обидно»,

что общество испытывает

отвращение к ее

менструации.

Она хочет это изменить,

не хочет принимать

как норму.

Возможно, ее мама

отвергала ее.

Это можно было бы

проработать

с психологом.

Проработать.

С психологом.

Проработать.

Проработать.

Работать!

ОНА:

(кричит)

Посмотри на меня!

ХОР:

Ш-ш-ш-ш!

Молчи!

Все хорошо!

Все нормально!

Никому не показывай!

Секретов у женщин

не осталось!

Все напоказ!

Спрячь!

Не ной!

Не сдавай темп!

Учись!

Работай!

Достигай!

Носи белое!

Танцуй!

И заткнись!

Затыкают ЕЙ и друг другу рты тампонами, кидают друг в друга таблетки и прокладки.





Дни 3—4

Женщины начинают чинить то, что сломали, пришивать то, что порвали.

ОНА:

Сколько женщин

прямо сейчас

истекает кровью?

Если бы мы могли

это увидеть.

ХОР:

Ой, ну сколько

можно об этом!

Ну противно же!

Фу!

ОНА:

Они ведут себя,

как ни в чем

не бывало,

едут куда-то,

работают работу.

Стоят в метро.

Идут на уроки.

ХОР:

Процесс

перезагрузки.

Идет процесс

перезагрузки.

Ваш организм

перезагружается.

Пожалуйста,

не отключайтесь.

Дождитесь

полного

обновления

системы.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Что, два часа сейчас

месячные обсуждать будем?

Проблем в обществе

более серьезных нет?

Или это для отвлечения

трудящихся

от классовой борьбы?

ХОР:

А я — за право

не работать

во время месячных!

Столько женщин

страдает.

Я вас поддерживаю!

Если бы у мужчин

были месячные,

такой закон

давно бы приняли.

И окровавленные штаны

были бы нормой.

И прокладки

бесплатно давали.

Я тоже за!

Капризные неженки!

Привыкли паразитировать

на мужчинах и

государстве!

Да из-за таких, как вы,

весь женский пол

дискриминируют.

«Как же она будет

работать

в критические дни?».

А всему виной

— истерички и

лживые сплетни

о женской

физиологии.

Ресурсы организма

брошены на

заживление

поверхности матки.

Ресурсы организма

брошены на

заживление

поверхности матки.

Заживление.

Да и так уже

нас не берут.

Один день в месяц

не ухудшит.

Работать-то кому тогда?

Мужики через одного

разгильдяи и пьянь.

Мне работа

не позволяет,

а так бы я сама

отгулы брала.

Иногда чувствуешь,

что и тампон вылезает,

и прокладка наполнена,

а совещание идет

и не выйдешь.

На работу

из-за боли

не выходить?

Да я б поразгоняла

таких «работниц»

к едрене фене.

Это же так удобно

— ныть и ничего не делать.

А в деревнях

все работали!

И в месячные,

и до самых родов,

и после,

и во время болезней.

Потому что иначе работать

было некому,

корову твою никто

доить не придет,

урожай не соберет.

Это же

насколько себя

надо не уважать

как женщину,

чтобы ради одного

выходного дня

перед начальством

трусы выворачивать!

Женщина в принципе

работать не должна,

работа — для мужчин.

У меня на работе

всегда есть два шприца

и две ампулы

обезболивающего

для этих дней.

Но я против этого закона.

Женщин и так в этом

государстве загнобили.

И закон этот

будет только еще больше

нас ущемлять.

Надо сваливать в Европу.

Нефиг тут делать.

В Европе — женщины,

а тут — ломовые лошади.

Я бы один день

даже за свой счет брала,

но не дают.

Говорят,

приоритет россиян —

здоровые дети.

А откуда им взяться,

если женщинам

надо вкалывать,

превозмогая себя?

Мужчины публично оглашают

свои интимные проблемы

только на последней стадии

онкологии,

а женщины

готовы спекулировать

любыми своими

слабостями,

даже самыми

непристойными,

лишь бы вызвать к себе

жалость

и снять с себя

ответственность.

Посмотрела бы я на

этих мужчин,

если бы они

десять,

двадцать,

тридцать лет своей жизни

мучались болями,

кучей неприятных ощущений,

чувствовали себя униженным,

и при этом ни от кого не было бы

ни грамма сочувствия!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Правда, мужики, представьте,

вы просыпаетесь рано утром,

а у вас яйца все в крови.

И болят жутко.

Вы закидываетесь обезболивающими,

обкладываете яйца ватой

и идете в школу, на работу

или в универ.

И весь день делаете вид,

что ничего не происходит,

пишете контрольную,

защищаете доклад,

выступаете на совещании,

при этом все время беспокоясь,

как бы вата не протекла,

не испачкала вам

штаны и стул,

и вы бы не опозорились.

ХОР:

Я не понимаю,

чего вы добиваетесь?

Это регресс.

Предлагаете женщин

по теремам разогнать,

вышивать да в окно смотреть?

Или чтобы нас

запирали куда-нибудь

на неделю,

чтобы нечистыми считали?

Что мы, инвалиды, что ли,

справку и выходные нам давать?

Чего вы хотите,

я не понимаю?

Боролись, боролись

за права,

за это все.

А теперь обратно?

ОНА:

Это лунные циклы,

я — часть какого-то

вселенского механизма,

хода солнца и планет,

космических сил,

приливов и отливов.

Я не могу, как робот,

я не могу, как конвейер.

ХОР:

Засунь в себя тампон поглубже,

прокладку побольше,

закинься обезболивающими,

молчи и работай,

потому что все так,

потому что мы так,

потому что мамы на заводах так,

потому что бабушки так в деревнях,

поэтому ты так в офисе,

не жалуйся, не ной,

наглая,

разгильдяйка,

безответственная,

кто работать будет?

кто рожать будет?

как будто до тебя никто не страдал,

как будто до тебя никто не рожал,

и ты должна,

и ты должна,

потому что мы,

потому что мы страдали,

и никто, никто нам не помог,

а ты не лучше,

а ты не лучше,

а ты не лучше нас.

Тряпки, вата,

прорезиненные трусы.

А ты тут

жалуешься!

Много себя жалеешь.

Много себя жалеешь.

Появляется БАЛЕРИНА в пачке, ее колготки в промежности испачканы кровью. Она танцует.

ХОР:

Хватит! Это уже перебор!





День 5

Женщины вытирают кровь с пола, стирают одежду и белье.

ОНА:

Так стыдно за себя,

за свое поведение.

Я была неправа.

Ведь все не так

плохо.

Можно жить.

ХОР:

Как отмыть кровь?

Как отмыть кровь?

ОНА:

Это все «эти» дни.

Помрачение

какое-то находит.

Снилась мама.

Она стояла в толпе

с таким

растерянным лицом.

Мне было ее ужасно

жалко.

ХОР:

В холодной воде.

Только в холодной!

В холодной!

ОНА:

Он не виноват.

Мне нужно быть мудрее.

ХОР:

Если в горячую —

не отстирать уже никогда.

Будут пятна желтые.

Желтые пятна навсегда.

ОНА:

Я ужасно себя вела.

Обижалась.

Раздражалась.

Всегда нужно стараться

понять человека.

Что им движет,

в чем его боль.

И если у нас с ним

не ладится,

то в этом есть

и мой вклад,

моя вина.

ХОР:

Как отмыть засохшую кровь?

Бабушка отстирывала солью.

ОНА:

Нам бывает вместе

тяжело,

но ведь

хорошее тоже есть.

Может, лучше за это

держаться?

Смотреть на эту,

на светлую сторону?

ХОР:

Менструация

освобождает женщину

от дурной кармы,

накопившейся за месяц.

ОНА:

Нужно не терять

надежды.

Пытаться

снова и снова.

ХОР:

Женщина может

каждый месяц

начинать свою жизнь

заново.

ОНА:

Я в «эти» дни

только плохое вижу.

Что он обижает меня,

что плохо со мной

обращается.

Но в нем же есть

и много хорошего.

Да и я не ангел.

ХОР:

У девушек месячные

из-за того,

что они целый месяц

пьют кровь мужиков,

а потом ее уже

девать некуда!

ОНА:

(смеется)

Да-да-да!

Он прав,

я слишком

чувствительная.

Мне нужно преодолеть

это мое Эго,

заняться медитацией

и от ПМС таблетки

купить.

ХОР:

Эстроген!

Ты — мой бог!

Ты заживляешь,

ты льешь бальзам

на раны.

ОНА:

Надо ведь стараться

быть лучшее

друг для друга,

да?

ХОР:

Ты облегчаешь боль,

боль потери,

боль утраты.

Простагландины резали,

отрезали куски плоти,

карали, карали,

за что? за что?

ОНА:

Разве не хорошо,

что я выбираю любовь?

Что выбираю — любить!

ХОР:

За то, что снова

не забеременела?

Виновата?

Виновата?

ОНА:

Так легко сказать:

пошел ты!

А работать

над отношениями,

над собой,

открывать сердце,

куда тяжелее.

(Звучит музыка.)

Столько на свете

прекрасных песен!

Сколько прекрасных песен!

ХОР:

Эстроген,

ты даришь надежду.

О, новый день.





ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ ФАЗА

Дни 6—9

Женщины чем-то активно занимаются, прыгают, бегают, болтают, хохочут.

ОНА:

Как же все хорошо!

У меня как будто

глаза открылись!

ХОР:

Фолликулярная

фаза.

Подготовка

полным ходом.

Готовимся,

готовимся,

готовимся.

Он придет,

придет,

придет.

В яичниках

растут

фолликулы.

Растут,

растут,

растут.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Мне не нравятся разговоры,

что я бухаю на твои деньги

и не зарабатываю!

Ты вообще стала

давить на меня и

пытаться быть главной,

как только я перестал работать!

ХОР:

Когда женщина уходит

в мужские энергии,

то любой мужчина рядом

с такой «железной леди»

ложится на диван,

садится на шею,

бездействует,

спивается

или начинает гулять.

Посмотри на себя:

ты — женщина?

Где текучесть воды?

Где тепло очага?

Где почитание и

уважение к мужчине?

Где мудрость и стать?

Где красота,

нежность,

легкость,

радость?

ОНА:

Да!

Стрижка!

Маникюр!

Новая помада!

На женский тренинг!

И все будет хорошо!

ХОР:

И юбки! Юбки носи!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Я прихожу и ору на тебя,

потому что ты сидишь и ждешь,

что я приду и наору.

А если бы ты сидела и думала,

что буду любить тебя —

я бы тебя любил.

ХОР:

Любимый человек —

это не тот,

с кем всегда хорошо.

Любимый человек —

это тот,

ради которого

вы готовы

преодолевать трудности

и меняться.

Тот, кого вы

принимаете полностью,

без остатка!

Фолликулы секретируют

в кровь эстрогены.

Эстрогены!

Эстрогены!

Эстрогены!

ОНА:

Да, я готова

работать над собой,

я готова меняться!

Я принимаю и

люблю его таким,

какой он есть!

ХОР:

В матке растет

слизистая оболочка —

эндометрий.

Эйфория и энтузиазм!

Эйфория и энтузиазм!

В случае

беременности

оплодотворенная

яйцеклетка

будет иметь

питательные вещества

и поддержку.

Домик и еду!

Домик и еду!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Дело не в том,

что я такой

агрессивный,

а в том, что у тебя

есть такой талант —

выводить меня из себя,

не сделав для этого

ничего особенного.

Эти шрамы ты

сама себе сделала

моими руками.

ХОР:

Когда мужчина

проявляет агрессию,

правильным будет

не воевать с ним,

а подчиниться:

«Как скажешь, милый».

Как только мужчина

начинает повышать голос,

вы говорите ему:

«Да, ты прав».

Святая женская обязанность

— хранить мир в семье.

Женщина должна

владеть искусством

управления мужем:

при помощи

одежды,

тона голоса,

домашнего интерьера

и еды

добиться своего,

оставаясь при этом

ласковой и

предупредительной.

ОНА:

Ах, как это вдохновляет!

Как это вдохновляет!

Все наладится!

Я буду наполняться

женственностью!

Я буду носить юбки!

Я буду готовить

ему с любовью

и молиться за него.

Мне просто нужно

поработать над собой.

Мне просто нужно стать

более женственной.

Мне нужно стать

настоящей женщиной,

тогда и он будет

настоящим мужчиной.

Во мне столько любви!

Вот она есть у меня,

вот я отдаю ее,

мне не жалко,

мне не жалко,

я люблю тебя,

я не от себя беру,

любовь течет сквозь меня.

Я не буду играть

в «ты — мне, я — тебе».

Возьми,

возьми,

у меня много.

Возьми,

у меня много.





Дни 10—13

Женщины прихорашиваются, наряжаются, танцуют и смеются.

ХОР:

Фертильность!

Фертильность!

Фертильность!

Фр-фр-фр!

ОНА:

Я сегодня такая

красивая.

Я так нравлюсь себе.

ХОР:

В матке образуется слизь —

дружественная среда

для сперматозоидов.

Подружимся со

сперматозоидами.

Хочешь подружиться

со сперматозоидом?

Хочешь?

Хочешь?

Под вечер ты можешь

быть мокрой.

Организм готовится.

Готовится принять.

Иди сюда,

войди в меня.

ОНА:

Мне так хорошо,

так приятно

в своем теле.

В мире столько

нового,

столько

интересного.

У меня получится!

У меня все

обязательно

получится!

ХОР:

Я ему не говорю,

что в эти дни

он мне кажется

в пять раз красивее

и сексуальнее.

ОНА:

Сколько

приятных людей

вокруг!

Я столько дел

сегодня переделала!

ХОР:

Цервикальная слизь.

Цервикальная слизь.

Цервикальная слизь.

Цр-цр-цр!

Ты мокрая.

Ты мокрая.

Сперматозоиды легко

передвигаются

по этой слизи

и выживают до

нескольких дней.

Жизнь.

Живут и выживают.

Бегут и живут.

ОНА:

Я так довольна собой.

И все эти духовные искания

йога, медитации, аффирмации —

были не зря:

вот результат —

душевное равновесие.

Какой прекрасный,

милый,

забавный ребенок.

ХОР:

Внимание! Внимание!

Включились

биологические механизмы,

отвечающие

за продолжение рода.

Повторяю:

за продолжение рода.

Вас могут

поглотить

мысли о любви,

нежности,

близости,

сексе.

ОНА:

У меня столько идей,

столько идей,

я не успеваю за ними.

И он сейчас что-то

рассказывает,

а я ничего не слышу,

ничего не понимаю,

только смотрю на него,

на его профиль,

на губы.

Только думаю,

какой он красивый,

какой он красивый.

ХОР:

Сохраняйте холодный,

хотя бы прохладный,

рассудок.

Помните:

здравый расчет

при выборе партнера

еще никому

не повредил.

Никому не повредил.

ОНА:

Все ерунда,

все мои претензии

к нему — ерунда.

Главное,

что мы лежим

вот так в обнимку,

что он прижимает меня

всю ночь к себе,

и я чувствую,

как мощная сила

хватает нас

и тащит за собой.

Он обнимает меня,

и я чувствую,

как сквозь нас

текут реки.





ОВУЛЯЦИЯ

День 14

Женщины раздеваются, разрывают на себе одежду.

ХОР:

Сидеть на попе ровно

не могу, хочется

обо что-то поерзать.

У меня зубы сводит

от возбуждения.

Хочу в него

вцепиться!

Ни о чем другом,

кроме секса,

думать не могу,

хожу с глазами

бешеной селедки.

Мне врач сказал —

организм требует

беременности.

Уже во все трубы орет.

Фаллопиевы?

Требую!

Требую!

Требую!

Авторский тренинг

«Глубокий горловой

— легко!»

Вы узнаете,

как справиться

с неприятными

ощущениями,

рвотным рефлексом,

слезами,

удушьем

и научитесь

доставлять мужчине

изысканное удовольствие.

Спасибо вам большое

за этот тренинг!

Я сделала ему

такой минет,

что у него ноги отнялись!

Заикаясь от оргазма,

он сказал:

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Ты нереальная!

Как хочешь,

но я на тебе женюсь!

ХОР:

И женился!

Ура!

Ура!

Женское счастье!

ОНА:

Да!

Что сидеть и ныть!

Нужно проявлять

инициативу!

Брать судьбу

в свои руки!

ХОР:

И в рот!

И в попу!

На тренинге

«Анальное наслаждение»

вы научитесь техникам,

которые позволят вам

избежать боли

и негативных последствий.

Муж мне изменяет

уже несколько лет.

Недавно я решила,

что нужно

что-то делать,

иначе он может

от меня уйти.

Я занялась собой,

сбросила вес,

подтянулась.

Анальным сексом

я никогда не занималась

и догадывалась,

что его любовница тоже.

Решила пойти ва-банк:

сходила два раза

на этот тренинг.

В результате

все получилось!

Кажется,

в последнее время

муж ходит на сторону

все реже и реже.

Думаю, скоро приду

к вам уже с победой!

Поздравляем!

Поздравляем!

Умница!

ОНА:

Мне так хочется,

чтобы было хорошо.

Так хочется,

чтобы все было хорошо.

Чтобы было хорошо.

Чтобы все было хорошо.

Чтобы хорошо.

Раздается крик, кто-то падает. ОНА хватается за низ живота сбоку.

ХОР:

Овуляция!

Резкое повышение уровня

лютеинизирующего гормона

приводит к разрыву

доминантного фолликула.

Из него выходит

созревшая яйцеклетка

и попадает

в фаллопиеву трубу.

Там она дожидается

сперматозоида.

Когда же ты придешь?

Когда?

Я тебя жду.

Я тебя так жду.





ЛЮТЕИНОВАЯ ФАЗА

Дни 15—18

Женщины начинают обустраивать колыбель для ребенка.

ХОР:

Края лопнувшего

фолликула

собираются,

как цветок,

закрывающийся

на ночь.

Его клетки

накапливают

липиды

и лютеиновый

пигмент,

это придает ему

желтый цвет.

Теперь это

называется

«желтым телом».

ОНА:

Внутри меня

какое-то

тело.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Я мотивирую тебя

работать над собой,

называю жирной,

чтобы ты худела

и тупой,

чтобы ты умнела,

а в ответ —

никакой благодарности!

ОНА:

Он оскорбляет и

унижает меня

или я — неблагодарный

человек?

ХОР:

Готовимся!

Режим беременности!

Чтобы маленькому было хорошо!

Готовимся! Ждем!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Проблема наших отношений

не в том,

что я делал ужасные вещи,

а в том, что ты об этом помнишь!

ОНА:

Мне бежать от него

или учиться прощать?

ХОР:

Желтое тело

секретирует

прогестерон,

эстрадиол

и андрогены.

А мы беременны?

Беременны?

Мы не знаем.

Пока неизвестно.

На всякий случай.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

У меня раньше

было много девушек

гораздо красивее,

но люблю-то я тебя!

ОНА:

Обидеться или

обрадоваться?

ХОР:

Повышенный уровень

эстрогена и

прогестерона

изменяет

наружные слои

эндометрия:

матка готовится

к имплантации

оплодотворенной

яйцеклетки.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Мое свинство

заключается лишь в том,

что я обматерил тебя!

А ты, неженка,

разревелась из-за

такой мелочи!

ОНА:

Он — агрессивный,

или я — слишком

чувствительная?

ХОР:

Лучше подготовиться.

Предусмотреть.

А вдруг.

Больше прогестерона!

Больше!

Напитаем слои матки!

ОНА:

Иногда проснусь

среди ночи,

думаю:

что за

мужик волосатый

рядом лежит?

что я здесь делаю?

где мама?





Дни 19—22

Женщины собрались у колыбели, замерли, ждут.

ХОР:

Вот сейчас!

Сейчас!

Матка приготовилась

к имплантации.

Мы готовы!

Готовы!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Что значит

«я тебя обижаю»?

Если бы ты была

мудрой женщиной,

то управляла бы

моим поведением

и такого бы

не происходило.

ОНА:

Я так стараюсь,

но ничего

не получается.

Я так стараюсь,

но ничего

не получается.

Я так стараюсь,

но ничего

не получается.

ХОР:

Ждем!

А вдруг ребеночек!

Новый человек!

Ждем!

ОНА:

Я наряжалась,

я восхищалась,

я кормила,

я была веселой,

я накапливала

женскую энергию,

я отращивала волосы,

я старалась быть

за все благодарной

и радоваться тому,

что есть.

А он, а он.

ХОР:

Дни фертильности

заканчиваются.

Заканчиваются!

Обида — это

реакция нашего эго,

но если копнуть

глубже,

глубже,

глубже,

то можно увидеть,

что грубость мужа

стала следствием твоей

невнимательности к нему.

Грубость мужа —

следствие твоей

невнимательности.

Будь внимательнее.

Нужно быть внимательнее!

Днем или неделей ранее

ты повела себя недостойно

по отношению к нему.

Поэтому обижаться

стоит только на себя.

На себя обижайся.

Это может быть даже

из прошлой жизни

тебе прилетело

— для того, чтобы ты

что-то поменяла в себе.

Днем,

или неделей,

или жизнью ранее

ты что-то сделала не так.

Ты что-то сделала не так.

Вот тебе и прилетело.

ОНА:

Я что-то сделала не так?

В прошлой жизни?

В прошлой жизни сделала

что-то не так?

И он теперь меня

за это наказывает?

За это наказывает?

За прошлую жизнь?!

ХОР:

Если мы забеременели,

то сейчас должно произойти

присоединение эмбриона.

Ждем присоединения!

Внимание!

Ждем присоединения

эмбриона!

Есть два типа женщин:

те, что жалуются на своих мужей,

и те, что задают себе вопрос:

«А какой я могу быть,

чтобы мой мужчина

был готов свернуть горы?»

ОНА:

Не жаловаться?

Молчать?

Работать над собой?

Еще работать над собой?

И еще работать над собой?

Терпеть?

И еще терпеть?

И опять терпеть?

ХОР:

Сейчас!

Сейчас!

Вот сейчас!

Если тебя что-то

не устраивает,

обижает,

говорить надо мягко,

игриво.

Например:

«Ах ты волосатый зверь!

Зачем обижаешь меня,

маленькую

несчастненькую

девочку!»

То есть нужно

его мужские качества

преувеличить:

«большой»,

«грубый»,

«волосатый».

ОНА:

А что если я прямо скажу,

что меня не устраивает?

Что тогда?

ХОР:

Дни заканчиваются!

Дни на исходе!

На исходе!

Нам, женщинам,

порой просто необходимо

напоминать себе о красоте.

Быть ухоженной,

опрятной,

здоровой

и очаровательной.

Причесать волосы,

надеть чистое

наутюженное платье,

говорить мягко и нежно.

Быть безмятежной и

добродетельной.

Внимательной к нуждам

других людей,

невинной

и порхающей.

ОНА:

****ь.

Идите вы все в жопу.

ХОР:

Ну и оставайся

несчастной!

Оставайся несчастной!

Могла бы быть

счастливой и

сияющей,

а хочешь быть

умной и правой.

Как тебе помочь?

Никак!

Будешь теткой

в джинсах,

с короткой стрижкой

и изможденным лицом.

ОНА:

Какие вы

мягкие и нежные!

Безмятежные и

порхающие!

ХОР:

Последние

детородные дни!

Последние дни!

Последние дни!





ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЕ ДНИ

Дни 23—25

Женщины устало бродят вокруг колыбели.

ХОР:

Да хватит ждать уже!

Откройте глаза!

Никто не придет!

Лютеиновая фаза.

Финал.

Предменструальные

дни.

Нет, давайте еще подождем.

Давайте подождем.

А вдруг.

Подождем.

ПМС —

это сложный

циклический

симптомокомплекс.

Сложный

циклический

симптомокомплекс.

Сложный

циклический

симптомокомплекс,

возникающий

в предменструальные дни

(за два тире десять дней

до менструации)

и характеризующийся

психоэмоциональными,

вегетососудистыми

и обменно-эндокринными

нарушениями.

Психоэмоциональными,

вегетососудистыми

и обменно-эндокринными.

Нарушениями.

Нарушениями.

Нарушаешь.

Нарушила.

Нарушила.

Точная причина

развития синдрома

до сих пор неизвестна.

До сих пор неизвестна.

Науке неизвестно.

Мы не знаем, что с тобой,

не знаем, что с тобой,

но с тобой что-то не так.

Не так!

Существует более

двухсот симптомов ПМС:

вздутие живота,

чувствительность

и болезненность груди,

отечность,

акне,

слишком сухая или

слишком жирная кожа,

головная боль или мигрень,

ОНА:

Хватит лжи!

Хватит самообмана!

Теперь я ясно вижу.

Как будто глаза открылись.

Он меня не любит

и не заботится обо мне.

ХОР:

боль в суставах и мышцах,

судороги,

боль в пояснице,

повышенная утомляемость,

потливость,

нарушения координации движений,

ОНА:

На работе меня не ценят

и мало платят.

ХОР:

тошнота,

рвота,

тахикардия,

ОНА:

Начальник ко мне пристает.

И нет, домогательства —

это не прекрасно!

ХОР:

частое мочеиспускание,

чувствительность

к свету, звукам и запахам,

повышение аппетита,

особенно к

сладкой или соленой пище,

снижение или повышение

сексуального влечения,

ОНА:

Эта страна катится в жопу.

ХОР:

обострение

хронических

заболеваний,

герпес,

астма,

глазной ячмень,

сонливость,

чувствительность к алкоголю,

кожные заболевания,

ОНА:

Я толстая и старая.

ХОР:

глаукома,

метеоризм,

тремор,

жажда,

ОНА:

Жизнь кончается,

перспектив нет.

ХОР:

заложенность носа,

ослабление зрения,

головокружение,

ОНА:

Мне так страшно.

Не знаю чего.

Снились страшные сны.

Как будто кто-то спит,

я касаюсь его,

а это —

большая ватная кукла.

ХОР:

боль в горле,

употребление наркотиков,

чрезмерное курение,

звон в ушах,

запор или понос,

Смотри,

какие у тебя морщины!

Ужас!

ОНА:

Меня все расстраивает.

Все расстраивает.

ХОР:

легкое образование синяков,

пищевые расстройства,

подавленность,

забывчивость,

гиперчувствительность,

ОНА:

Нет радости.

Я так устала.

ХОР:

страхи,

панические атаки,

нарушения координации движений,

замкнутость,

желание выкидывать вещи,

желание накричать,

желание ударить,

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Почему мы

не занимаемся

сексом,

когда ты не хочешь?

Могла бы и

потерпеть ради меня!

ОНА:

Потому что я —

живой человек!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

А что ты так

реагируешь?

Нервная какая-то.

ХОР:

чувство вины,

чувство удушья,

намеренное самоповреждение,

ревнивость,

подозрительность,

агрессивность,

психоз,

ложь по мелочам,

Смотри,

у нее и карьера,

и пять детей,

и фигура,

как у девочки!

ОНА:

Упала,

ударилась,

порезалась,

обожглась.

ХОР:

сниженная концентрация внимания,

нерешительность,

паранойя,

чувство напряженности,

чувство грусти,

вспыльчивость,

ОНА:

Кран на кухне

сломался.

Все рушится,

все ломается,

все умирает.

Все уходит.

Все заканчивается.

Нет никакого смысла.

Только тоска.

ХОР:

недостаток мотивации,

избегание социальной активности,

ощущение себя на грани,

саркастическая апатия,

низкая самооценка,

избегание работы или школы,

суицидальные мысли,

ОНА:

Какие все некрасивые.

Сколько некрасивых людей

на свете.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Не понимаю,

чего ты ревнуешь,

я же тебе все

честно рассказываю,

что ужинал

с другой девушкой.

ОНА:

Мне тебя похвалить

за честность?

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Ну что ты драматизируешь!

ХОР:

внезапные вспышки эмоций,

раздражительность,

возбудимость,

ощущение запутанности,

высокий риск

принятия необдуманных решений,

ОНА:

Как меня все бесят!

Они все только и хотят,

что обидеть меня.

Вопросы свои тупые задают.

Сидят, жрут еду

какую-то свою вонючую.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Когда женщины

теряют товарный вид

и начинают обвинять мужчин

— это как-то некрасиво.

ОНА:

Товарный вид?

Товарный вид?

Товар?!

ХОР:

обидчивость,

плаксивость,

перепады настроения,

упрямство,

нетерпеливость,

неспособность расслабиться,

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Я причиняю тебе боль,

потому что тебя побьет жизнь,

она всех бьет,

а я заранее тебя

к этому готовлю.

ОНА:

(кричит)

А! А! А!

ХОР:

негативизм,

избегание ответственности,

тревожность,

стремление осуждать и подавлять,

неспособность мыслить ясно,

склонность драматизировать,

ощущение безнадежности и

одиночества,

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Мужчины должны

приставать к женщинам,

а женщины должны

сопротивляться.

Мир всегда стоял на этом.

ДРУГОЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Несколько лет назад

до меня домогался

начальник!

Я просто оцепенел!

Меня до сих пор

тошнит и трясет!

Ты не представляешь,

как это мерзко!

Он меня лапал,

я чуть не блевал!

Ты не сможешь понять меня,

ведь ты женщина и

для тебя домогательства мужчин

естественны по природе!

ОНА:

(кричит)

А! А! А!

ХОР:

навязчивое желание совершать покупки,

понижение или повышение

продуктивности

и творческой активности,

повышенная потребность в религии,

капризность,

сентиментальность,

чувство нелюбимости.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Ты как-то

неадекватно

сегодня на все

реагируешь.

Может,

у тебя ПМС?

ОНА:

Может,

у меня

эта жизнь?

Может,

у меня

вот это все?

Может,

у меня

ты?





Дни 26—27

Женщины ломают колыбель и все вокруг.

ОНА:

Ненавижу тебя,

мерзкую твою рожу

ненавижу,

долбаный мудак!

ХОР:

При выявлении признаков ПМС

нужно обратиться к гинекологу,

который индивидуально

и правильно подберет вам

оральную контрацепцию.

ОНА:

Чтобы ты никогда

не трогал меня,

не прикасался ко мне,

не делал со мной то,

что ты сделал.

Чтобы не было этого.

Просто не было.

Чтобы я не

ненавидела тебя

так.

Я ненавижу тебя всем,

что во мне есть.

ХОР:

Стресс и усталость

провоцируют ухудшение

симптомов ПМС,

необходимо

всерьез заняться

расслабляющими практиками:

запишитесь к психотерапевту,

займитесь йогой и медитацией,

возьмите курс массажа.

ОНА:

Я бы хотела

видеть тебя

в крови.

Я бы хотела,

чтобы тебе было

очень больно.

Так, как мне

было больно.

ХОР:

Меня изнасиловали группой,

инициатором был бывший —

за то, что бросила его.

ОНА:

Горите в аду!

Горите в аду!

Ублюдки!

Мрази!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Привет.

ОНА:

Все сказал, урод?!

ХОР:

В жопу себе

свой член засунь!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Женщинам надо

подключить

статусы о месячных

в мессенджерах и

во всех соцсетях.

Надо информировать общество

об опасности возникновения

неадекватных ситуаций.

ХОР:

Мне было 11 лет,

в школе меня чуть

не изнасиловал

какой-то мужик.

Каким-то чудом я

вырвалась и убежала.

Мы пошли в милицию.

Мент на допросе

меня спрашивал,

а не спровоцировала

ли я насильника,

может,

спустила трусики.

ОНА:

Ненавижу!

Ненавижу вас всех!

Уроды! Чтоб вы все!

Чтоб вы все сгорели,

суки!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Надо лампочку красную

выводить на крышу авто,

которыми управляют

женщины с ПМС.

Если женщина с ПМС на улице,

надо обязать надевать

специальные

красные повязки.

Информирование —

великая вещь.

Проинформируй о своих месячных

— спаси сотни невинных жизней,

сохрани мужское достоинство,

а также психику других людей.

ХОР:

Мужчина со стояком

или женщина с ПМС?

Мужчина со стояком

или женщина с ПМС?

Кто опаснее?

Кто опаснее

для общества?

ХОР:

Мне стало плохо

на вечеринке,

очнулась от того,

что мой знакомый

навалился на меня

и стягивает трусы.

Я не могла пошевелиться

под его весом.

Почему ты не защищалась?

Почему ты не кричала?

Почему ты просто

не дала ему по морде?

Сдерживать себя,

когда обидно,

не устраивать сцен,

когда больно —

вот что такое

идеальная женщина.

Значит, врешь,

не изнасиловали тебя,

сама хотела!

ОНА:

Чтоб у тебя член

отвалился!

Чтоб не стоял никогда!

Чтоб ты им подавился!

ХОР:

Муж часто бьет меня,

даже с младенцем на руках.

Швыряет, как тряпку.

Женская сила —

в слабости.

Мягкость,

покорность,

податливость,

согласие,

принятие

— все это качества,

способные защитить

женщину от любой

агрессии,

оградить от любого

конфликта.

Почему терпишь?

Почему не уходишь?

Почему позволяешь

с собой так обращаться?

Ты — слабовольная!

Тебе это просто

нравится!

ОНА:

Что за мерзкий мир?

Как сюда детей

можно рожать?

Господи, за что?

ХОР:

За пару дней

до месячных

хочу просто

убить кого-нибудь

или самой умереть.

Мне хочется всех

разорвать

на мелкие части.

Бешеный ПМС.

Я пью настойки:

валерианы,

боярышника,

пиона,

пустырника,

корвалола —

все в равных

частях.

На улице подошел мужчина,

хотел познакомиться,

я отказалась,

он ударил меня по лицу.

Зачем вы это рассказываете?

Это не по-девчачьи.

Женщина

всегда виновата

в сексуальных

домогательствах

мужчины.

Если ты

настоящая женщина

и если такое произошло,

то ты никогда

не будешь об этом

рассказывать никому.

Потому что это роняет

и тебя в глазах

общественности,

и его.

Это какой-то инструмент

для манипуляции.

Это нечестно,

девочки,

так нельзя!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Истерички!

Эгоистки!

ХОР:

Ничего, подождите

пару дней —

и мы снова превратимся

в ласковых кошечек.

Терпения

нашим мужчинам!

Терпения!

Терпения

нашим мужчинам!

Терпения!

Они так страдают

от нашего ПМС!

Так страдают!

Терпения!

Девочки,

у меня то же самое,

мужу достается —

будь здоров.

Как с этим бороться?

Как?

Как ему достается?

Бьешь его?

Издеваешься?

Насилуешь?

Отрубаешь части тела?

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

В эти дни

держитесь подальше

от скоплений людей,

без необходимости

не выходите на улицу,

пейте витамин С.

ПМС, как и любое

нарушение в организме,

причины которого

неясны,

предотвратить сложно.

ОНА:

А у тебя нет никаких

нарушений в организме?

Может, не будешь

выходить на улицу?

Может, будешь держаться

подальше от людей?

А то вдруг кого-нибудь

случайно изнасилуешь?

ХОР:

Я слышала миллион раз

эти истории

и думала: я бы выбралась!

Я бы кричала!

Царапалась!

Била по яйцам!

Вырвалась и убежала!

Но не далась бы!

Но страх парализовал меня.

Мне было больно и страшно.

Я умоляла его, плакала.

Он закрывал мне рот,

чтобы я его «не отвлекала»

и говорил, что из-за моего нытья

он дольше не кончит.

Я просто зажалась и ждала,

когда этот ад закончится,

старалась не вдыхать

его мерзкий запах,

блокировала боль в теле,

просто смотрела

на какие-то поверхности

и терпела.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Как дела?

ОНА:

Ты можешь моргать потише?

Ты не мог бы, пожалуйста,

перестать дышать?

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Когда у тебя

критические дни?

ОНА:

***ические!

ХОР:

У меня отвращение

к сексу в эти дни,

не могу смотреть

даже по телевизору,

ненавижу мужчин,

не переношу мясные продукты,

боль внизу живота,

в пояснице,

раздражительная.

Как мне с этим бороться?

Мне хочется

вцепиться в лицо

кому-нибудь

в эти дни.

Он стал тереться

об меня в метро.

Мне хотелось взять нож

и порубить его всего.

Это мерзко,

это ощущение,

что кто-то может просто

подойти и трогать.

Как будто я кукла

и можно не спрашивать.

Беспомощность.

А чего ты хотела,

когда так оделась?

когда так накрасилась?

когда шла по улице?

когда родилась

женщиной?

Чего ты хотела?

ОНА:

Так хочется,

чтобы поняли,

пожалели,

успокоили,

обняли,

чтобы забыть это все,

этот весь ужас.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Ну иди ко мне.

ОНА:

Руки, ****ь, свои убрал!

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Надоели твои истерики,

иди лечись!

ХОР:

Хочу поделиться

своей находкой,

мне справиться

с ПМС помогла

СУПЕРТАБЛЕТКА,

принимала курсом,

уже после

первого месяца

настроение

заметно улучшилось.

Муж говорит,

что стала адекватно

реагировать на его замечания,

не то, что раньше.

Я тоже по совету врача

начала принимать

СУПЕРТАБЛЕТКУ,

и теперь

ощущаю себя

в полной мере

женщиной.

Я целых полгода

мучилась от боли

и раздражения,

пока муж не наорал

и не заставил

сходить к врачу.

Врач мне тоже

СУПЕРТАБЛЕТКУ

посоветовала,

сказала принимать

три месяца,

но уже после второго

у меня грудь

перестала болеть

и набухать,

и на мужа я уже

не срываюсь.

При лечении

симптомов ПМС,

врачи могут назначить

сеансы

эмоциональной

разгрузки

и коррекции

поведения.

Откорректировать

твое поведение.

Плохо себя ведешь.

Могут прописать препараты

для улучшения кровообращения

и нормализации передачи

импульсов от нервных клеток,

отвечающих за хорошее настроение

и жизненную энергию.

Чтобы ты улыбалась чаще.

Улыбайся чаще!

В ПМС я начинаю

всех ненавидеть

и сама себя боюсь.

Я, как все,

малоуправляемая

в эти дни.

Я, как все,

малоуправляемая.

Малоуправляемая.

Малоуправляемая.

ОНА:

А почему ты должна быть

«управляемая»?

ХОР:

Желтое тело

подвергается

лютеолизу,

или структурному

разрушению,

и более

неспособно

синтезировать

прогестерон

и эстрадиол.

Структурному

разрушению.

Разрушение

структуры.

И более

неспособно.

Неспособно.

Неспособно

терпеть.

ОНА:

А может,

это все зачем-то нужно?

Почему мы хотим

избавиться от ПМС?

Чтобы быть удобными?

А может, это не ПМС,

а тебе и правда лучше

бросить парня?

Развестись с мужем?

Может, твой начальник

и правда мудак?

А ты говоришь:

ПМС и глушишь

себя таблетками.

Может, ПМС тебе затем,

чтобы увидеть это?

Мы считаем, что

в ПМС мы ненормальные.

А может, наоборот?

В остальное время

мы — неадекватные?

Видим только хорошее,

прощаем,

закрываем глаза,

терпим,

относимся с юмором,

работаем над собой,

виним себя,

терпим,

еще терпим,

стыдимся,

молчим.

Вы хотите,

чтобы мы

молчали и улыбались,

всегда были довольными,

удобными.

ХОР:

Если беременность

не происходит,

(а она не произошла,

не произошла?

не произошла!)

желтое тело

прекращает

функционировать,

снижается уровень

эстрогенов и

прогестерона,

что приводит

к отечности

и некротическим

изменениям

эндометрия.

Отечности и

некротическим.

Некро. Некро.

Изменениям.

Умирать.

Умирать.

ОНА:

Почему мы себя изолируем,

почему мы глушим таблетками?

Почему мы считаем

себя неадекватными

и виноватыми?

Почему стыдимся себя?

В нас столько боли,

в нас столько боли.

В каждой из нас

столько боли.

У каждой есть

своя история.

У меня тоже

есть история.

ХОР:

У меня тоже.

У меня тоже.

У меня тоже.

У меня тоже.

У меня тоже.

У меня тоже.

У меня тоже.

У меня тоже.

У меня тоже.

У меня тоже.

Я не боюсь сказать!

А я боюсь.

И я боюсь.

И я боюсь.

И я боюсь.

И я боюсь.

И я боюсь.

И я боюсь.

И я боюсь.

ОНА:

Мне хочется орать,

Мне хочется орать

на всю вселенную.

Выорать всю боль

и весь ужас насилия,

даже просто

попыток насилия.

Орать, как

противовоздушная сирена.

Пока у всех уши не заложит.

Пока все не оставят свои дела

и не оглянутся.





День 28

Женщины сидят неподвижно вокруг маленького гроба.

ХОР:

Террорист-смертник

привел в действие

самодельное взрывное устройство,

начиненное металлическими элементами.

ОНА:

(плачет)

Откуда такая тьма…

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Зачем ты это читаешь?

ХОР:

Московские хирурги

пришили женщине

отрубленные мужем

руки (фото).

ОНА:

Как может существовать

такое зло.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Зачем ты это смотришь?

ХОР:

Житель области

в течение

девяти лет

совершал

насильственные

действия

сексуального

характера

в отношении

воспитанников

интерната

для детей

с ограниченными

возможностями.

ОНА:

Как можно,

как можно так

с другим человеком.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Зачем ты это

слушаешь?

Ты же знаешь,

в эти дни

тебе нельзя...

ОНА:

Я не могу,

я не могу

оторваться.

ХОР:

В центре города

грузовик въехал

в толпу людей.

ОНА:

Боль течет сквозь меня.

ХОР:

При пожаре в торговом центре

погибли взрослые и дети.

ОНА:

Я смотрю аду в глаза.

ХОР:

Позвоночник сломан,

следы от кипятильника

во рту.

Человека пытали

и убили в камере

СИЗО.

ОНА:

Я смотрю аду в глаза.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Почему ты плачешь?

ОНА:

У соседей

жила старушка,

лет сто ей было,

они ругали ее,

как собаку,

за то, что

писалась в постель.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Ну чего ты?

ОНА:

Папа умирал от рака,

так мучился,

так кричал от боли,

мне было его

так жалко,

так жалко.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Это столько лет назад было,

чего ты сейчас плачешь?

ОНА:

Я не знаю.

Это со мной.

Это сейчас.

Кто-то должен

поплакать о всех,

о всех нас.

Всех,

кого мы потеряли,

кто погиб,

кто страдал,

кого

унижали,

избивали,

насиловали,

с кем поступили

несправедливо,

за всех детей и стариков,

за всех слабых,

за всех,

кто не мог за себя постоять,

за всех,

за нас за всех,

за все горе,

за все несчастье,

страдания и потери.

Я плачу о тебе,

о себе,

о всех нас,

о всем нашем горе.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Ну что ты вдруг?

Ты просто смотришь

слишком много новостей.

И музыку грустную слушаешь.

ОНА:

Нужно оплакать всех.

Обязательно нужно,

чтобы за тебя кто-то поплакал.

Чтобы тебя кто-то оплакал.

Чтобы все остановились.

Сели.

И поплакали о тебе.

Женщины причитают и плачут.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Ну что ты начинаешь.

ОНА:

Поплакать о том,

что мне иногда

так страшно,

так одиноко.

Страшный

жестокий мир,

как же здесь жить-то

вообще можно.

Это невыносимо,

не вынести это

одному сердцу.

Было бы такое озеро,

в которое можно

было бы окунуться —

и ушли бы все боли,

все обиды,

чтобы разгладились

все складки на лице,

морщины горя и несчастья.

Чтобы все прошлые

страдания

растворились.

Так больно

за всех,

кого я потеряла.

МУЖСКОЙ ГОЛОС:

Ну что ты придумала.

Опять на пустом месте.

ХОР:

Десятки мужчин

несколько месяцев

насиловали девушку

с аутизмом.

ОНА:

Я не знаю, зачем это все,

зачем это все,

зачем эта череда страданий,

все такие несчастные,

мы все такие несчастные,

страдания

из поколения

в поколение.

Зачем это все?

Зачем?

Какой смысл?

Так больно!

Плачут и воют, постепенно затихая и засыпая.





ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ОНА просыпается ранним утром.

ОНА:

Что это я?

Все не так уж плохо.

В жизни есть и радость,

и хорошее.

Обнаруживает, что белье испачкано кровью, издает стон. Некоторое время, покачиваясь и держась за живот, смотрит на кровь.

ОНА:

Когда это закончится?

Почему это снова и снова?

Когда это закончится?

ХОР:

Лет после пятидесяти.

ОНА:

И станет хорошо?

ХОР:

Будет климакс.

ОНА:

Что это?

ХОР:

Второй акт

до самой смерти.

ОНА:

Нет, нет,

остановите это!

Я против!

Я не хочу!

Стоп!

Стоп!

Выбегает на авансцену, задергивает занавес, остается перед ним одна.

ОНА:

Я не понимаю,

что со мной происходит.

Я не понимаю…

Кто мной играет?

Что за силы?

Что это?

Почему то рай, то ад?

За что?

И так каждый месяц,

без остановки,

каждый долбаный месяц!

Что за качели?

А меня спросили?

Кто я?

Где настоящая я?

Где в этом во всем я?

Где я?

И где правда?

Что из этого правда?

Правда — то,

что я вижу сейчас

или то,

что я буду видеть

три недели спустя?

Где реальность?

Как возвыситься над этим всем?

Кто я?

Кто сейчас это спрашивает?

Кто я?

ОНА падает, держась за кровоточащую промежность. Лежит некоторое время, не двигаясь, стонет от боли.

Звучит музыка, ОНА поднимает голову, встает и рисует своей кровью, как краской, узоры: цветы и листья.