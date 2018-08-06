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«Сезон большой катастрофы, масштаб которой мы еще не вполне осознаем»

Театральный сезон-2017/2018 глазами критиков

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  • COLTA.RU публикует традиционный опрос ведущих театральных критиков России, по просьбе редакции составивших шорт-листы главных событий и сформулировавших ключевые тенденции сезона-2017/2018.

    Bigmat_detailed_pictureСцена из спектакля «Маленькие трагедии»© «Гоголь-центр»
    Марина Давыдова

    Я отвечу коротко.

    Главной потерей минувшего сезона стал почти одновременный уход от нас Михаила Угарова и Елены Греминой.

    Главной интригой — назначение в МХТ нового худрука Сергея Женовача.

    Главной отрадой — «Три толстяка» Андрея Могучего в БДТ.

    Главным подвигом на ниве театральной педагогики — многодневный проект «Орфические игры» Бориса Юхананова в «Электротеатре Станиславский».

    А главным событием, конечно же, — фантастическая работа «Гоголь-центра», умудрившегося плодотворно работать без своего харизматичного худрука, и еще более фантастическая творческая деятельность самого Кирилла Серебренникова, который, находясь под домашним арестом, невероятным образом обогатил европейский театр «Маленькими трагедиями» в самом «Гоголь-центре» (на мой, взгляд, это лучший спектакль минувшего сезона), «Нуреевым» в «Большом», оперой «Гензель и Гретель» в Штутгарте, а напоследок еще и поразил всех нежным, легким, романтичным и одновременно безысходно печальным «Летом».

    Думаю, об этих удивительных событиях будут потом написаны десятки страниц в учебниках по истории театра, а вездесущий Голливуд положит их в основу какого-нибудь остросюжетного фильма.

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