Ставим «Точку»

20 июля в Петербурге стартует «Точка доступа» — фестиваль одного жанра, театра site-specific. Специально для COLTA.RU о его программе рассказывает арт-директор форума, театральный критик и продюсер Андрей Пронин.

Принимая любезное предложение Кольты, телеграфным стилем рассказываю о том, что будет на нынешней «Точке доступа». Телеграфным — потому что в этом году афиша фестиваля получилась довольно увесистой. И по количеству событий, и по разнообразию форм, и по географическому охвату вышло много и разнообразно.

В гастрольной программе — одной из трех программ фестиваля — два спектакля, уже неплохо знакомые Москве, но впервые появляющиеся в петербургской афише. Это «В гостях. Европа» немецкой театральной компании Rimini Protokoll (как и многие наши участники, Штефан Кэги, Даниэль Ветцель и Хельгард Хауг — выпускники Гиссенской театральной академии) и «Дознание» Михаила Тычинина из Хабаровского ТЮЗа (спектакль — участник прошлой «Золотой маски»). К ним еще пристраивается «Охота» (оригинальное название — «Wolf Safari») компании «Тойсисса тылойса» из Хельсинки. Это самые радикальные формы фестиваля: актеры тут либо не играют вообще, либо играют совсем немного, а преимущественно смотрят, как «играет» зритель. Все три спектакля — иммерсивные (без участия каждого из зрителей они невозможны), перформативные (тут немыслим фиксированный театральный текст, новый состав публики всегда «заделывает» спектакль по-новому), модные и странные: идут на частной квартире, на ночной городской окраине и в гараже. Все три проникнуты острой рефлексией над социальным — и наглядно демонстрируют на примере малой группы свойства человеческой общности. О финнах надо бы рассказать подробнее: «Тойсисса тылойса» уже предлагали публике примерить на себя роли автомашин, падающих домов и оленей, теперь пришла очередь волков. Прямо перед спектаклем инструкторы объяснят зрителям нехитрые правила волчьего поведения (например, нельзя разговаривать, но можно выть и лаять), а потом забросят их прямо на улицы Петербурга. Опыт, прямо скажем, экстремальный, но, говорят, незабываемый. Для тех, кто иммерсивности предпочитает взгляд со стороны, прямая трансляция «Охоты» с человеко- и волковедческими комментариями театроведа Алексея Платунова будет идти на Новой сцене Александринского театра.

Спектакль «Дознание» © «Точка доступа»

Ваш обозреватель по понятным причинам особенно дорожит своей кураторской программой «Утопия», реализуемой при поддержке Фонда Михаила Прохорова. Тут три собственные продукции фестиваля, три премьеры и, соответственно, три творческие резиденции для режиссеров, прежде не работавших в Петербурге. Собственную вариацию на темы романа-утопии сценариста, поэта, прозаика и киноведа Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой» предлагает молодой новосибирский режиссер Сергей Чехов, человек большого и странного таланта. Арабов написал альтернативную историю российских революций, согласно которой Николай II и Ленин нашли в себе силы для союзничества и совместными усилиями спасли страну от Гражданской войны и кошмара концлагерей. Совсем без слезы ребенка не обошлось — Сталина и Вышинского расстреляли в Ипатьевском доме, но в целом получилось хорошо. Чехов со своими постоянными соавторами — художником Анастасией Юдиной и саунд-дизайнером Владимиром Бочаровым — создает в Доме композиторов психоделическую театральную вариацию на темы романа Арабова, намереваясь показать зрителю «черный вигвам российской истории».

Нельзя разговаривать, но можно выть и лаять.

Другой спектакль «Утопии» тоже создается по современной фантастической прозе — по рассказам Анны Старобинец из сборника «Икарова железа». Новосибирск тоже примешивается: оттуда уже не режиссер, а артисты театра «Старый дом». Поставила спектакль Юлия Ауг, звезда театра и кино, ученица легендарного Аркадия Кацмана, которую в Петербурге прекрасно помнят и любят. Пару жутких и вкрадчивых историй Старобинец — про то, что добрые доктора сделали с мальчиком Павлушей, и про то, как наивные влюбленные ходили покупать себе вечную молодость, — практически «баек из склепа», только с мощным интеллектуальным провенансом — Юлия Ауг превратила в два репортажа из камеры смертников. Добившись от артистов предельного обнажения — не только в переносном смысле. Спектакль, который два дня подряд будут играть на студии «Лендок», выходит, на мой вкус, чрезвычайно актуальным — как по театральной форме, так и по содержанию: он выглядит своеобразным реквиемом по всем невинно убиенным и убиваемым в наши слепые и незадачливые времена.

Квест москвича Радиона Букаева «Бабушкины очки» будет повеселее (и значительно) — он предназначен для семейного просмотра и ставит целью укрепление доверия и взаимопонимания в семье. Семь бабушек подстерегают семьи на тропинках Московского парка Победы и испытывают их на прочность своими заданиями; наиболее крепкие дойдут до финала и смогут воспарить к небесам на колесе обозрения в Гагарин-парке. Спектакль, действительно, а не демагогически посвященный семейным ценностям, — утопия как она есть.

Спектакль «Охота» © «Точка доступа»

Как и упомянутое колесо обозрения, весь нынешний фестиваль вращается вокруг юбилея российских революций 1917 года, но программа немецкого куратора Флориана Мальцахера (выпускника все того же Гиссена), реализованная с помощью Гете-института, адресована революции напрямую. Программа названа цитатой из Музиля — «Чувство возможности» — и показывает пример возможности незанудного и неплоского театрального юбилея исторического события. Тема революции тут рассматривается в разных аспектах. Молодая звезда европейской арт-сцены — румынка Александра Пиричи на открытии фестиваля, прямо в залах Русского музея, покажет сравнительную историю искусства и политики XX века в ongoing action «Хрупкие инструменты вовлечения» — инструментами, в частности, станут румынские танцовщики, приезжающие вместе с Пиричи. Популярная в берлинской тусовке театральная компания AndCompany&Co, впервые гастролирующая в России, в фирменном жанре лекции-концерта «Мавзолей-буфф: возвращение в Леннонград» (мировая, между прочим, премьера) в шутку и всерьез размышляет о соотношении ленинизма и битломании. Голландский музыкант Томас Мюрмель участвует в программе с медиаперформансом «Re-Fe-Re: Революция. Фемининная редакция». Смикшированные им записи Студенческого хора Амстердама, артистки Гидры и композитора оперы «Малхолланд-драйв» Анат Шпигель помогут переосмыслить «Десять дней, которые потрясли мир» с позиций современного феминизма. Ведущий швейцарский режиссер Борис Никитин (по-русски не говорит, его дедушка — из первой волны эмиграции, прямой потомок легендарного русского путешественника Афанасия Никитина) в спектакле «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», как ему свойственно, взрывает традиционную театральную форму и рефлексирует на тему религиозной веры — способна ли она произвести революцию в сознании человека? «Точка доступа» остается фестивалем сайт-специфического театра, но спектакль Никитина будут играть в Новой Александринке — режиссер обещает дать мастер-класс сайт-специфического подхода к конвенциональному театральному пространству.

А еще Флориан Мальцахер активно привлек к фестивалю представителей петербургского совриска. Арт-лаборатория «Вокруг да около» создала любопытнейший променад «Красный шум» на основе интервью с бомжами Нарвской заставы и дневника Константина Вагинова. Павел Арсеньев покажет в Апраксином Дворе спектакль «Афган-Кузьминки», а Ольга Житлина готовит перформанс «Квартира 44» в музее Ахматовой. Словно бы всего этого мало, нашу публику ожидают довольно мощная по составу участников театроведческая конференция «Революция в театральном пространстве» и много-много public talks — так что вы уж как-нибудь дойдите до «Точки».