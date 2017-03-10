 
10 марта 2017Театр
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По ту сторону занавеса

Что смотреть на «Золотой маске»: 7 главных спектаклей

текст: Софья Дымова
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  • Конкурсный марафон главного театрального фестиваля страны, стартовавший месяц назад, постепенно набирает обороты. Итоги «Золотой маски» — 2017 будут подведены 19 апреля — до этого времени можно не только увидеть лучшие спектакли форума, но и сделать свои ставки на распределение наград. Семь постановок, о которых в ближайший месяц будет говорить вся театральная Москва, — в гиде COLTA.RU.

    Bigmat_detailed_picture© Стас Левшин
    «Язык птиц»14, 15 марта, Электротеатр «Станиславский»

    Совместное сочинение режиссера Бориса Павловича, актеров легендарного товстоноговского театра и студентов центра «Антон тут рядом» вполне заслуженно считается едва ли не самым вероятным претендентом на победу в номинации «Эксперимент». Поставленный по мотивам поэмы средневекового суфийского мыслителя Фарида ад-Дина Аттара «Язык птиц» — лучшее, что происходило в России в области инклюзивного театра за последние годы. На выходе у Павловича со товарищи получилась отсылающая к древнейшим истокам театрального искусства притча о пути человека к самому себе, на равных разыгрываемая артистами БДТ и людьми с особенностями развития.

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