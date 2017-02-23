Бешено плюсуем

27 февраля на фестивале «Золотая маска» стартует внеконкурсная программа «Маска Плюс». О ее ключевых событиях читателям COLTA.RU рассказывает куратор программы Андрей Пронин.

© Михаил Карпов

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Разговоры о подъеме российского театрального искусства в провинции, децентрализации, «доктрине Мальро», которая вдруг обнаружила свое действие — причем безо всякого, заметим, Мальро, — не преувеличение и не натяжка. И программа «Маски Плюс» этого года, собранная авторитетными и компетентными Павлом Рудневым и Верой Сенькиной, а заодно вашим обозревателем, — тому порука. Когда стало понятно, что результатом дискуссий и позиционных боев в экспертном совете по драме прошлого года явилось беспрецедентное (и в абсолютном, и в относительном выражении) представительство регионов в списке номинантов, на секунду показалось, что надобность в «Маске Плюс» вообще отпадает: никакой форы нестоличному театру на сей раз не требуется. Однако это только показалось: программа была собрана без особого труда, причем многое отвергли, а она все же вышла большой, разнообразной и, кажется, достойной. К тому же, в отличие от конкурсной «Золотой маски», заряженной энергией соперничества и скованной соревновательным регламентом, «Маска Плюс» спокойна и свободна от условностей: после каждого спектакля предполагается обсуждение и живое общение с его создателями.