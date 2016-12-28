Насколько вы швейцарец?
В течение трех лет COLTA.RU при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» рассказывала о швейцарской культуре. Но все меняется. Программа Swiss Made in Russia, главным инфопартнером которой была COLTA.RU, завершена (зато «Про Гельвеция» открывает в 2017-м в Москве свое представительство, с чем мы и поздравляем!). Но это значит, что и наш раздел Swiss Made завершает работу. Под занавес мы предлагаем вам пройти тест и понять, сколько в вас швейцарского. Вы бы чувствовали себя своим в этой удивительной стране?
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