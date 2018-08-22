Би-бои, баттлы и слэм

Лето-2018 — лучшее в Москве за долгие годы как по набору масштабных событий на любой цвет и вкус (чемпионат мира по футболу, ряд грандиозных фестивалей с хедлайнерами вроде Massive Attack, Arcade Fire, CeeLo Green, Biffy Clyro), так и по невиданному для наших широт количеству теплых, по-настоящему летних дней. Были, конечно, и исключения в виде сорванного грозой выступления Gorillaz на фестивале Park Live, но в остальном небесная канцелярия явно москвичам благоволила. Ежегодная интерактивная выставка уличной культуры Faces & Laces, традиционно проходящая в парке Горького, исключением не стала — за два минувших выходных, что длилось веселье, погода людям праздник не испортила.

По данным организаторов, в этом году за два дня Faces & Laces посетило больше 350 тысяч гостей. В программе выставки приняли участие 75 брендов, представлявших субкультурные проекты, прошло около 20 различных соревнований и выступило больше 60 артистов во главе с калифорнийской группой The Garden и нью-йоркской рэпершей Princess Nokia. Объектом особого внимания корреспондента COLTA.RU стала совместная программа павильонов шведского и финского посольств, посвященная уличной культуре стран Северной Европы. Были обещаны уличная мода Финляндии, показ фильма о шведской популярной музыке в очках виртуальной реальности, различные викторины на знание истории Швеции, а главное — масштабный брейк-данс-баттл на площадке Nordance Battle, где можно было пообщаться с участниками состязания, приехавшими со всей России и из скандинавских стран.

Princess Nokia © Дмитрий Шумов

Найти нужный павильон оказалось не самой простой задачей: территория Faces & Laces была забита всякой всячиной — стендами с дизайнерскими кроссовками и одеждой, бургерными, целой галереей «Волг», раскрашенных в веселые цвета, и других ретроавтомобилей и прочими увеселениями. Между павильонами бродила толпа, какая бывает в метро в час пик. Путеводной звездой служил большой воздушный шар в цветах шведского флага, и вот спустя какое-то время блужданий по набережной туда-сюда я был на месте. Уличная мода, представленная линейками одежды дизайнерских марок Mannisto, Rolf Ekroth и Maria Korkeila, представляла собой лоскутные комбинезоны с броскими принтами. Посетители охотно их мерили и фотографировались, а судя по прогрессирующему к концу дня количеству пустых вешалок, еще и покупали. На площадке Nordance Battle происходил коллективный танцевальный джем — участники разогревались перед грядущим баттлом. Мне, чьи познания о брейк-дансе ограничивались культовыми картинами 80-х «Beat Street» и «Style Wars», а также клипами Da Boogie Crew 20-летней давности, первым делом важно было узнать, какое место сейчас в мировом контексте занимают русские B-boys (танцоры брейк-данса. — Ред.) и отечественная уличная культура в целом.

© Иван Гущин

— О, русские би-бои очень сильны, — заверила меня конкурсантка из Швеции, представившаяся как Public Emily, симпатичная брюнетка в панаме и с длинной косой, — они очень атлетичны, делают сложные трюки. А еще гостеприимные и дружелюбные ребята, судя по тому, как нас тут принимают.

— B-girls тоже приличного уровня, — вторила ей Эми, невысокая блондинка с голубыми глазами. — Я, если честно, боялась сюда приезжать, поскольку у вас очень сильные девочки. Но как мне было отказаться от приглашения от Nordance? Это вообще мой первый выезд за пределы Швеции.

— Русские би-бои действительно хороши, — развил тему Макс из шведской команды Star Warriors Group. — Они берут отменными физическими данными и атлетизмом. Шведская и норвежская школы больше про индивидуальный стиль, флоу. В этом, пожалуй, их главное отличие от восточноевропейской и русской школ. А вообще я, если честно, поражен уровнем организации мероприятия. Уличная культура, экстремальные виды спорта, стритфуд — все на приличном уровне, что не очень вяжется с тем, что у нас говорят о России.

© Faces & Laces

— Я в России второй раз. До этого я участвовал в Nordance-баттлах в Архангельске, тоже от Nordkonst, — поддержал разговор Понтус aka B-boy P-Tech, еще один крепкий шведский молодец, проводивший часом ранее мастер-класс Flow and Transitions. — Там все тоже было на достойном уровне, и танцоры у вас сильные. Но Москва — это, конечно, совсем другие впечатления. Очень красивый город. Обязательно сюда вернемся, если еще раз пригласят.

— Наши танцоры очень сильны, особенно что касается Power Move (один из стилей брейк-данса. — Ред.). Ребята из России и Украины часто берут награды на мировых и европейских состязаниях, — резюмировала Екатерина Калинина, вице-президент НКО Nordkonst (одного из организаторов мероприятия. — Ред.). — У нас очень сильная школа, например, есть некоторые элементы в Power Move, которых нет в скандинавской школе. Скандинавам же свойственны легкий флоу, музыкальность, танцевальность. А у нас — горячий Power Move!

© Faces & Laces

Убедиться в этом воочию мне не удалось, поскольку состязания первого дня в этой категории к тому моменту закончились. Но зато посчастливилось посмотреть B-girls Battle. Зрелище крайне увлекательное — всегда отрадно смотреть, как девушки танцуют. Надо признать, что опасения шведских участниц были небеспочвенны. Обе они не прошли в полуфинал: Эми вылетела без шансов в первой же схватке, Public Emily продемонстрировала хороший уровень, прошла пару раундов, но в итоге симпатии жюри были на стороне ее соперницы, нашей соотечественницы. Ура, мы ломим, гнутся шведы! Но из-за проигрышей никто не расстраивался.

В перерывах между баттлами и джемами я несколько раз посетил Фонтанную площадь, где развернулась музыкальная часть программы Faces & Laces. Этот день на фестивале был посвящен року: выступали группы «Казускома», Sonic Death, «Метель», «Пасош». Происходящее больше напоминало фестиваль «Боль», который на день переместился в парк Горького, нежели веселую, но размеренную хипстерскую тусовку, развернувшуюся на набережной. От количества подростков с сине-буро-малиновыми волосами, дикими прическами и татуированными лицами в какой-то момент стало рябить в глазах. Молодежь отчаянно слэмилась и устраивала моши под гаражное рубилово, доносящееся со сцены. «Лучший слэм в моей жизни!» — во время вылазок к сцене я как минимум трижды услышал этот возглас от насквозь потных, полуголых молодых людей с какими-то цепями и ошейниками на шее что твой Сид Вишес. По-настоящему цельное впечатление произвел только один коллектив — киевские панки «Метель». Минималистичный, мелодичный гаражный панк, бьющий наотмашь хлесткими фразами и скоростными риффами, харизматичный фронтмен — не случайно парней с недавних пор протежирует один из главных украинских продюсеров Юрий Бардаш (Quest Pistols, «Грибы», Луна).

© Леся Гусева

На площадке Nordance на набережной диджей KCL из Дании без устали крутила пластинки с фанком 70-х и олдскульным хип-хопом. Брейк-дансеры все так же зажигали на танцполе, прохожие останавливались и снимали происходящее на смартфоны. Нахватавшись за день впечатлений, я порядком устал, но перед уходом задал финальный вопрос об отличиях европейской уличной культуры от российской.

Иностранных гостей такая формулировка ожидаемо ввела в тупик. «Ну, не знаю, сложно сказать, — смутилась Public Emily. — Если судить по тому, что мы тут увидели, то с уличной культурой у вас все супер».

Екатерина Калинина как сведущий в вопросе человек дала обстоятельный ответ:

— Сейчас практически вся молодежь — что у нас, что в Прибалтике, что в Скандинавских странах — вовлечена в уличную культуру: кто рисует, кто танцует, кто делает граффити, кто создает одежду и уличную еду. В России, на мой взгляд, больше разнообразия в городской культуре и больше креатива, исходящего именно от людей. Поскольку государственной поддержки нет (ну или она очень несущественна), люди сами ищут способы найти деньги, чтобы профинансировать свои мероприятия. Поэтому момент социальности у нас развит гораздо сильнее. Мы это наблюдаем не только на Faces & Laces, но и в регионах, где мы тоже делаем мероприятия. В Европе же (в частности, Скандинавии) участие государства в городской культуре куда выше — ну а у России, как водится, особенная стать.