Завершая полемику

От редакции.

Опубликованное 23 апреля большое интервью историка Алексея Миллера, посвященное проблемам государственного и общественного подходов к исторической политике, вызвало широкую дискуссию. В ее рамках мы уже получили реплику Сергея Пархоменко и теперь публикуем ответ на нее Алексея Миллера. На этом редакция предпочла бы считать законченной полемику по частным вопросам. Мы, однако, приглашаем всех, желающих высказаться по существу поднятых Алексеем Миллером вопросов, к дальнейшему обсуждению проблем «политики памяти» на наших страницах.

В своем ответе на мое интервью журналист Сергей Пархоменко:

1) Решительно не хочет видеть разницу между научной статьей, где предполагается дословное цитирование, и интервью, где передается смысл высказывания. Так я поступал в интервью и в отношении Пархоменко, и в отношении Мединского, и в отношении Путина.

2) Сергей Пархоменко обильно цитирует (разумеется, не полностью) нашу приватную переписку, состоявшуюся накануне по его инициативе, не спросив на это разрешения. Но не будем учить его морали.

3) В этом обильном цитировании Пархоменко опускает две вещи. Во-первых, мою готовность продолжить с ним обсуждение этого вопроса, если он хочет разобраться, верно ли я передаю смысл им написанного. Во-вторых, ту свою тираду, которую я уже аккуратно цитировал в своей статье в журнале «Полития» в 2016 году и пересказал в интервью. Поможем ему и предоставим читателю разбираться, правильно ли я передал в интервью смысл им сказанного:

«И на самом деле это очень правильное развитие событий: нечего нам рассчитывать на эту прачечную и на все это лживое и подлое государство — со всеми его программами, со всеми его лицемерными президентскими намерениями, со всеми его надменными министерскими решениями, со всеми его тухлыми обещаниями и с вечным его трусливым кидаловом. Самим нужно это дело делать. Своими силами: потому что силы только у нас и есть. Вот поэтому никто и ничто не заменит такие замыслы и проекты, как “Последний адрес”. И эту идею нам обязательно нужно развивать дальше».

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