Право на память
Фильм Людмилы Гордон об Арсении Борисовиче Рогинском
Сегодня COLTA.RU совместно с сайтом Международного Мемориала, Пермским отделением общества «Мемориал», а также телеканалом «Дождь» и сайтом «Арзамас» представляют онлайн-премьеру документального фильма Людмилы Гордон об Арсении Борисовиче Рогинском (1946—2017) — историке, общественном деятеле, одном из основателей «Мемориала».
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