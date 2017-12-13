Деревенский детектив

Развернувшаяся в последние недели история с Государственным центром русского фольклора (ГЦРФ) — единственным учреждением, с 1990 года занимающимся в России изучением и сохранением аутентичной русской культуры, — напоминала остросюжетный политический сериал: совещания за совещаниями на уровне Минкульта и подведомственных органов, петиции в адрес министра культуры и президента Путина с требованием «отмены решения о ликвидации центра», скандальные публикации в СМИ, самовольный вывоз ценнейшего архива центра и большая шумиха в интернете.

На самом деле история началась год назад: в ноябре 2016-го решением Минкульта ГЦРФ был лишен статуса юридического лица и отдан под крыло созданной вместо него организации «Роскультпроект». Главной задачей новой организации было провозглашено создание «проекта концепции сохранения и актуализации нематериального культурного наследия в период до 2030 года». Новую структуру возглавил Олег Иванов, занимавший прежде должность заместителя председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова и никогда не имевший отношения к исследованию фольклора. Фактически это объединение означало, что заниматься бюджетом, штатом и имуществом центра, а также получать госфинансирование на изучение фольклора стали совсем другие люди. В результате в течение года Роскультпроект практически вдвое сократил штат ГЦРФ и серьезно урезал финансирование.

В июне центр лишился своего помещения в Турчаниновом переулке, дом 6, его перевели в одно из зданий Минкульта, где сейчас хранится его запакованный в коробки архив.

В ноябре закручивание гаек продолжилось с новой силой: сотрудникам ГЦРФ стало известно, что их объединяют с Домом народного творчества. В самом центре и среде фольклористов к данной перспективе слияния отнеслись без энтузиазма и забили тревогу. 15 ноября на сайте Change.org была размещена петиция с просьбой остановить расформирование ГЦРФ, адресованная министру культуры Владимиру Мединскому, под которой сейчас собрано больше 33 тысяч подписей.

«Главный фактор, мешающий объединению, — разная идеология, это разное наше представление о том, что такое культура, и о том, что такое культурные процессы! — рассказал в беседе с COLTA.RU известный фольклорист и музыкант, заместитель руководителя центра по вопросам актуализации нематериального культурного наследия Сергей Старостин. — ДНТ — это головная организация в сфере культурно-досуговой деятельности, она занимается содержательным наполнением и концептуальным развитием домов и дворцов культуры по всей стране. Наш же центр, образованный в 1990-м постановлением правительства, преследует совсем другую цель: исследование корневой русской традиции — настоящей, без всякой матрешечности и лубочности, с последующим процессом ее актуализации, возвращением ее в лоно нашей культуры, откуда она в свое время безжалостно была вытравлена большевиками. Тогда произошла подмена культурных ценностей, был изменен культурный код через систему тех же домов народного творчества. Этой подменой мы отвратили молодежь, интерес к корневой культуре возник только в 80-е годы, когда огромный пласт нематериального наследия был на грани исчезновения. Поэтому в 1990 году ГЦРФ и был создан, чтобы спасти эту ситуацию. И мы ее спасли: только в последние годы мы накопили тонны материала, сотрудничаем с научными центрами, организуем фольклорные фестивали. А главное — мы привлекли к этому делу молодежь, у которой появился интерес к своей культуре, она тянется к корням. ГЦРФ — это большая, серьезная организация со своей четкой идеологией, взглядом на культурные процессы. Попытки внедрить наш системный подход в идеологию Дома народного творчества ничем хорошим не кончатся. Мы уже подобное проходили».

Попутно Старостиным было записано видеообращение, а в соцсетях был запущен хэштег #поддержифолк, ставший платформой для поддержки центра со стороны многих фольклорных ансамблей и сольных исполнителей.

Похоже, и сам Дом народного творчества стал заложником данной ситуации. «В обозначении этой проблемы в общественном поле есть определенное непонимание, — считает заслуженный работник культуры Российской Федерации и заведующий сектором хореографии ГЦРФ Алексей Шилин. — Она как-то слишком однобоко преподнесена. Может сложиться впечатление, что Дом народного творчества как-то заинтересован в происходящих с центром трансформациях. Это не так. Предпосылкой этих “реформ”, которым подвергся ГЦРФ, была не его неудовлетворительная деятельность (или, как написало министерство, “неудовлетворительное положение с архивом”), а проблемой стало создание, образно говоря, на костях центра фольклора нового федерального бюджетного учреждения, которым стал Роскультпроект».

Таким образом, акценты в освещении ситуации с центром немного сдвинуты, считает Шилин: «Если бы не создавался Роскультпроект, то никаких проблем вообще бы не было. Организации этой всего второй год, и она уже приобрела шикарное здание в центре Москвы и оперативно избавилась от Центра русского фольклора».

28 ноября без каких-либо постановлений и уведомлений Министерства культуры начался вывоз ценнейшего архива центра, который насчитывает около 170 000 уникальных произведений народного творчества (правда, на данном этапе вывоз архива приостановлен. — Ред.). На следующий день в «Новой газете» вышла статья «Победа колхозной культуры», в которой Сергей Старостин подверг критике методы Минкульта и, в частности, назвал директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Андрея Малышева «просто некомпетентным в своем вопросе».

В этот же день судьба ГЦРФ решалась на очередном собрании под руководством статс-секретаря, заместителя министра культуры РФ Александра Журавского и председателя Общественного совета при Минкультуры России Юрия Полякова, в котором принимал участие и сам Сергей Старостин. На собрании, согласно официальному комментарию пресс-службы Минкульта, полученному 1 декабря по запросу COLTA.RU, «было принято единогласное решение поддержать действия Министерства культуры РФ по объединению Центра русского фольклора и Дома народного творчества. Участники совещания согласились с тем, что эти действия пойдут на пользу дальнейшей работе по сохранению и развитию нематериального культурного наследия нашей страны».

— Культуры без политики не бывает!

Сергей Старостин утверждает, что согласия своего на объединение не давал: «Это неправда, которую распространяет глава департамента (Андрей Малышев. — Ред.). Это может подтвердить и присутствовавший там член Общественного совета по культуре Иван Демидов».

В сообщении пресс-службы Минкульта также утверждалось, что «руководитель архива Государственного центра русского фольклора Варвара Добровольская сама в экстренном порядке попросила Минкультуры России и Дом народного творчества способствовать немедленному переезду архива в новое помещение». Впоследствии выяснилось, что руководителем архива Варвара Добровольская не является. На самом деле она занимает должность руководителя научного отдела.

Не остались без внимания и высказывания Сергея Старостина в адрес Андрея Малышева, которые министерство посчитало «некорректными и нелицеприятными».

Главным же посылом заявления пресс-службы стали заверения, что «работа ГЦРФ будет продолжена в полном объеме и согласно существующим планам, причем в состав Дома народного творчества ГЦРФ войдет в своем нынешнем статусе — как структурное подразделение. Таким образом, создается единый центр по народной культуре, фольклору и нематериальной культуре — крупная государственная структура, в рамках которой будет продолжена и научная работа ГЦРФ. При этом в устав ДНТ вносятся соответствующие изменения, а все научные сотрудники, которые изъявят желание, перейдут на новое место работы на абсолютно тех же финансовых и трудовых условиях».

Несмотря на данные обещания, многие сотрудники ГЦРФ отнеслись к ним со скепсисом, видя в них «западню». «Перевод сотрудников не означает продолжения основной деятельности центра, — заявляет Сергей Старостин. — В этом самый главный подвох этой ситуации. Менять идеологию — вопрос очень сложный. Идеология же центра четко выстроена. Она заточена под свою деятельность. Рыба гниет с головы. А “голова” в данном случае — это идеологическая сила, которая проводит свою определенную политику. И кто мне скажет, что культура и политика — это разные вещи, тот будет неправ. Культуры без политики не бывает! И встраивание нашей идеологии в структуры Дома народного творчества в качестве всего лишь одного из отделов означает удушение самого направления, самого нашего дела. Не может быть у двух идеологий одна голова».

29 ноября на сайте Change.org появилась новая петиция, адресованная уже лично президенту В.В. Путину, с требованиями «отменить решение о ликвидации Государственного центра русского фольклора» и «прекратить уничтожать русскую культуру». Крайне эмоциональная петиция помимо приведенных сравнений объемов государственных инвестиций в фольклор и в некоторые другие сферы, а также зарплат некоторых государственных чиновников содержит неутешительное заключение о том, что «научное изучение русской культуры довели до самодеятельного кружка при Доме культуры».

Важно отметить, что сильной конфронтации между ГЦРФ и ГРДНТ не существует и не существовало. Сотрудники обеих структур с уважением относятся друг к другу, прекрасно осознавая, что занимаются принципиально разными вещами.

Твердая позиция фольклорного сообщества, действовавшего почти что единым и сплоченным фронтом, и поднятый шум, похоже, возымели эффект. И судьбу старейшего в стране фольклорного центра решал уже лично министр Владимир Мединский на совещании 4 декабря. По результатам совещания министром было сделано заявление: «С 1 января начнется объединение Центра русского фольклора как автономного подразделения одного из нынешних подведов (подведомственных учреждений. — Ред.) Министерства культуры, занимающегося аналитической научной работой, с Домом народного творчества. Ни одна копейка финансирования не сокращается, ни одного человека не уволят. Возможно, даже будет наоборот, потому что мы сейчас обсудили необходимость создания внутри этой структуры обособленного сектора, который занимался бы работой с каталогами нематериального культурного наследия».

После данных министром гарантий настроение сотрудников ГЦРФ слегка улучшилось, но радость эта сдержанная, если не сказать настороженная. «Итоги совещания я оцениваю как большую совместную попытку найти правильное решение в сложившейся ситуации. А насколько оно окажется правильным и эффективным, сказать нельзя, — заявил COLTA.RU Алексей Шилин. — Поскольку год назад у нас точно так же проходило совещание с представителями министерства, когда нам представили Олега Валентиновича Иванова (генерального директора ФГБУК «Роскультпроект». — Ред.). Тогда Центру фольклора были гарантированы прекрасная жизнь и осуществление всех его проектов. Но на сегодняшний день это осуществилось, мягко говоря, не совсем и привело к дальнейшему ухудшению положения центра. Гарантии министра, безусловно, весомее, но нужно основываться на тех документах, которые подготовит и представит министерство».

Похожее мнение высказал и Сергей Старостин: «Министерство оставило нам только один вариант — это слияние с Домом народного творчества. То есть работа в несколько иных условиях при всех наших расхождениях в идеологических взглядах. Собственно, право на продолжение фольклорной деятельности мы и отстаивали. И дальше все будет зависеть от того, как глава нашего подразделения договорится с главой Дома народного творчества именно о дальнейших механизмах. Пока что мы не имеем на руках официального подтверждения этого решения. Только после этого мы можем оценить ситуацию, в которой находимся. А результаты этого решения будут видны через несколько месяцев, когда это взаимодействие между нашими структурами даст плоды».

Настоящим камнем преткновения по-прежнему остается помещение, которого центр лишился еще в июне. «Насколько мне известно, для Тамары Валентиновны Пуртовой, которая принимает наш центр в лоно Дома народного творчества, вся эта история — большая головная боль, — говорит Шилин. — Тамара Валентиновна утверждает, что возможности ее организации ограничены. ГРДНТ предстоит принять 24 сотрудника (такая цифра была озвучена последней), обеспечить их рабочими местами. Я не знаю, как вообще решить эту проблему. Хотя нет, знаю — надо вернуть ГЦРФ прежнее здание и его статус. За то, что она согласилась принять ГЦРФ в такое относительно небольшое учреждение, как Дом народного творчества, и проявила конструктивность в подходе к решению этой проблемы, я лично ей искренне благодарен».

«История с отнятым у нас помещением крайне странная, — продолжает мысль Алексей Шилин, — есть ощущение, что оно специально оказалось непригодным для дальнейшей аренды со стороны Роскультпроекта и ГЦРФ. Оно сейчас стоит пустое. Считаю программой-максимум вернуть центру маленький особнячок в Турчаниновом переулке, статус самостоятельного государственного бюджетного учреждения — и “детективная история” с Роскультпроектом и Государственным центром русского фольклора на этом бы закончилась. Пожалуй, это было бы самым правильным политическим решением!»

На момент сдачи статьи в ГЦРФ еще не получили от министерства подготовленных документов на основании прошедшей встречи с Владимиром Мединским, так что точка в этой истории еще не поставлена.