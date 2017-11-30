 
30 ноября 2017Colta Specials
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«Остров 90-х» в Ельцин Центре: как это было

Двухлетие Президентского центра Бориса Ельцина отметили фестивалем

 
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25 ноября, в день двухлетия Ельцин Центра, в Екатеринбурге прошел очередной, уже четвертый по счету, фестиваль «Остров 90-х». Для тех, кто не смог на нем побывать, мы сделали специальную фотогалерею.















































































































































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