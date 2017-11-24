 
24 ноября 2017Colta Specials
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Что делать на «Острове 90-х» в Екатеринбурге?

Ельцин Центр празднует двухлетие большим фестивалем. Мы предлагаем вам гид по его основным событиям

текст: Анна Загородникова
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  • 25 ноября в екатеринбургском Ельцин Центре к его дню рождения пройдет специальный — праздничный — выпуск фестиваля «Остров 90-х». Что делать на «Острове» в этот день? Читайте и выбирайте события на ваш вкус.

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    1. Танцевать на русском рейве15:20—23:00, Атриум

    Помните эти названия: Gagarin Party, Mobile, «Каzантип» и «Форты»? В начале 90-х в России началось массовое увлечение танцевальной электроникой — даже «Иванушки International» и «Блестящие» пытались записывать хаус-гимны, но настоящие рейверы танцевали не под них. В память о легендарных электронных фестивалях 90-х на «Острове 90-х» пройдет многочасовой рейв, который начнется со смотра новых героев уральской электроники — Elektrodepo, Daniel Noier, InLensk, Славы Душина и продолжится новейшим робот-шоу Pixelord — главного героя московского лейбла Hyperboloid Records. Но главное — не пропустить уникальные выступления культовых первопроходцев российской электроники: «Новых композиторов», выступавших на Gagarin Party и записавших первый российский хаус-гимн — вышедший на международные орбиты «Sputnik of Life», и «русского Aphex Twin» Solar X, который прилетит на фестиваль из Лондона. Выступление Solar X будет сопровождать визуальное шоу на 60-метровом экране Атриума Ельцин Центра, над которым работал один из лучших московских медиахудожников Вадим Эпштейн.

    Расписание:

    • 15:30 Elektrodepo (Екб)

    • 16:30 Daniel Noier (Екб)

    • 17:30 InLensk (Екб)

    • 18:30 Слава Душин (Екб)

    • 20:00 «Новые композиторы» (СПб)

    • 21:00 Pixelord (Мск)

    • 22:00 Solar X (UK) & Вадим Эпштейн (Мск)

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