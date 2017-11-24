Что делать на «Острове 90-х» в Екатеринбурге?

25 ноября в екатеринбургском Ельцин Центре к его дню рождения пройдет специальный — праздничный — выпуск фестиваля «Остров 90-х». Что делать на «Острове» в этот день? Читайте и выбирайте события на ваш вкус.

1. Танцевать на русском рейве15:20—23:00, Атриум

Помните эти названия: Gagarin Party, Mobile, «Каzантип» и «Форты»? В начале 90-х в России началось массовое увлечение танцевальной электроникой — даже «Иванушки International» и «Блестящие» пытались записывать хаус-гимны, но настоящие рейверы танцевали не под них. В память о легендарных электронных фестивалях 90-х на «Острове 90-х» пройдет многочасовой рейв, который начнется со смотра новых героев уральской электроники — Elektrodepo, Daniel Noier, InLensk, Славы Душина и продолжится новейшим робот-шоу Pixelord — главного героя московского лейбла Hyperboloid Records. Но главное — не пропустить уникальные выступления культовых первопроходцев российской электроники: «Новых композиторов», выступавших на Gagarin Party и записавших первый российский хаус-гимн — вышедший на международные орбиты «Sputnik of Life», и «русского Aphex Twin» Solar X, который прилетит на фестиваль из Лондона. Выступление Solar X будет сопровождать визуальное шоу на 60-метровом экране Атриума Ельцин Центра, над которым работал один из лучших московских медиахудожников Вадим Эпштейн.

Расписание: