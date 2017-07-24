Самое продолжительное «спасибо» в истории человечества

Дорогие все!

Сегодня мы празднуем пятилетие Кольты.

Мы призываем вас принять участие во флешмобе с фотографиями вас пятилетних (они столько говорят о нас взрослых).

Мы приготовили юбилейный тест про Кольту (нам интересно: не окажетесь ли вы по результату одним известным журналистом?).

Мы открыли сегодня новую кампанию на «Планете» с лотами, сделанными на этот раз силами самой редакции.

Но самое главное к этому празднику лежит здесь.

Здесь лежит «спасибо» всем вам.

Мы не будем долго пересказывать историю Кольты: пять лет — не шутка. Но главное в этой истории — мы были и остаемся общественным медиа, которое ни в материальном, ни в возвышенном смысле не зависит ни от кого. Мы сами себе хозяева, мы сами определяем редакционную политику — без всякого влияния государственного или частного капитала. Не нужно говорить, какая это редкость в современной России.

Когда мы начинали этот эксперимент в июле 2012 года, это было путешествие без гарантий, на свой страх и риск. Мы рассчитывали, что со временем нам удастся придумать такую модель выживания, за счет которой мы будем держаться на плаву.

К нашему удивлению — это произошло. К нашему удивлению — Кольта существует уже на год дольше, чем прожил ее предшественник, сайт OpenSpace.ru.

Это стало возможным благодаря вам и каждый раз убеждало нас в том, что мы нужны. А когда ты нужен — хочется двигаться дальше.

Мы не сможем здесь перечислить всех, кто помогал нам в эти пять лет. Это был бы один из самых длинных материалов в истории сайта. Но мы можем и должны здесь сказать «спасибо» хотя бы некоторым из вас.

Прежде всего, это тысячи читателей, которые помогали нам через платформу Planeta.ru.

Друзья, мы сделали это видео в вашу честь — и постарались, чтобы вы все в нем появились. Поэтому оно длится 36 минут! (Мы надеемся, что никого не забыли, когда это целый лес рук и голосов — несложно заблудиться.)

Всех, кто помогал нам на «Планете», ждет маленький подарок от редакции (с участием Михаила Айзенберга, арт-группировки ЗИП и со звуками советской электроники 60-х — 90-х). Проверьте сегодня почту!

Мы хотим поблагодарить наш Попечительский совет. Дорогие попечители, спасибо вам за вашу верность, за советы, за помощь — и за то, что единственный интерес, которым вы руководствовались, был общественный. Спасибо, Ситора Алиева, Дмитрий Борисов, Митя Горелик, Александр Долгин, Демьян Кудрявцев, Елена Лунгина, Дмитрий Некрасов, Алексей Прийма, Зинаида Пронченко, Ирина Прохорова, Арсен Ревазов, Александр Роднянский, Илья и Валентин Сегаловичи, Александр Сенаторов, Александр Туркот, Анастасия Чухрай, Юлия Шахновская!

Мы не выжили бы без помощи фондов и институций. С вами вместе мы проводили огромные фестивали, показывали кино и устраивали концерты с многотысячной аудиторией, публиковали книги, делали спецпроекты. Спасибо вам за выбор объекта поддержки, мы знаем этому цену. Мы благодарим Фонд имени Генриха Бёлля (и лично Нурию Фатыхову, Йенса Зигерта и Йоханнеса Фоссвинкеля), Фонд Михаила Прохорова, фонд «Династия» и Zimin Foundation (и лично Бориса Зимина и Розу Хацкелевич), фонд Pro Helvetia, Ельцин Центр (и лично Людмилу Телень), образовательный портал «Уроки истории» (и лично Михаила Кагана, Александру Ремизову и Александра Ландау), фонд «Русский художественный мир» (и лично Елену Жукову), посольство Великобритании, Комитет гражданских инициатив, Институт Егора Гайдара, Шведский институт, Представительство ЕС в России, Гёте-институт.

Мы признательны партнерам, которые поддерживали Кольту в интересах общего дела. Спасибо, Planeta.ru, «Мемориал», сайт Republic.ru, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, «Музеон», Центральный дом художника, музей современного искусства «Гараж», «Новое издательство», издательство АСТ (и лично Илья Данишевский).

Спасибо тем, кто помогал делать и продвигать Кольту из соображений солидарности, — вам, Студия Валерия Комягина, Олег Пащенко, Никита Поляков, коммуникационное агентство «Йети».

Отдельное спасибо Александру Гаврилову и всей великолепной команде Института книги!

Спасибо всем, кто работал с нами на Кольте в эти пять лет, — мы счастливы, что были вместе, и надеемся продолжить! Да-да, это вы — Яна Бовбас, Тамара Великоднева, Дарья Воинова, Павел Гусаров, Марина Давыдова, Ольга Добровидова, Жоржетта Жосу, Софья Коган, Борислав Козловский, Станислав Львовский, Юлия Любимова, Глеб Напреенко, Федор Никифоров, Федор Панфилов, Денис Рузаев, Юлия Рыженко, Анна Титовец, Екатерина Толмачева, Вячеслав Шейко — you're the best!

И мы точно не сможем перечислить поименно без преувеличения лучших людей страны — режиссеров, артистов, музыкантов, композиторов, писателей, фотографов, публицистов, — которые выступали на наших праздниках, отдавали свои произведения на «Планету», а иногда и себя целиком (для чаепитий с читателями).

И еще — и это самое главное — наших авторов, которые остаются с нами уже пять лет. Спасибо вам, друзья!

В надежде славы и добра мы смотрим в будущее — и обещаем всем вам, что и следующая пятилетка пройдет ударно.

Мы любим вас.

Ваша Кольта