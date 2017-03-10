 
10 марта 2017Colta SpecialsРедакционное
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Preview_cover_pictureКрыжовников, Нестеров, Юхананов и Владимирская пьют с вами чай (и не только) Preview_cover_pictureЭкскурсия по Рафаэлю, Мухин, Гронский, Фрай, Белковский и Цой Preview_cover_pictureГулять по Москве с Ассом и Бродским, слушать Курентзиса, читать Романову Preview_cover_pictureОт Бакста до Мамонова Preview_cover_pictureБалабанов, Рязанов, Тарковский и Герман — в поддержку Кольты Preview_cover_pictureПриходите на экскурсию по Кранахам! Preview_cover_pictureЛучшая анимация года на спецпоказе для Кольты Preview_cover_pictureОтправляйтесь на «Караваджо и последователей» Preview_cover_pictureЭкскурсия по «Караваджо и последователям» — только для читателей Кольты Preview_cover_pictureМухин, Рубинштейн, Раннев, Лидия Гинзбург, Набоков и Шекспир Preview_cover_pictureФутболки с Бродским и Высоцким, Макаревич, Лагутенко, Гронский — и это не все Preview_cover_pictureЭкскурсии Сергея Максимишина и Андрея Ерофеева
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Крыжовников, Нестеров, Юхананов и Владимирская пьют с вами чай (и не только)

Попейте чай в маленьком кругу с людьми, которых вы цените и любите. А на одном из чаепитий найдите себе работу мечты

 
Detailed_picture© Оксана Канивец
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Кольта возобновляет практику чаепитий — то есть разговоров в небольшой компании об искусстве и жизни — с мастерами культуры, а на самом деле любимыми вами людьми.

В одном из московских кафе в один из московских мартовских вечеров вы окажетесь за одним столом с теми, без кого непредставимы сегодня русская культура или социальный ландшафт столицы.

Не упустите эту возможность разговора о главном с важным собеседником!

И все это, как всегда, в поддержку Кольты.

На этот раз у нас есть еще специальный сюрприз — на встрече с Аленой Владимирской. Подробности — ниже.

Чаепитие с Олегом Нестеровым
(14 марта)

Нестеров — это русская поп-музыка как таковая: от ранних хитов «Мегаполиса» до наших дней. Это важный продюсер и открыватель новых талантов на своем лейбле «Снегири». Это автор проекта «Из жизни планет», в котором Нестеров с нежностью и печалью смотрит на отдаляющийся от нас материк 60-х. Поэт, неисправимый мечтатель и просто звезда проведет в крошечной компании наших читателей вечер за чаем и разговорами. Уже 14 марта.

Повстречаться с Нестеровым можно, нажав на эту ссылку.

Чаепитие с Жорой Крыжовниковым
(15 марта)
© Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Крыжовников — самое яркое новое имя на небосклоне русского кино 2010-х. Откуда он только взялся? Он — автор, которому удалось подружить критиков и миллионы зрителей, проголосовавших за его фильмы рублем. Да, «Горько!», фильм, снятый за смешные деньги, стал одним из лидеров национального проката. Но гораздо важнее, что он стал событием национального масштаба: в этом зеркале нация со здоровым смехом узнала себя. Крыжовников — это первый за долгое время новый русский комедиограф (велись споры: он больше Рязанов наших дней или Гайдай). Крыжовников — любитель и знаток Хичкока и человек, в котором кровно заинтересована индустрия. Как это уживается? Короче: говорить с Крыжовниковым можно о многом. Эта редкая возможность будет всего у пяти читателей Кольты уже 15 марта — по этой ссылке.

Чаепитие с Борисом Юханановым
(18 марта)
© Олимпия Орлова / Электротеатр «Станиславский»

Где происходит самое главное в театральной и культурной Москве? Правильно: в Электротеатре. Бывший театр Станиславского, к которому давно заросла народная тропа, вдруг выдвинулся в центр культурной жизни города. Сделал это Юхананов, сумевший привлечь в этот проект самые свежие и горячие художественные силы. Но Юхананов — не только руководитель Электротеатра, но и легендарный режиссер-экспериментатор, теоретик театра, великолепный собеседник. Вечер за одним столом с Юханановым гарантированно изменит ваши представления о театре сегодня. А провести его можно, пройдя по этой ссылке.

Чаепитие с Аленой Владимирской
(внутри сюрприз, 31 марта)

Если вы ищете работу, хотите изменить свою карьеру (или вам просто интересна профессия рекрутёра) — вам сюда! Просто попейте чаю с самым известным хедхантером России, главой рекрутингового агентства Pruffi Аленой Владимирской.

Дело в том, что Владимирская предложила нам — и, прежде всего, вам — удивительную возможность (Алена, большое спасибо!).

Все, кто придет на встречу, могут прислать нам свое резюме и рассказать о работе своей мечты. Мы перешлем все Владимирской, а она подберет каждому из пришедших на чай вакансии, которые, возможно, перевернут их жизнь. И это серьезно!

Путь к новой жизни — по этой ссылке.

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