 
8 марта 2017Colta Specials
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Цветы зла

Фотографический дуэт «Соль», состоящий из Ксюши Смыр и Евгении Чапайкиной, иллюстрирует психологическую несовместимость людей на примере цветов

 
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От авторов

Эмоциональное насилие в России является почти социальной нормой. В действительности его влияние на личность бывает разрушительным. Поскольку эта разновидность насилия может реализовываться бессознательно и в скрытых формах, важно уметь ее распознавать. Например, человек с нарциссическим расстройством личности: он сфокусирован на себе, одержим идеей собственного превосходства, не способен к эмпатии и не испытывает вины. Он склонен эмоционально обесценивать то, что связано с другими, может эксплуатировать, лгать, оскорблять, игнорировать, манипулировать и контролировать. Но большинство этих процессов протекает скрыто, и общение с «нарциссом» незаметно отравляет жизнь, лишает возможности дышать, думать и принимать решения. Человек угасает, как цветы, попавшие в одну вазу с «неправильным партнером»: ведь выделяемые одними цветами фитонциды и продукты обмена веществ токсичны для других.

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