 
6 февраля 2017Colta SpecialsТесты
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Насколько вы Шуберт?

В этом году Францу Шуберту исполнилось бы 220 лет. Почувствуйте себя великим композитором, пройдя этот ролевой тест

текст: Ляля Кандаурова
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