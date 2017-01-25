Последний концерт Олега Каравайчука

В 2015 году испанский режиссер Андрес Дуке завершил работу над документальным фильмом «Олег и редкие искусства» («Oleg y las raras artes»), посвященным легендарному композитору и пианисту Олегу Каравайчуку. Лента была впервые представлена на Международном кинофестивале в Роттердаме, взяла Гран-при кинофестиваля Punta de Vista в испанском городе Памплона, стала призером международного фестиваля Cinéma du Réel в Париже, с успехом была показана на крупнейших форумах неигрового кино и на экранах кинотеатров по всему миру.

4 апреля 2016 года Интеллектуальный клуб «418» при участии Фонда Олега Каравайчука организовал закрытую премьеру фильма «Олег и редкие искусства» в московском Центре документального кино, на которой присутствовал 88-летний герой картины. Олег Николаевич Каравайчук говорил с гостями вечера, дал интервью, представил свою новую композицию «Моя музыка — новорожденное небо» и сыграл несколько импровизаций на рояле, внезапно закончив «Траурным маршем» Шопена. Насколько известно, это было последнее в его жизни выступление, которое вы теперь можете увидеть:

COLTA.RU благодарит за предоставленную запись Интеллектуальный клуб «418» и лично Ирину Кудрину и Надежду Оболенцеву, а также Фонд сохранения культурного наследия Олега Каравайчука.