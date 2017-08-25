Что может научная дипломатия? (На примере Британии и России)

Научная дипломатия (science diplomacy) — целая новая область знаний, которая с недавнего времени стала предметом университетских программ, статей и конференций. Речь идет о важном дипломатическом инструменте и о том, какую роль может играть наука в развитии многосторонних и двусторонних отношений между странами. Значительный опыт накоплен в этой области Великобританией.

Великобританию и Россию традиционно объединяет богатая история научного сотрудничества. Обе страны выступали участниками многочисленных инициатив в сфере научной дипломатии: от Договора об Антарктике до борьбы с антимикробной резистентностью.

В продолжение этой работы в мае 2017 года в МГИМО прошел российско-британский экспертный круглый стол по научной дипломатии при участии делегации Королевского общества Великобритании, ведущих российских экспертов из МГИМО, Российского фонда фундаментальных исследований, МИД РФ и российского научного сообщества. В этом мероприятии участвовал Робин Граймс, главный научный советник МИД Великобритании, профессор физики материалов в Имперском колледже Лондона, почетный профессор Университетского колледжа Лондона. Еще молодым ученым Робин Граймс приезжал в Санкт-Петербург для совместных исследований с российскими коллегами, так что тема научной дипломатии хорошо ему знакома. Его соавтор — сотрудник Научно-инновационной сети Великобритании в России Татьяна Яковлева. Авторы выражают благодарность министру-советнику посольства Великобритании в Москве Джонатану Брентону за помощь в работе над статьей.

2017 год объявлен Годом науки и образования Великобритании и России. Договоренность о проведении года была достигнута главами внешнеполитических ведомств Великобритании и России — Борисом Джонсоном и Сергеем Лавровым — прошлой осенью. Год науки и образования — эффективная площадка для контактов между людьми в период непростых политических отношений. Программа года отражает общие для Великобритании и России вызовы, с которыми обе наши страны сталкиваются как члены международного сообщества. В их числе — такой вопрос, как предоставление экспертных научных консультаций должностным лицам, отвечающим за разработку правительственной политики по ряду направлений. Неудивительно, что одним из лучших на сегодняшний день мероприятий в рамках Года науки и образования стала конференция, посвященная научной дипломатии. Мероприятие прошло в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) при участии ведущих представителей Королевского общества Великобритании (The Royal Society) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Что же такое научная дипломатия?

Начнем с определения. В научной дипломатии выделяют три составляющие: наука в дипломатии (как наука поддерживает дипломатические компетенции), наука для дипломатии (вклад ученых в выстраивание дипломатических отношений) и дипломатия для науки (как дипломатия оказывает поддержку науке и ученым).

Итак, наука может использоваться в дипломатии, чтобы предоставлять достоверные данные для обоснованного принятия решений. И Великобритания, и Россия имеют свои собственные внутренние механизмы и структуры, благодаря которым экспертные научные консультации учитываются при разработке правительственной политики по ряду направлений на высоком уровне. Прежде всего, ученые вносят вклад в долгосрочное планирование в своей стране: они содействуют разработке национальных стратегий в области науки и технологий, помогают определять научные приоритеты страны и дают экспертные консультации министрам и правительственным должностным лицам. Значительная доля этой работы на национальном уровне учитывается при формировании внешней политики по ряду направлений и помогает создать площадку для международного взаимодействия. Благодаря этому страны могут объединять усилия в борьбе с общими угрозами и сотрудничать по общим приоритетам. Это особенно важно, когда речь идет о чрезвычайных ситуациях: ядерных авариях, природных катаклизмах, вызовах в области здравоохранения (вспышки лихорадки Эбола и лихорадки Зика, антимикробная резистентность).

В Великобритании примерно 30 тысяч ученых и инженеров работают на правительство на государственной службе или задействованы в более широком государственном секторе. В рамках своей работы они занимаются всем: от продовольственной безопасности до космических исследований. Они оказываются вовлечены в работу разнообразных комитетов, куда их приглашают предлагать решения для невероятно широкого круга проблем. В России в ряде министерств и государственных учреждений функционируют собственные научно-технические советы. В структуру МИД РФ входит сеть научных атташе при посольствах РФ по всему миру, а также департамент новых угроз и вызовов, в ведении которого находится международное сотрудничество в области космоса, науки и технологий. Минздрав Российской Федерации в своей работе опирается на сеть помощников министра, главных внештатных экспертов по широкому кругу вопросов, включая антимикробную резистентность.

Антимикробная резистентность — хороший пример того, как научные приоритеты могут переходить в дипломатическую плоскость. Борьба с антимикробной резистентностью получила политическую поддержку внутри Великобритании благодаря общности понимания данной проблемы среди специалистов в области медицины и направлению, которое задала главный врач страны дама Сэлли Дейвис (Chief Medical Officer). Эта проблема вошла в список приоритетных национальных рисков Великобритании (известен под названием «Регистр рисков»). Антимикробная резистентность — это вызов, с которым не под силу справиться одному государству. Великобритания последовательно предпринимает усилия для повышения осведомленности и мобилизации международного сообщества. В сентябре 2016 года все государства — члены ООН, включая Россию, подписали историческую декларацию по борьбе с антимикробной резистентностью в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Декларация закладывает весьма нужную основу для содействия дальнейшему сфокусированному двустороннему и многостороннему научному сотрудничеству в этой области. В мае 2017 года Сэлли Дейвис выступила в Москве с лекцией на открытии Международного конгресса по антимикробной терапии и клинической микробиологии. В рамках поездки она встретилась с министром здравоохранения РФ и помогла укрепить связи с российским медицинским сообществом, в том числе с Минздравом РФ, фармацевтическими компаниями и медицинскими университетами. Этот визит стал важной вехой в российско-британском взаимодействии по вопросу антимикробной резистентности — в продолжение недавней совместной работы Британского общества по антимикробной химиотерапии (British Society for Antimicrobial Chemotherapy — BSAC), российской Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) и Минздрава РФ.

Наука может быть использована для построения дипломатических отношений (наука для дипломатии) и приводить к улучшению политических, социальных и экономических связей. Научное сотрудничество имеет тенденцию зарождаться снизу вверх (bottom-up). Зачастую это сотрудничество — результат личных контактов, которые были налажены на конференциях или сформировались в ходе более продолжительных совместных исследовательских проектов. Британское и российское научные сообщества общаются друг с другом на протяжении многих лет: контакты между учеными на личном уровне привели к созданию прочных, долгосрочных сообществ в ряде научных областей. Эти сообщества эволюционировали и расширялись естественным образом, выполняя функцию важных каналов общения между нашими нациями.

Иногда для начала двустороннего научного сотрудничества достаточно одного проницательного и целеустремленного человека. Для Великобритании и России космос — хороший тому пример. Первый британский астронавт Хелен Шарман не нуждается в представлении в России. В 1991 г., выучив русский язык, Хелен отправилась на космическую станцию «Мир» вместе с двумя российскими космонавтами — Сергеем Крикалёвым и Анатолием Арцебарским. На протяжении долгих лет Хелен поддерживает свой русский язык и связи с российскими коллегами. В прошлом году многие из них приехали в Великобританию на празднование 25-летия космической миссии Хелен. Ее личная приверженность сыграла огромную роль в сближении двух космических сообществ и помогла укрепить партнерство. Российские космонавты — частые гости в Великобритании: они приезжают с лекциями о космосе и участвуют в связанных с космосом проектах. В 2015 году Лондонский музей науки (London Science Museum) открыл громкую выставку «Космонавты»: она объединила уникальные экспонаты, многие из которых прежде никогда не выезжали за пределы России. В июне 2016 года выставка приехала в Москву, на ВДНХ, где имела большой успех. Эта новаторская работа открыла новые горизонты для двустороннего сотрудничества между научными музеями двух наших стран. Сегодня Лондонский музей науки продолжает работать в этом направлении, соединяя научную и культурную дипломатию.

Иногда ученые нуждаются в помощи дипломатов или других правительственных должностных лиц, чтобы наладить сотрудничество. Результатом дипломатии для науки могут стать взаимовыгодные научные соглашения или инициативы, одной из которых является ныне идущий Год науки и образования. Официальное открытие года состоялось в Москве 27 января 2017 года при участии специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, замминистра образования и науки Людмилы Огородовой, генерального директора Британского совета сэра Кирана Девана и главного научного советника МИД Великобритании Робина Граймса. В рамках Года науки и образования предусмотрена обширная программа мероприятий, разработанная Британским советом в России, посольством Великобритании в Москве и Научно-инновационной сетью Великобритании в России (SIN Russia), при участии Министерства образования и науки РФ и посольства РФ в Лондоне.

Мы надеемся, что Год науки и образования создаст стабильный рост российско-британского научного сотрудничества: это, конечно же, и рост нынешнего научного сотрудничества между исследователями, и укрепление связей между молодыми учеными, и большее число совместных научных публикаций, а также рост взаимодействия между российскими и британскими университетами. Мы также надеемся, что Год науки и образования поможет сформировать более глубокое понимание того, что Великобритания и Россия могут предложить друг другу как научные партнеры. Британской науке полезно сотрудничество с российским научным сообществом — в особенности потому, что российские ученые часто мыслят иначе, чем их британские коллеги. Это по-настоящему помогает при работе над сложными научными проблемами.

Важная роль в дипломатии для науки отводится дипломатам, однако они — далеко не единственные участники процесса. Национальные академии, грантодающие организации и университеты оказываются ключевыми для улучшения межкультурного понимания и содействия сотрудничеству. В 2016 году Российская академия наук (РАН) и Королевское общество Великобритании (The Royal Society) договорились провести серию российско-британских научных семинаров с участием авторитетных ученых. Вслед за палеонтологическим семинаром в Москве в апреле 2017 года состоялся семинар «Столетие черных дыр» в Великобритании, который посетил профессор Стивен Хокинг. Два месяца спустя в МГИМО прошла совместная конференция по научной дипломатии. Иногда умение видеть долгосрочный временной масштаб помогает в условиях непростых двусторонних отношений. Какими бы ни были сегодня наши политические разногласия, британские и российские ученые могут с легкостью найти точки соприкосновения, обсуждая миллионы и миллиарды лет по временной шкале в палеонтологии и космологии.

На протяжении всей истории международного научного сотрудничества наука делает вклад в дипломатические отношения. Тем не менее как дисциплина научная дипломатия оформилась не так давно. В результате многие термины и определения все еще находятся в процессе развития. Мы продолжаем изучать возможности науки для дипломатии, дипломатии для науки и науки в дипломатии. Как показали обсуждения в ходе недавней конференции в МГИМО, Великобритания и Россия иногда по-разному понимают научную дипломатию. Это естественно. Признание существования этих различий и попытки их понять могут помочь нам в понимании более широких различий в нашем видении мира.

Сегодня широко обсуждается пересечение научной дипломатии с другими процессами, традиционно помогавшими дипломатии двигаться вперед. Помимо борьбы с антимикробной резистентностью существует множество других примеров научной дипломатии в действии: от спортивных мероприятий до нашей совместной работы по преодолению последствий стихийных бедствий. Важно понимать, как эти вопросы влияют на повседневную жизнь наших граждан, многие из которых могут не иметь научного образования. Именно поэтому важно не только обучать дипломатов и госслужащих, но и помогать самим ученым осознавать, какой вклад в двусторонние отношения они могут вносить в нашем глубоко технологичном и стремительно меняющемся мире.