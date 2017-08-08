Доктор в твоем кармане — что такое шведский e-health

Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с официальным сайтом Швеции в России Sweden.ru — «Например, Швеция».

Совсем недавно самым сложным во время визита в московскую городскую поликлинику было верно считать невербальные сигналы, чтобы добиться результата. Когда пора сменить заискивающий тон на хамский, чтобы карту в регистратуре все-таки нашли? Что разгневает врача сильнее — если войти сразу за только вышедшим пациентом или помяться несколько минут перед дверью, постучать и дождаться свирепого «ну, заходите!»? Куда бежать — за талончиком или за направлением? Как выпросить ксерокопию анализов и не навлечь на себя страшные проклятия со стороны очереди? Эту науку породили нечеткие стандарты оказания услуг и ручной, неавтоматизированный труд медперсонала.

С тех пор как несколько лет назад Россия присоединилась к проекту создания системы электронного здравоохранения, посещать поликлиники стало проще — кое-где записаться можно через приложение, талон получить по СМС, ведущие хирурги проводят трансляции своих операций для студентов и коллег в других городах. Одной ногой мы уже в будущем, но другой прочно стоим там, где бумажные рецепты и теряющиеся анализы. И с нами вместе так стоит почти весь мир. Но есть страны, которые уже сейчас готовы сделать следующий шаг, и одна из них — Швеция.

Как устроено здравоохранение в Швеции

Как вообще болеть и лечиться в Швеции? В Швеции 9 региональных больниц, 70 окружных и около 1000 кабинетов врачей общей практики. Две трети докторов работают в госсекторе, остальные — в частных клиниках.

Первый немаловажный вопрос — деньги. Знаменитый шведский социализм не обеспечивает бесплатное здравоохранение для всех, но часть расходов на лечение государство берет на себя. Только 6% шведов покупают страховки, все остальные лечатся в госучреждениях. Визит к врачу, не важно — в государственную или частную клинику, обойдется в 150—300 крон ($18—36), обычно в эту сумму входят не только осмотр, но и сбор анализов и манипуляции вроде рентгена. После того как пациент тратит на лечение 1100 крон ($133), государство до конца года берет его расходы на себя. С лекарствами такая же система, только лимит выше — 2200 крон ($266). Таким образом, в Швеции нельзя потратить больше $400 в год на лечение самому.

Здравоохранение в стране децентрализовано, на федеральном уровне только принимаются законы, деньги распределяются на региональном и муниципальном уровнях. Страна разделена на 21 лен (губернию), а лены, в свою очередь, делятся на 290 коммун (муниципалитетов). Лены берут на себя организацию и финансирование медицинских учреждений, коммуны — работу с пожилыми и недееспособными.

Раньше срочно попасть к врачу — это было не про Швецию, здесь окна у терапевта можно было ждать две-три недели, а без его направления нельзя записаться к специалисту. А у специалистов все тоже было расписано на месяцы вперед.

«Иногда мы подделывали записи, а иногда просто не вносили людей в лист ожидания», — каялся Йонас Сьегрин (Jonas Sjцgreen), врач из шведского города Вестероса, в эфире Шведского радио в 2010 году. В тот год правительство Швеции, недовольное восьмым местом страны в рейтинге качества медицинской помощи (Euro Health Consumer Index), предложило клиникам побороться за $140 млн. Деньги предполагалось разделить между учреждениями, которые смогут сократить время ожидания визита к терапевту до 1 недели и к специалисту — до трех месяцев.

При этом качество медицинской помощи и технологическое оснащение кабинетов — лучшее в мире. Так что причина долгого ожидания была явно не в деньгах — в одной из самых бедных стран Европы, Албании, очередей на запись просто нет. И не в количестве врачей: их — 4,11 на 1000 населения, больше, чем в России (3,31), США (2,55) и Франции (3,23).

А в чем же? Значит, нужно модернизировать саму систему. И вот правительство богатой скандинавской страны взялось за то, чтобы улучшить качество обслуживания — а заодно сэкономить на ежегодных затратах на здравоохранение. Для этого к 2025 году Швеция должна сделать лучшую в мире систему электронного здравоохранения.

Что такое электронное здравоохранение

Эра смартфонов наступила 10 лет назад: нажав три кнопки, можно заказать пиццу, такси, пообщаться с любым человеком в мире, можно даже вызвать врача, но заключение ты все равно получишь на бумажке.

IT-компании увидели эту лакуну на медицинском рынке, в то же время ее заметила Всемирная организация здравоохранения. Начиналось все так: на саммите G8 в 2000 году страны — участницы проекта «Приложения для здравоохранения» (Healthcare Application Project) рассказали, как за пять лет улучшили показатели работы поликлиник и больниц, поставив в них компьютер и создав довольно примитивные электронные карты. На основе этих докладов в 2005 году ВОЗ приняла резолюцию о развитии системы электронного здравоохранения в мире. Вот плоды: за последние пять лет инвестиции в эту отрасль только в США выросли с нуля до $2 млрд. Швеция в 2006 году приняла свою стратегию развития электронного здравоохранения.

Страна, которая полностью изменила музыкальную индустрию, подарив миру стриминговые сервисы SoundCloud и Spotify, не могла не встать во главе этого тренда — двадцать лет назад правительство опутало Швецию мощными оптоволоконными кабелями, поэтому теперь 93% шведов пользуются быстрым и недорогим интернетом и две трети шведов покупают товары и услуги в сети. Кому, как не им, лечиться по интернету. Кстати, вот вам самый шокирующий факт об интернете в Швеции: 67% двухлетних детей в Стокгольме регулярно бывают онлайн.

Большую часть разветвленной системы здравоохранения страны объединяет сайт 1177.se, созданный по госзаказу и принадлежащий в равных долях сразу всем коммунам. Это самая продвинутая медицинская сеть в мире.

© KRY

Что такое 1177.se

Вокруг сайта 1177.se строится львиная доля шведского электронного здравоохранения. Сеть объединяет все государственные лечебные учреждения, к ним подтягиваются частные клиники и кабинеты. Служба состоит из кол-центра, сайта и приложения. Примерно миллион человек записываются на прием, отслеживают назначения и ставят напоминания о том, что пора принять лекарство, в приложении «1177», еще 500 000 записываются к врачу с помощью этого сайта. Среднестатистический швед 10 раз в год пользуется порталом 1177.se, чтобы получить совет врача.

У каждого пациента есть личный кабинет, в котором хранятся история болезни, история обследований и назначений. В отличие от многих стран, шведская система устроена так, что врач не может посмотреть документы больного без его разрешения. Это сделано, чтобы защитить персональные данные человека. У каждого доктора есть специальная электронная карта-пропуск в систему, пациент всегда видит, какой врач просматривал его записи.

Врачи с допуском к медицинской карте пациента могут видеть сразу всю информацию о нем, где суммированы показания и визиты к самым разным врачам (это пока информация с 2014 года, но остальное можно запросить в архивах). Это приносит много плюсов. Во-первых, не нужно в каждом новом медучреждении тратить время на заполнение медицинской анкеты. Вспомните, сколько раз за последние пару лет вам приходилось отвечать на вопросы о пищевой аллергии, наследственных заболеваниях, онкологии у близких родственников и переносимости обезболивающих. Во-вторых, это снижает вероятность медицинской ошибки из-за недообследованности пациента или из-за того, что он забыл предупредить врача о каком-то особом состоянии. В-третьих, это снижает количество назначений лекарств, конфликтующих друг с другом.

Главная задача системы 1177 — сделать так, чтобы люди меньше ходили в поликлиники. На сайте есть опросы о симптомах, подсказки, как лечить простые заболевания, советы насчет безрецептурных препаратов и возможность продлить старый рецепт или получить новый. Дома можно померить давление, пульс, уровень холестерина и другие показатели, загрузить данные в систему и отправить врачу, чтобы он оценил, все ли в норме.

Конечно, не обходится без сбоев. В 2016 году шведская ассоциация молодых врачей провела опрос среди 500 молодых докторов и выяснила, что 83% из них недовольны технологическими решениями в своих больницах. В прошлом году врачам из Упсалы дважды пришлось доставать блокноты и ручки — правда, виной тому была другая электронная система управления Cosmic, которая стоит во всех больницах города. Она не работала несколько часов в начале весны и почти целый день — в ноябре. Cosmic — программа, сделанная шведской компанией Cambio, — фиксирует количество пациентов, способ оплаты услуг, занятость врачей, в ней оформляются карты, назначения и многое другое. Вообще Cosmic стоит в 100 000 больниц и клиник не только в Швеции, но и в Дании, Норвегии, Великобритании, на Шри-Ланке и в других странах. Почему происходят сбои? «Это не хакерская атака, такое происходит все время, когда наплыв пациентов очень большой, программа просто не справляется. Сегодня пришлось все рентгеновские снимки описывать от руки на бумажке», — жаловался Бенгт Санден (Bengt Sandén), главврач отделения неотложной помощи в Academic Hospital.

Швеция тратит всего 2—3% от бюджета, выделенного на здравоохранение, на разработку IT-решений в медицине, и по 2% тратит каждый лен. Но и эти проценты приносят результат: в 2016 году почти все больницы в стране уложились в поставленные лимиты — не более недели ожидания приема у терапевта и не более 90 дней — у специалиста.

Как работает в Швеции телемедицина

Если зайти в большой торговый центр «Галерея Киста» в Стокгольме, миновать фудкорт и магазин зимних пальто, можно попасть в крохотный офис Маркуса Билунда (Markus Bylund) и его People Technologies Research Lab. Он смотрит в монитор, на котором обычный швед средних лет с наметившимся животом и усталым взглядом пытается двигать руками и ногами. Вокруг него — лес, как на планете Пандора из фильма «Аватар». Этот швед — пациент, недавно он перенес инсульт и теперь заново учится управлять конечностями. Маркус Билунд — физиотерапевт и тренер. Он ведет свои занятия дистанционно. Его пациентам для работы нужны только монитор и несколько датчиков движения.

Или еще пример. В прошлом году лен Вермланд, расположенный на западе Швеции, начал пилотный проект. За ту же цену, что и обычное посещение врача, местные больницы и клиники предложили купить видеозвонок-консультацию. Отличный способ разгрузить приемное отделение для клиник и прекрасная возможность никуда не тащить, например, ребенка с температурой. Или взрослого с расстройством желудка. Связь и технологию обеспечивает шведский стартап KRY, в июне 2017 года получивший на развитие $22,6 млн от фондов Кремниевой долины.

KRY называет себя «первым в Швеции цифровым медицинским центром». Приложение работает так: сначала пациент заносит в него данные о себе и своих симптомах недомогания, затем KRY соединяет его на 15-минутный видеоразговор с врачом. Концепция простая и понятная, она уже привлекла 100 000 пользователей, в том числе из Норвегии и Испании. Консультации дают 200 шведских докторов. «Мы сами — пациенты и делаем сервис для пациентов. Самая главная задача для нас — чтобы у всех был доступ к одинаково хорошей медицинской помощи», — говорит гендиректор и сооснователь проекта Йоханнес Шильд. В Швеции, как и в России, есть малонаселенные районы, куда врачу трудно добраться и где техническое оснащение его кабинета оставляет желать лучшего. Для жителей таких мест телемедицина — возможность быстро связаться с хорошим врачом.

В принципе, в самом явлении дистанционных консультаций нет ничего сенсационного. Еще в начале прошлого века в той же Швеции врачи лечили пациентов по радио. В основном это касалось моряков — они выходили на связь с берегом, описывали свое самочувствие, а врач давал советы. Врачи давно принимают по почте фотографии и беседуют с пациентами по телефону, но все же видеоконсультации в режиме реального времени — это настоящий прорыв. Теперь прием у любого, даже самого именитого, врача стал в теории доступен любому человеку со смартфоном и интернетом, даже если он живет в самой бедной и неразвитой стране. Несколько лет назад такая же революция произошла в сфере образования — кембриджские лекции теперь можно слушать, не выезжая из родного села.

В Швеции, как и везде в Европе, растет продолжительность жизни. А значит, растет количество больных раком, диабетом и другими заболеваниями, которые проявляются с возрастом. Программы и интернет-сервисы, появившиеся в последние годы, на самом деле преследуют только одну цель — научить пользователя следить за своим здоровьем, интересоваться своими состояниями, наблюдать прогресс и регресс, чтобы врачи на основе этих наблюдений могли рано диагностировать болезни и быстро с ними справляться. Отсюда — информационные порталы, образовательные программы, для этой цели существуют домашние устройства для измерения разных параметров, например, состояния системы свертываемости крови.

Страна стремится к 2025 году выстроить здравоохранение по модели «один пациент — одна запись», то есть сделать так, чтобы единая медицинская карта путешествовала с человеком от специалиста к специалисту, будь то стоматолог, физиотерапевт, сиделка на дому или массажист. В ближайшем будущем в систему должны быть интегрированы все ассоциации, компании и провайдеры, которые как-то работают со здоровьем: например, пансионы для престарелых, хосписы, сервисы для ВИЧ-инфицированных. В идеале каждый врач должен чувствовать себя так, как будто бы он сам лечил пациента с самого его рождения. Это непростое дело: ведь предстоит решить несколько сложных технических задач (к примеру, как хранить и анализировать большие данные) и окончательно разобраться с этикой — кто сможет получить доступ к частной информации о больном и на каких основаниях.

Кстати, в России закон о телемедицине как раз тоже приняли в июле, хотя услуги видеоконсультаций уже давно оказывают самые разные учреждения. Например, с 2009 года кардиологический центр имени Бакулева принимает пациентов по скайпу. Сеть клиник «Мать и дитя» Марка Курцера в 2016 году объявила, что запускает сайт для удаленных врачебных консультаций, а миллиардер Роман Абрамович вложился в российско-израильский телемедицинский стартап MedAdviser в 2015 году. Для России телемедицина — хороший метод диагностики в отдаленных районах с низкой плотностью населения, где врачей не хватает, а скорые и участковые едут долго.

И все-таки в России система электронного здравоохранения пока нужна, чтобы разгрузить поликлиники и заманить в них молодежь — авось купят платные услуги. Она не подразумевает роста ответственности пациента за собственное здоровье, медицинские записи и обследования. В России больной не контролирует, в чьи руки попадает его история болезни, не знает толком, что в ней написано, и пока остается безмолвным заказчиком, который отдает заботу о себе на аутсорсинг и не может придирчиво проверить качество проделанной работы, так как не имеет ресурсов и знаний. Но есть и хорошие новости — считывание невербальных сигналов медперсонала понемногу уходит в прошлое.