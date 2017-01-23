Скачайте двенадцатый номер журнала «Разногласия»

Каждый номер «Разногласий» — полифонический корпус текстов, призванный вызвать дискуссии и споры. Чтобы подчеркнуть цельность этого корпуса и напомнить, что «Разногласия» — не только серия материалов в сети, но и концептуальный журнал, мы специально верстаем номер и оформляем его для скачивания и свободного распространения в форматах pdf, mobi и epub.

Здесь вы можете скачать целиком двенадцатый номер журнала — «Ты из какой тусовки?», посвященный вопросам политики и (а)политичности различных субкультур.

Авторы текстов и переводов номера — Дмитрий Громов, Борис Клюшников, Ларс Банг Ларсен, Яна Михалина, Глеб Напреенко, Елена Напреенко, Бенджамин Нойс, Элла Россман, Кирилл Савченков, Егор Софронов, Елизавета Чухланцева, Андрей Шенталь.