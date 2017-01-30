Ментальные укрытия и модели выживания

Horizon Community предлагает презентацию о выживании в современных капиталистических условиях. Эта презентация — результат систематизации различных знаний о том, как жить среди постоянных повседневных противоречий. Так называемая четвертая технологическая революция предполагает использование сознания и ресурсов мозга для эффективного управления потоками информации в мире сетей. Сегодня эти ресурсы эксплуатируются и все время подвергаются дисциплинирующему воздействию извне. Поисковые системы ведут вас по проторенным путям, GPS регистрирует вашу геолокацию, проектная логика поглощает, а новостные циклы держат в постоянном растянутом шоке — ваши когнитивные способности привязаны к рутинным действиям и решениям. Все меньше остается ресурсов, чтобы скрыться, чтобы использовать иные механизмы ментального (само)управления.

Horizon Community в исследовании альтернативных возможностей принятия решений опирается на опыт двух советских неофициальных кружков: московской концептуальной школы (в первую очередь, группы «Коллективные действия») и кружка философа-методолога Георгия Щедровицкого. В презентации в доступных схемах представлены и сопоставлены практики и методы этих двух групп, которые предлагают возможности выхода из идеологических противоречий, определяя пространство «вненаходимости». Эти практики и методы основаны на коллективной деятельности микросообществ и помогают им выстроить горизонт открытых возможностей. В современном сетевом состоянии общества и производства аналогичные практики могут помочь сделать закрытые группы стратегически ориентированными.

Фрагмент презентации

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