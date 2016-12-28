Скачайте одиннадцатый номер журнала «Разногласия»

Каждый номер «Разногласий» — полифонический корпус текстов, призванный вызвать дискуссии и споры. Чтобы подчеркнуть цельность этого корпуса и напомнить, что «Разногласия» — не только серия материалов в сети, но и концептуальный журнал, мы специально верстаем номер и оформляем его для скачивания и свободного распространения в форматах pdf, mobi и epub.

Здесь вы можете скачать целиком одиннадцатый номер журнала — «Ни войны, ни мира», посвященный критике милитаризации культуры и общественной жизни.

Авторы текстов и переводов номера (включая участников опросов) — Хубертус ван Амелюнксен, Франко «Бифо» Берарди, Илья Будрайтскис, Алексей Гусев, Ольга Житлина, Олег Журавлев, Амир Низар Зуаби, Маша Ивасенко, Фридрих Киттлер, Лена Клабукова, Мерьем Кобани, Борис Колоницкий, Николай Кононов, Павел Кудюкин, Иван Курилла, Артемий Магун, Илья Матвеев, Николас Мирзоев, Алла Митрофанова, Глеб Напреенко, Иван Напреенко, Игорь Нарский, Наталья Никуленкова, Александра Новоженова, Андрей Олейников, Тимофей Раков, Марина Симакова, Кирилл Соловьев, Влад Тупикин, Павел Фельгенгауэр, Хито Штейерль, Татьяна Эфрусси.

Главный редактор — Глеб Напреенко.

Соредактор — Александра Новоженова.