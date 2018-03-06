Кто на свете всем не верит

Текст продолжает проект об экологии «Переменная».

Российских журналистов, которые плотно занимаются проблемой изменения климата, — они существуют! — время от времени охватывает смесь раздражения и отчаяния. Читаешь очередной комментарий под статьей, где в пятьдесят первый раз пересказывают типичные «аргументы» против глобального потепления, столько же раз опровергнутые, и думаешь, что нам достались едва ли не самые упертые читатели на Земле. И никакая экстремальная погода — ни снег, ни дождь — их, кажется, не берет, в отличие от американцев. И никакие уверения ведущих российских ученых (иностранных лучше от греха подальше даже не вспоминать) не убеждают.

Директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин, который занимается этой темой дольше, чем я живу на свете, в недавней научной статье отмечает: на самом деле прогресс есть, но очень медленный. ВЦИОМ летом прошлого года сообщал, что 55% респондентов связали изменение климата с деятельностью человека (35% — с природными факторами). Более того, глобальное потепление и изменение климата даже вошли в первую тройку идей о том, почему это самое лето было не совсем похоже на лето. Если интересно, то (несуществующее) климатическое оружие оказалось на пятом месте, а ближе к концу (по 1—2% опрошенных) разместились такие разумные варианты ответа, как «божественное наказание за грехи» и «виновата Америка».

Однако, несмотря на то что российская наука в этом смысле ничуть не отстает и не отклоняется от мировой, в СМИ и публичных выступлениях и правда все чаще звучит скептическая точка зрения. «В определенной мере здесь есть влияние представителей бизнеса, которым “зеленый” тренд невыгоден. Они имеют коммерческий интерес — желание не допустить более активных действий по проблеме снижения выбросов парниковых газов, поэтому хотели бы посеять максимум сомнений относительно самой сути проблемы — воздействия человека на климатическую систему Земли через выбросы парниковых газов. Именно отрицание [этого воздействия] является их пропагандистской целью», — пишет Кокорин.

К слову, те же американцы, которых бизнес и политики «обрабатывают» куда сильнее, чем нас, в целом согласны, что климат меняется (семь из десяти опрошенных), и даже переживают по этому поводу (примерно половина).

По словам российского эксперта, сейчас подавляющее большинство россиян тоже все-таки согласно с тем, что климат меняется. Те, кто не считает, что в этом есть человеческий фактор, по мнению Кокорина, могут быть не склонны доверять научным авторитетам в вопросе, который еще и почти невозможно проверить самостоятельно (хорошо ли вы помните средние температуры зимних месяцев 1958 года? И видите ли, как углекислый газ из труб ТЭЦ неминуемо усиливает парниковый эффект?).

Еще людям трудно признать собственную вину перед будущими поколениями и изменить свои глубокие убеждения, например, в ничтожности человека перед природой. И, конечно, свою роль играют вероятностный характер научного знания и неопределенность. «Если удается поднять вероятность правильности теории с 20% до 40%, это уже является колоссальным научным результатом. Для обывателя тут нет никакого результата. То, что знание постоянно имеет дело с неопределенностью, недостаточно ясно простому гражданину», — отмечает эксперт WWF России.

Кроме того, проблема изменения климата в какой-то степени оказалась заложницей собственного признания, считает Кокорин: за последние 5—10 лет она из условно «оппозиционной», радикально-«зеленой» стала абсолютным мейнстримом, о котором говорят все, от политиков в ООН до кумиров школьниц. В итоге появились люди, сопротивляющиеся научному консенсусу именно как чему-то спущенному сверху, — и в России этот эффект сильнее, чем в мире в целом, пишет эксперт, так как «в нашей стране недоверие “властям” подкреплено опытом многих поколений».

Чтобы сравнить недоверчивых россиян с жителями других стран, COLTA.RU обратилась к данным European Social Survey — глобального социологического исследования взглядов, убеждений и поведения жителей стран Европы, в котором с 2016 года появился отдельный блок об изменении климата (вот он, мейнстрим). Итак: действительно ли россияне не верят, что климат меняется? И правда ли мы «хуже всех»?

Спойлер: похоже, что нет. Смотрите сами: