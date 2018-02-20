«К ученым все больше прислушиваются»

Текст продолжает проект об экологии «Переменная».

Юкка Кяюхкё, профессор кафедры географии и геологии Университета Турку, входит в координационный совет Национального комитета по изучению глобальных изменений, который объединяет усилия финских ученых из разных областей науки и представляет Финляндию в международной программе ЮНЕСКО Future Earth. После защиты докторской диссертации об эолических формах рельефа в субарктической Фенноскандии (то есть рожденных ветром песчаных дюнах в северных районах Финляндии — да-да, их скрывает лес, но они там есть) Кяюхкё уже второй десяток лет занимается вопросами глобального изменения климата. Последняя его научная работа касалась проблем в жизни саамов-оленеводов, с которыми они сталкиваются из-за изменения тундровой растительности вследствие глобального потепления.

— Насколько серьезной проблемой является изменение климата?

— Изменение климата было, есть и остается чрезвычайно серьезной проблемой. Изменение само по себе происходит глобально — в масштабах всей планеты, но в то же время очень по-разному в различных регионах. Потому последствия этих изменений весьма разнообразны и временами могут быть позитивными, например, с точки зрения сельского хозяйства. Однако любые изменения климата, даже потенциально позитивные, представляют собой факторы стресса как для природных экосистем, так и для общества, поэтому в целом влияние изменения климата можно оценить как негативное.

Кроме того — и это, возможно, даже более существенно, — изменение климата имеет последствия, которые невероятно сложно спрогнозировать: подготовка к переменам, страх, адаптационные мероприятия и способы взятия ситуации под контроль могут спровоцировать в обществе силы, ведущие к чрезвычайным ситуациям, а значение, направление и силу таких общественных стихий в будущем практически невозможно оценить.

— Насколько основательно изучена эта проблема?

— Изменение климата как физическое, климатическое явление изучено довольно хорошо. Уже первый доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) от 1990 года содержал прогнозы, идентичные тем, которые мы имеем в последнем докладе. Уточнения могут касаться территориальных и временных нюансов, однако недостаток знаний точно не является преградой для принятия мер.

Чтобы повлиять на ситуацию, людям незачем ждать новых открытий ученых в климатологии: ведь основные моменты уже известны, и очень многое зависит от отношения людей к проблеме — принимая ежедневно определенные решения, мы влияем на состояние планеты. Но, конечно, в регионах, где люди вынуждены выживать в ужасных санитарно-гигиенических условиях, где им не хватает продовольствия или продолжаются вооруженные конфликты, нет ни времени, ни сил на заботу о глобальном состоянии планеты. Поэтому усилия по защите прав человека, женщин, детей в таких регионах, по повышению уровня жизни в них опосредованно тоже являются мерами по борьбе с изменениями климата.

Мучительно неприятное свойство научного знания состоит в том, что оно постепенно устаревает и обновляется, поэтому его использование в принятии решений требует от политиков мужества и готовности пойти на риск.

— Куда вы бы посоветовали отправиться, чтобы воочию убедиться в том, что изменение климата — это факт?

— Понимаете, поскольку климат — это, по большому счету, средняя погода на большом временном интервале, нелегко найти «изменившийся климат»: все зависит от того временного отрезка, с которым мы будем сравнивать наши наблюдения. Но в принципе ехать никуда и не нужно. Необычно мягкая погода в январе этого года — это хотя и вариант естественных колебаний, но сильно «приправленный» климатическими изменениями. Если хотите более конкретных свидетельств, можете посмотреть, как отодвинулись края горных ледников, стремительно сокращающихся из-за потепления. Можно обратить внимание и на повышение уровня Мирового океана: островные государства из-за глобального потепления в будущем просто уйдут под воду, хотя — парадоксально — климат в тех регионах не изменится.

— Насколько сложно опровергнуть утверждение о решающей роли деятельности человека в усилении естественного парникового эффекта?

— Роль человечества в повышении температуры на земном шаре является неоспоримо доказанной и абсолютно подтвержденной! Основной механизм воздействия — это выброс парниковых газов и изменение альбедо (отражающих свойств поверхности Земли вследствие таяния льдов, вырубки леса). Спорить можно о причинах региональных изменений: является ли именно это изменение последствием глобального изменения климата или нет.

— Каковы главные аргументы ученых, которые отрицают изменение климата и/или роль человека в нем?

— Чаще всего такие ученые являются дилетантами в отношении понимания процессов, лежащих в основе изменения климата, и их аргументы лишены серьезной научной базы. Таких ученых становится все меньше. К известнейшим финским «отрицателям» относятся эколог Антеро Ярвинен, специалист по морской седиментологии Борис Винтерхальтер и экономист Ярл Альбек.

В политическом смысле Россия ведет себя довольно пассивно — прежде всего, вероятно, по причине нефтяной зависимости экономики.

— Насколько силен голос ученых в обществе?

— К ученым все больше прислушиваются. Лица, принимающие политические решения, осознали вес научного знания (исключая Дональда Трампа). Мучительно неприятное свойство научного знания состоит в том, что оно постепенно устаревает и обновляется, поэтому его использование в принятии решений практического порядка требует от политиков мужества и готовности пойти на риск.

— Относятся ли Россия и Финляндия к числу стран, которые вносят значительный вклад в вопросы изучения изменений климата?

— Благодаря тому, что Финляндия является членом Евросоюза, финские исследователи, занимающиеся проблемами климата, входят в группу ученых, занимающих ведущее положение в этой области науки, тем более сейчас, после того как в 2016 году генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации стал финский метеоролог Петтери Таалас. Впрочем, Финляндия — маленькая страна, и на исследованиях это сказывается; исключением является, пожалуй, изучение атмосферных аэрозолей под руководством Маркку Кулмалы, профессора из Хельсинкского университета. О России я знаю очень мало, поскольку научные работы остаются за языковым барьером. В политическом смысле Россия ведет себя довольно пассивно — прежде всего, вероятно, по причине нефтяной зависимости экономики.

— Какая страна занимает ведущее положение в изучении изменения климата и принятии соответствующих мер?

— США потеряли лидирующую позицию из-за Дональда Трампа, а Франция как страна — член Евросоюза, напротив, укрепила свое положение с приходом к власти Эмманюэля Макрона. Время покажет, кто первым сдастся: США или сторонники Парижского соглашения.