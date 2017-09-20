Принимайте на свой счет

Текст продолжает проект об экологии «Переменная».

В пятницу, 22 сентября, отмечается Всемирный день без автомобиля. В этот день владельцам автомобилей и мотоциклов предлагают отказаться от привычного способа передвижения и воспользоваться общественным транспортом, велосипедом или пройтись пешком. Цель — напомнить о личной ответственности каждого человека за сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, его углеродного следа.

Остановитесь на секунду. «Проверьте: выключен ли ваш утюг, телевизор, электронагревательные и осветительные приборы? Помните, все это может стать причиной несчастья!» Если вы живете в Москве и сегодня решите вместо автомобиля проехаться на метро, на эскалаторе вы наверняка услышите грозное предупреждение противопожарной службы. И это правда, хотя речь должна идти не только об угрозе возгорания. Как ни ничтожна связь между горящей лампочкой в вашей прихожей и разрушениями вследствие урагана «Ирма» на другом конце планеты, она все-таки есть.

Антропогенное изменение климата — проблема глобальная, и для ее решения требуются решимость всего человечества и совместные усилия разных стран. Однако не стоит думать, что отдельный сознательный гражданин не способен внести свой вклад в общее дело и может лишь терпеливо ждать, пока правительство его страны согласует национальные обязательства по сокращению выбросов или ратифицирует наконец Парижское соглашение. Разумеется, если вы не глава государства и не владелец нефтяной компании, ваши возможности влиять на ситуацию довольно малы, но это не значит, что вы бессильны. Одно вы можете точно — не делать хуже.

Вся наша привычная повседневная деятельность связана с выбросами парниковых газов. Мы производим их ежесекундно: когда спим, едим, едем на работу или отдыхаем дома. И речь не только о нашем дыхании — перестать дышать было бы слишком радикальной мерой, не так ли? Наш личный углеродный след складывается из выбросов нашего автомобиля, энергии, потраченной на обогрев нашего дома, производство и доставку нашей еды и одежды. Чем выше наш уровень жизни, тем больше ресурсов мы потребляем и тем больше парниковых газов образуем.

Как ни ничтожна связь между горящей лампочкой в вашей прихожей и разрушениями вследствие урагана «Ирма» на другом конце планеты, она все-таки есть.

Человечество давно живет в долг: для производства того количества ресурсов, что мы потребляем ежегодно (включая способность поглощения CO2), требуются уже полторы наши планеты. В 2017 году день экологического долга — когда годовые лимиты Земли исчерпаны и наш баланс уходит в минус — пришелся уже на 2 августа. Все парниковые газы, что мы выбрасываем после этой отметки, будут подогревать атмосферу и способствовать изменению климата.

Углеродным следом принято называть общее количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу прямо и косвенно в результате человеческой деятельности. Измеряют его в эквивалентных тоннах углекислого газа — CO2. Таким образом, любая наша активность имеет свою углеродную стоимость, которую можно примерно подсчитать. Если вы когда-нибудь занимались подсчетом потребляемых калорий, то принцип вам знаком.

Чтобы оценить ваш личный углеродный след, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на русском языке (здесь или здесь — вам нужно будет знать количество потребляемой энергии и километраж для транспорта) или более сложными англоязычными аналогами, анализирующими ваш образ жизни (раз, два). Стоит учитывать, что данные для США и Великобритании не вполне корректно переносить на Россию из-за разницы в структуре производства энергии и потреблении. Однако сам тест поможет вам определить «болевые точки» и понять, куда прилагать усилия. Кроме того, полезно знать, какие источники энергии используются для производства электричества в вашей местности — уголь, газ, атомная и гидроэнергия или солнце и ветер. (В некоторых странах у потребителей есть возможность выбрать поставщика «зеленой энергии», но, увы, пока не в России.)

Итак, вы посчитали свой примерный углеродный след и решили его сокращать. С чего начать?

Транспорт

Если вы летаете в отпуск несколько раз в год, особенно в далекие тропические страны, скорее всего, это ваш главный вклад в выбросы парниковых газов (рабочие поездки — ответственность вашего работодателя). Большинство авиакомпаний сейчас указывает размер выбросов, приходящихся на вашу долю, прямо в билете. Вот, например, перелет из Москвы в Гавану и обратно «обойдется» одному пассажиру экономического класса в 1044 килограмма CO2, а пассажиру бизнес-класса — уже в две с лишним тонны.

Конечно, отказаться от тура на Бали в пользу поездки на дачу вас может скорее заставить экономический кризис, чем экологические соображения, но и локальный туризм имеет свою прелесть. Там, где это возможно, вместо сравнительно коротких перелетов попробуйте воспользоваться поездом.

Сократите поездки на личном автомобиле — старайтесь больше пользоваться общественным транспортом, особенно электрическим, ездите на велосипеде и больше ходите пешком. Покупая новую машину, остановитесь на гибриде или электромобиле (помните, их производство также сопряжено с выбросами CO2). Попробуйте поискать работу ближе к дому. Если же от поездки отказаться невозможно — найдите себе попутчика и разделите ответственность с ним.

Дом

Если вы живете в частном доме с регулируемым отоплением, проявляйте умеренность. Зимой снизьте температуру на пару градусов и наденьте свитер, летом переключите кондиционер на пару градусов теплее и легче оденьтесь. Привыкайте спать в прохладной спальне под теплым одеялом — это не только снизит ваш углеродный след, но и улучшит сон. Если есть возможность, установите на крыше солнечную батарею или используйте для обогрева геотермальную энергию (по мере развития микрогенерации вы сможете даже зарабатывать на этом, продавая излишки энергии в сеть).

Если же вы живете в многоквартирном доме с центральным отоплением, установите современные батареи с регулировкой температуры и поставьте хорошие стеклопакеты, которые уменьшат потерю тепла. Если в вашем доме проводят капремонт — добивайтесь, чтобы обслуживающая организация использовала дополнительные изолирующие материалы для повышения энергоэффективности здания.

Используйте меньше горячей воды для мытья и стирки: современные моющие средства неплохо справляются со своей работой и в холодной воде. Вместо горячей ванны примите короткий прохладный душ. Экономьте и холодную воду — на ее очищение и доставку также тратится энергия. Как минимум выключайте воду, когда намыливаете голову или чистите зубы, и поставьте аэраторные насадки на краны.

Используйте энергосберегающие лампы и приборы с высоким классом энергопотребления (это буквы на упаковке вашего холодильника или лампочки). Выключайте свет, выходя из комнаты. Кипятите в чайнике ровно столько воды, сколько вам необходимо. Отключайте от сети неиспользуемые приборы, в том числе зарядки для ноутбуков и телефонов: помните, они продолжают потреблять энергию даже в неактивном состоянии.

Еда и потребительские привычки

Старайтесь есть меньше мяса, особенно красного. На долю животноводства, по данным Всемирной продовольственной организации ООН (ФАО), приходится около 18% глобальных выбросов парниковых газов. Помимо прямых выбросов метана в процессе жизнедеятельности животных свой негативный эффект вносит и активная вырубка лесов под пастбища для скота (особенно остро эта проблема стоит в Латинской Америке). Если вы пока не готовы к вегетарианству, попробуйте отказаться от мяса хотя бы по понедельникам — одним из активных сторонников этой инициативы является, например, сэр Пол Маккартни.

Используйте больше свежих сезонных продуктов, желательно местного производства — для их доставки и хранения требуется меньше энергии. Если помидор или перец прилетел к вам на самолете, весь его углеродный след тоже достается вам. Откажитесь от бутилированной воды: для производства одного ее литра необходимо использовать три — просто наливайте фильтрованную воду в многоразовую бутылку.

Ходите в магазин с многоразовой сумкой: помните, бумажные пакеты не лучше пластиковых — их углеродный след даже выше из-за большего потребления воды и энергии в процессе производства. Не покупайте продукты в избыточной упаковке, например, одиночные бананы в пластиковом лотке и пленке. Откажитесь от одноразовых стаканчиков для кофе, носите собственную термокружку. Старайтесь покупать качественные вещи, которые прослужат долго, ремонтируйте то, что можно починить. Покупайте, продавайте и обменивайте вещи, бывшие в употреблении, берите в прокат одежду для особых случаев — и экономьте деньги и ресурсы.

Старайтесь разделять отходы и сдавать их в переработку. Выбирайте продукты в упаковке, пригодной для дальнейшей переработки (сориентироваться вам помогут специальные коды). Используйте меньше одноразовых предметов — бумажных полотенец, ватных палочек, одноразовых бритв и средств гигиены (попробуйте многоразовые детские подгузники вместо обычных, менструальные чаши вместо тампонов и прокладок, используйте биде или хотя бы покупайте туалетную бумагу из вторичного сырья). Не распечатывайте письма и документы без необходимости, читайте электронные книги или ходите в библиотеку.

И пусть количество ограничений кажется пугающим — даже небольшие изменения привычек и потребительская осознанность помогут сократить ваш углеродный след, не ухудшая качества жизни.