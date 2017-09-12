Как по учебнику

Текст продолжает проект об экологии «Переменная».

Недавно в американском штате Флорида приняли уникальный закон: теперь любой житель штата, даже если он не имеет никакого отношения ни к науке, ни к образованию, может подать жалобу на содержание школьных учебников и программы уроков. В штате, который сейчас переживает удар урагана «Ирма», тут же нашлись желающие исключить тему влияния человека на климат Земли: мол, незачем пудрить школьникам мозги всякой ненаучной ерундой (к слову, сами ученые с такой оценкой совсем не согласны, и их большинство).

Нужно ли школьникам рассказывать об изменении климата и глобальном потеплении? Как выясняется, тему, вызывающую массу дискуссий в отечественном медиапространстве, не замалчивают и в российской школе. О климате школьникам рассказывают на протяжении всего курса географии, повторяя пройденное и углубляя знания из года в год. «Так или иначе эта тема в курсе средней школы содержательно отражена в учебниках и в урочной деятельности педагога», — поясняет Наталия Трапезникова, заместитель директора московской школы № 687, учитель географии.

Классное и внеклассное чтение

Первые представления о климате ребята получают уже в шестом классе из темы «Атмосфера» начального курса географии. На очень простом уровне им рассказывают про озоновые дыры, парниковый эффект. В курсе физической географии для седьмого класса школьники продолжают знакомство с темой климата: они узнают, как формируется климат, получают представление о том, что на Земле бывали периоды похолодания и потепления. Есть раздел «Климат и человек», рассказывающий о влиянии промышленности на климат, потеплении атмосферы из-за выбросов парниковых газов. В этом разделе дается представление о том, что человек активно изменяет природу.

В восьмом классе проходят физическую географию России, где говорят о региональных особенностях климата, рассматривают влияние города и транспорта на климат. В девятом классе продолжают изучать географию России. Соответственно, смотрят на климат применительно к различным отраслям хозяйства. В теме «Топливно-энергетический комплекс» знакомятся с альтернативной энергетикой: ветровыми станциями, солнечными батареями, геотермальными станциями и т.д. В учебниках есть небольшой раздел о влиянии той или иной отрасли на окружающую среду. В десятом классе в курсе экономической и социальной географии мира проходят большую тему «Глобальные проблемы человечества», где в числе прочего разбирают вопросы изменения климата и глобального потепления.

Кроме обязательной программы по географии климату посвящают внеурочные часы — дополнительные занятия, проекты, экскурсии, вопросы на олимпиадах. Нередко климату посвящены Всероссийские экологические уроки, которые ежегодно проходят в школах. Много материалов про изменение климата готовит московский Городской методический центр (ГМЦ). К примеру, урок по теме «Изменение климата» в марте 2017 года прошел в школе № 1288. ГМЦ активно использует материалы Greenpeace и ООН для углубленного изучения темы и ищет нестандартные формы подачи материала — например, урок «Климат и климатические ресурсы в произведениях изобразительного искусства», который школьники восьмого класса проходят в Третьяковской галерее.

В 2014 году Программа развития ООН подготовила игру «Климатическая шкатулка», где есть карточки с вопросами, карты, иллюстрации, диск с материалами и пособие для учителей. «Климатическая шкатулка» стала одним из основных пособий для учителей географии. «Хорошо бы продолжили ее издавать, дополнили именно текстовую часть, статистику, данные. Она написана читаемым языком. Детям было интересно», — рассказывает учитель географии московской школы № 2089 Вера Барамидзе.

Темы о климате в школе популярны, потому что они интересны ученикам. «Дети следят, интересуются тем, что происходит вокруг них, и, когда программный материал соприкасается с жизненной проблематикой, у детей появляются вопросы», — рассказывает Наталия Трапезникова.

Вера Барамидзе в качестве проектной работы для учеников шестого класса выбрала тему «Арктика». Весь год школьники изучали Арктический регион, съездили в Санкт-Петербург в Музей Арктики и Антарктики. В рамках проекта они, к примеру, изучали таяние арктического морского льда. С информацией помог ГМЦ. «Детям это интересно, они на многое начинают по-другому смотреть», — говорит Барамидзе. По ее мнению, вопросы изменения климата идут в связке с экологией, а экологическое воспитание в школе сейчас поставлено на достаточно высокий уровень. Кстати, она подготовила урок по экологии для начальной школы по теме «Климат и глобальное потепление».

— Главная проблема в том, что физическую географию «запихивают» в среднюю школу. Кто и когда решил, что она проще экономической?

Об изменении климата рассказывают даже дошкольникам, как, например, происходит в детском саду № 16 Пушкинского района Санкт-Петербурга. Педагоги садика подготовили для воспитанников пяти-семи лет материалы, куда входят игра, рабочая тетрадь «Изменение климата», состоящая из небольших историй, и компьютерная программа. Задача педагогов — научить детей любить природу, беречь окружающую среду, электроэнергию, правильно обращаться с мусором. «Мы ходим в походы, берем воду на пробу, создаем авторские игры, макеты. В этом году запланированы очередной авторский экологический спектакль, детский городской экофестиваль по теме “Посланники климата”», — делится информацией педагог Ольга Ластовская.

В десятом классе выделяют час в неделю на урок экологии, где вопросы влияния человека на климат рассматривают наиболее полно. Но экология не обязательна, вести ее или нет, решает учитель.

В поурочных разработках к учебнику по географии информации об изменении климата мало, считает учитель географии в школе № 450 Санкт-Петербурга Надежда Биловус. Особенно сжато изложена в учебнике тема про альтернативные источники энергии. Готовясь к уроку, Биловус использует помимо информации, опубликованной другими учителями в интернете, журнал National Geographic, в одном из номеров которого есть материал на эту тему. Кроме того, она покупает журнал «Машины и механизмы», где часто бывают статьи про глобальное потепление.

В то же время в рамках Школьного проекта по использованию ресурсов и энергии (ШПИРЭ) в 2008 году выпущено и в 2012 году переиздано учебное пособие «Энергия и окружающая среда». Один из его авторов, председатель правления межрегиональной экологической организации «Друзья Балтики» Ольга Сенова рассказывает, что с пособием работали примерно 3000 учителей по всей России. Порядка тысячи педагогов участвует в различных акциях ШПИРЭ, например, в конкурсе школьных проектов «Энергия и среда обитания», в общероссийской кампании «Посланники климата».

Несмотря на то что школьники нечасто выбирают ЕГЭ по географии, вопросы об изменении климата, глобальном потеплении, возобновляемых источниках энергии встречаются в тестировании: к примеру, вопросы о доле разных источников энергии в общем производстве и их территориальном размещении или простейшие вещи вроде выбора из нескольких вариантов ответа на вопрос о негативных последствиях глобального потепления для северных территорий России. «Понимания сущности климатических изменений, чтобы ответить на эти вопросы, не нужно», — делится мнением победитель Международной олимпиады по географии Олег Железный, теперь студент первого курса географического факультета МГУ.

Другое дело — олимпиады. «Вопросы про глобальное потепление, разные источники энергии особенно часто встречаются на международных олимпиадах, так как с изменениями климата связаны многие насущные проблемы, особенно в развивающихся странах. А международные олимпиады славятся своей прикладной направленностью», — поясняет Железный.

«Нельзя сказать, что мы совсем удалены от обсуждения этой проблемы. В рамках всероссийских школьных олимпиад по географии эти вопросы были», — уточняет заведующий кафедрой экономической и социальной географии имени академика РАО В.П. Максаковского географического факультета МПГУ, доктор педагогических наук Александр Лобжанидзе, последние четверть века работающий в Центральной предметно-методической комиссии по географии Всероссийской олимпиады школьников.

Уроки и страшилки

В школьном курсе климат подается как статичная система, обращает внимание руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. По его мнению, это мешает правильно воспринимать такие сложные вопросы, как изменение климата. «Если описываем климат Земли, то не можем не сказать, что климат меняется и что природные зоны меняются, только медленно», — говорит он. По мнению Кокорина, дети в любом случае черпают сведения об изменении климата из интернета, телевизионных страшилок, поэтому школа должна просвещать в этих вопросах.

В статье «О включении вопросов изменения климата в школьный курс географии», опубликованной в бюллетене «Использование и охрана природных ресурсов в России» (№ 4 за 2015 год), Кокорин пишет: «Сейчас накопленный Росгидрометом и его научными институтами багаж знаний, их качество (определенность), наличие популярных материалов уже позволяют говорить о необходимости включения вопросов изменения климата в школьный курс физической географии (7 класс)». По мнению автора статьи, в учебники нужно включать только твердо установленные факты, относящиеся к изменению климата, избегая политизированности.

Однако пока Минобрнауки остается глухо к этим предложениям, и просветителям остается разрабатывать материалы для внеурочной деятельности. Так, недавно WWF России получил президентский грант на издание двух больших уроков, один из которых будет посвящен теме «лес и климат». Уроки планируют распространить среди 80 тысяч учителей географии.

Дети в любом случае черпают сведения об изменении климата из интернета, телевизионных страшилок, поэтому школа должна просвещать в этих вопросах, считают эксперты.

«Прежде чем давать понятие о том, как климат меняется и изменится в будущем, надо дать понятие о том, как климат изменялся в прошлом. А это в программе не предусмотрено», — полагает ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Александра Гольева, два десятка лет преподававшая географию в столичной школе № 950. К примеру, в своей педагогической практике она давала детям информацию о периодах похолодания и потепления климата в истории Земли, подкрепляя примерами изучения кернов льда из скважины на антарктической станции «Восток».

Программа старшей школы меняется, ее сделают ближе к изучению глобальных проблем и введут курс «Глобальная география», обнадеживает Александр Лобжанидзе. Одна из тем нового курса будет посвящена глобальному изменению климата. «На уровне общего знания это в основной школе изучается. Но что такое парниковые газы? Как они формируются? Какая отрасль за них отвечает в большей степени? Нужно говорить еще и о том, что эта проблема связана и с экваториальными лесами, таянием ледников», — поясняет он. По словам профессора, нельзя изменение климата рассматривать обособленно, оно связано с другими глобальными проблемами, например, с проблемой голода через проблему опустынивания. Курс «Глобальная география» войдет в учебные планы, вероятно, с 2019 года.

Не зная физики, не суйся в климат

«Даже на первом курсе университета непросто объяснить некоторые феномены, связанные с изменениями климата. Для этого необходимо хотя бы поверхностное знание физики и линейной алгебры. Объяснить семикласснику сложные процессы в атмосфере практически невозможно», — считает Олег Железный и добавляет, что «еще желательно знать химию, иначе непонятна история с парниковыми газами и озоном».

Огромный объем физических сведений по географии в школьных учебниках отмечает и Алексей Кокорин. «Все, что происходит в атмосфере, — вещи откровенно сложные. Дай бог учителям их понять, не то что ученикам», — говорит он. Сложность физических основ является одним из препятствий к включению главы об изменении климата в учебник. Сначала нужно что-то упростить и удалить, а потом уже включать новое.

«На нашей территории было четыре оледенения. Они были вызваны физическими причинами. Нужно уметь объяснить детям, что является природным процессом и что — антропогенным. А это достаточно сложно для детей, не знающих физики, — поясняет Вера Барамидзе. — Мы постоянно сталкиваемся с тем, что нужно что-то давать, что дети еще не прошли по физике».

По мнению Александры Гольевой, тема изменения климата заслуживала бы отдельной главы в учебниках географии, а лучше экологии, но только в старших классах. В старшие классы идут дети, ориентированные на получение знаний, которые лучше воспримут такую сложную тему, нежели в средней школе. Аналогично рассуждает и Олег Железный: «Мне кажется, тут главная проблема в том, что физическую географию “запихивают” в среднюю школу. Кто и когда решил, что она проще экономической?»

Тогда, может быть, совсем исключить тему изменения климата из школьной программы? «Нет. Это неправильно, — полагает Наталия Трапезникова. — Любой учитель должен сформировать у ребенка, в первую очередь, мировоззрение и понимание всех процессов, которые его окружают. Понимание того, что человек может влиять на процессы в природе, у ребенка должно быть сформировано».

На обязательном изучении изменения климата в школе настаивает и Алексей Кокорин. «Только то и в таких формулировках, что сомнению в научном сообществе не подлежит», — говорит он. «Дети — это наши будущие инженеры, экологи, хозяйственники. Они должны знать последствия неправильной хозяйственной деятельности», — полагает Вера Барамидзе.

«В школе нужно рассказывать об изменении климата и говорить, что не все ученое сообщество согласно с тем, что человек виновен в этих процессах», — считает Надежда Биловус. Поэтому лучше уроки на эту тему делать в виде лекций ученых-климатологов и других специалистов. Полезно было бы сделать адаптированный для школьников видеофильм или провести интерактивное занятие в музее, который сможет раскрыть такую тематику, считает Биловус.

«Не надо только акцентировать внимание исключительно на глобальном потеплении. Потому что это не подтверждено. Детей и так много чем пугают», — полагает Александра Гольева. По ее мнению, лучше не давать в школе спорные гипотезы, которые через несколько лет могут оказаться следствием конъюнктуры.

В целом же с темой климата в школьной программе все благополучно. Курс продуман: от простого к сложному, из года в год понемногу увеличивается объем информации. А есть темы, которые раз дают и больше к ним не возвращаются, или давно устаревшие, как, например, сведения о почвах в учебниках по географии для седьмого класса. «Такой классификации почв уже 15 лет как не существует… А все равно переписывают из года в год учебники, — говорит Гольева. — Или вот в атласах Южный океан существует, а в учебниках нет». Ее совет: перестать переиздавать учебники по географии советских времен и написать наконец новый.