Слово из 10 букв, первая — П

Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с посольством Великобритании об экологии «Переменная».

К счастью и одновременно к несчастью для нас, климат Земли меняется крайне медленно, на доли градуса за столетие и доли миллиметра в год. Для журналистов это создает особенную трудность: сколько раз в неделю можно написать о надвигающемся конце света так, чтобы не стать ни «Камнем в лесу», ни мальчиком, который кричал о волках?

Сама проблема изменения климата, как мы уже говорили в нашем разделе, касается буквально всех аспектов нашей жизни, от астрономии до ядерной энергетики, от кофе в вашей чашке до авиаперелетов. При этом многие люди до сих пор сомневаются даже в том, что изменение климата действительно происходит по вине человека (хотя климатологи в этом не сомневаются).

Как обо всем этом написать и рассказать так, чтобы читатели не уснули, а ученые не обиделись?

В рамках совместного проекта COLTA.RU с посольством Великобритании об экологии «Переменная» в 2017—2018 годах мы проведем мастер-классы по климатической журналистике в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге. На них ведущие российские исследователи и журналисты проекта расскажут, как меняется климат России и как можно из глобальной проблемы сделать любопытную локальную историю о людях и их жизни, а не только о термометрах и математических моделях.

Первый такой мастер-класс пройдет уже 21 августа в рамках Климатического форума городов России в столице. Его участники обсудят развитие мегаполисов в меняющемся климате и расскажут, какие истории о городах и климате могут заинтересовать широкую аудиторию. Мы приглашаем на наши мастер-классы журналистов, пресс-секретарей научных организаций, научных коммуникаторов и вообще всех, кому интересна тема изменения климата. Самые активные участники семинаров смогут опубликовать свои истории в разделе «Переменная».