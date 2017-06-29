Зеленый экран

Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с посольством Великобритании об экологии «Переменная».

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Лето-2017 в России пока складывается довольно оригинальное: то снег в Мурманской области 20 июня, то плюс 35—37 и плавящийся асфальт в это же время в Сибири, то разрушительные ураганы в Москве. Если за окном у вас ничего хорошего, предлагаю отдохнуть дома, посмотрев кино об аномальной погоде и других экологических проблемах (чтобы знать, к чему готовиться в следующем году!).

Последние девять лет как программный директор фестиваля «зеленого» документального кино ECOCUP я сама отсматриваю «зеленые» фильмы в промышленных количествах: подбираю программу для фестиваля и участвую в жюри других конкурсов, где смотришь, бывает, десяток фильмов зараз.

По-моему, экологическая документалистика — потрясающий гид по миру. И даже несмотря на довольно мрачные картины, которые рисуют для нас режиссеры такого кино, оно вдохновляет — на маленькие свершения и большие победы. Именно о таких вдохновляющих победах на экране и в реальном мире я и расскажу в этом гиде. Раз уж погода не очень радует.