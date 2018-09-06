Prince. «17 Days»

Фонд Prince Estate начал публиковать прежде неизданные записи из архива Prince, в котором хранятся, по некоторым свидетельствам, тысячи пленок и сотни неизвестных песен. Первым свидетельством того, что этот легендарный архив — не миф, станет выход альбома «Piano & A Microphone 1983», посвященный 60-летию грандиозного музыканта и артиста, которое отмечалось в этом году. Этот 35-минутный альбом, ранее ходивший среди коллекционеров, — прежде неизданная кассетная запись Prince, которая была сделана в его домашней студии в Миннесоте в 1983 году, то есть на пороге его всеамериканской славы, наступившей после появления фильма и альбома «Purple Rain». На «Piano & A Microphone 1983» Prince, аккомпанируя себе на рояле, исполняет девять песен, среди которых — великая баллада «Purple Rain» и его самый знаменитый бисайд «17 Days», а также кавер-версии госпела «Mary Don't You Weep» и песни Джони Митчелл «A Case of You». Это рабочие записи, сделанные Prince для себя, но их зашкаливающая энергетика сравнима с его лучшими концертными перформансами. В этом вы можете убедиться прямо сейчас, послушав «17 Days»:

«Эта сырая, личная запись, сделанная в начале карьеры Prince, очень похожа по формату на Piano & A Microphone Tour, которым он завершил свою карьеру в 2016-м, — считает консультант в Prince Estate Трой Картер. — Prince Estate очень рад дать поклонникам возможность увидеть эволюцию артиста и показать им, как его карьера возвратилась к исходной точке, в которой существуют только он и фортепиано».

В делюкс-издание альбома на CD и LP войдут 12-страничный буклет с новыми комментариями звукорежиссера Дона Бэттса, а также личные снимки Prince, ранее неопубликованные.

Треклист

«17 Days» «Purple Rain» «A Case of You» «Mary Don't You Weep» «Strange Relationship» «International Lover» «Wednesday» «Cold Coffee & Cocaine» «Why the Butterflies»

Альбом «Piano & A Microphone 1983» выходит 21 сентября и уже сейчас доступен для предзаказа в форматах CD, LP, Deluxe CD+LP, а также в цифровой версии и на стриминговых сервисах.