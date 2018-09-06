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Prince. «17 Days»

Новый альбом великого американского артиста «Piano & A Microphone 1983» — первая находка в его легендарном архиве

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Madison Dube
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Фонд Prince Estate начал публиковать прежде неизданные записи из архива Prince, в котором хранятся, по некоторым свидетельствам, тысячи пленок и сотни неизвестных песен. Первым свидетельством того, что этот легендарный архив — не миф, станет выход альбома «Piano & A Microphone 1983», посвященный 60-летию грандиозного музыканта и артиста, которое отмечалось в этом году. Этот 35-минутный альбом, ранее ходивший среди коллекционеров, — прежде неизданная кассетная запись Prince, которая была сделана в его домашней студии в Миннесоте в 1983 году, то есть на пороге его всеамериканской славы, наступившей после появления фильма и альбома «Purple Rain». На «Piano & A Microphone 1983» Prince, аккомпанируя себе на рояле, исполняет девять песен, среди которых — великая баллада «Purple Rain» и его самый знаменитый бисайд «17 Days», а также кавер-версии госпела «Mary Don't You Weep» и песни Джони Митчелл «A Case of You». Это рабочие записи, сделанные Prince для себя, но их зашкаливающая энергетика сравнима с его лучшими концертными перформансами. В этом вы можете убедиться прямо сейчас, послушав «17 Days»:

«Эта сырая, личная запись, сделанная в начале карьеры Prince, очень похожа по формату на Piano & A Microphone Tour, которым он завершил свою карьеру в 2016-м, — считает консультант в Prince Estate Трой Картер. — Prince Estate очень рад дать поклонникам возможность увидеть эволюцию артиста и показать им, как его карьера возвратилась к исходной точке, в которой существуют только он и фортепиано».

В делюкс-издание альбома на CD и LP войдут 12-страничный буклет с новыми комментариями звукорежиссера Дона Бэттса, а также личные снимки Prince, ранее неопубликованные.

Треклист

  1. «17 Days»

  2. «Purple Rain»

  3. «A Case of You»

  4. «Mary Don't You Weep»

  5. «Strange Relationship»

  6. «International Lover»

  7. «Wednesday»

  8. «Cold Coffee & Cocaine»

  9. «Why the Butterflies»

Альбом «Piano & A Microphone 1983» выходит 21 сентября и уже сейчас доступен для предзаказа в форматах CD, LP, Deluxe CD+LP, а также в цифровой версии и на стриминговых сервисах.

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