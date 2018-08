Майк Шинода: «Не нужно стесняться, когда тебе хорошо»

31 августа в клубе Adrenaline Stadium выступит один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода. Узнав в прошлом году о самоубийстве фронтмена коллектива Честера Беннингтона, Шинода заперся в четырех стенах и практически в одиночку записал альбом «Post Traumatic», где честно рассказал об ощущениях от потери. Накануне концерта Егор Антощенко расспросил его о том, как создавалась эта пластинка.

— В вашем инстаграме и в клипе «Ghosts» фигурирует кукла по имени Борис, которую вы сделали из обычного носка. Вы решили раскрутить новую звезду?

— Ха-ха-ха! А вы видели клип, классно! На самом деле я все объясняю вначале: у меня было достаточно тяжелых дней, и я подумал, что если я просыпаюсь утром и мне хорошо — то не нужно этого стесняться или скрывать. Мне хотелось, чтобы другие люди тоже почувствовали: несмотря на то что это, мягко говоря, нерадостный альбом, все не так уж мрачно. Мы все проходим через серьезные испытания в своей жизни, но важно не забывать о более позитивных моментах, более светлых днях. Поэтому я решил снять клип в виде такого «кукольного шоу».

«Ghosts» — тот самый клип с куклой-носком Борисом

— Как происходила запись «Post Traumatic»?

— Большая часть материала была записана у меня дома: я вставал, садился за работу и просто пытался воплотить в звуках идеи, которые у меня появлялись. Может быть, это было похоже на музыкальный джем или медитацию. Параллельно я пытался осмыслить, кто я, что мне хочется делать, кем мне хочется быть после всего, что случилось.

— Одновременно с альбомом вышла книга с вашими рисунками. Ваше визуальное творчество как-то связано с песнями? Что на что влияет?

— Я рисовал и писал песни в одно и то же время. Как я говорил другим людям, психологически это был очень сложный период в моей жизни, но творчество давалось мне легко — оно практически лилось из меня. Оно вело меня по жизни в это время: картины и песни шли рука об руку. И я решил, что нужно представить людям и визуальную часть, которая стала неотъемлемой для этого альбома.

— Вы говорили, что на 90% записали «Post Traumatic» самостоятельно. Как на пластинке появились Machine Gun Kelly, grandson и другие музыканты?

— Мне хотелось пригласить на запись людей, у которых была бы какая-то самостоятельная точка зрения на эти песни, но которые при этом проходили бы через похожий опыт или понимали бы, какого результата я хочу добиться. Хороший пример — Чино Морено, вокалист Deftones, которые потеряли басиста Чи Ченга (он умер в 2013 году от последствий автомобильной аварии. — Ред.). Мы стали теснее общаться с Морено после этого, поэтому он был одним из первых людей, к которым я обратился при записи «Post Traumatic».

«Crossing a Line» — пожалуй, самая яркая песня с «Post Traumatic»

— У вас получился очень личный альбом. Вы советовались с кем-нибудь по поводу этих песен в процессе их написания?

— Знаете, сначала я привел песни к практически законченному виду. Потом я послал некоторые из них музыкантам, с которыми работал, менеджменту, паре-тройке друзей, чьи комментарии или критические замечания могли мне помочь. Но я рассчитывал главным образом на собственную интуицию, свои представления о том, какими эти песни должны быть. Я относился к этому альбому как к дневнику. Или как к своего рода автобиографии. И мне просто хотелось как можно честнее и точнее передать то, что было у меня на душе, — иногда бывает сложно облечь чувства в правильные слова. Поэтому основной акцент я делал именно на текстах. С музыкой все было проще — я вообще стараюсь не слишком анализировать то, что пишу. Это процесс, который доставляет мне наибольшее удовольствие и точно не требует каких-то особых усилий.

— С момента смерти Честера Беннингтона прошел год. Какие из его слов вы вспоминали чаще всего за это время?

— Как и с другими близкими друзьями или музыкантами Linkin Park, нас с Честером связывали такие долгие и тесные отношения, что сложно вспомнить что-то одно... На концерте его памяти в Hollywood Bowl мы исполнили песню «The Messenger» — обычно мы работали над нашими треками вместе, но эту вещь он написал практически без чьей-либо помощи. Он просто сыграл ее нам на акустической гитаре, и она сразу нам очень понравилась. Припев этой песни был «When life keeps us blind, love keeps us kind» («Когда жизнь ослепляет нас, любовь оставляет нас добрыми»). И мне показалось, что это замечательные слова, которые необходимо было вспомнить во время того концерта.

Linkin Park — «The Messenger»