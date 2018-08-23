Что слушать на Synthposium 5

29 августа в Москве в пятый раз открывается Synthposium — музыкальный фестиваль, выставка и конференция, объединенные общей темой синтеза звука и технологического искусства в самом широком смысле. За пять лет «Синтпозиум» из междусобойчика для гиков, собравшихся вместе, чтобы поговорить о синтезаторах и поиграть друг другу собственную музыку, вырос в крупное международное событие — на восьми площадках, главной из которых в этот раз станет «Электротеатр Станиславский», пройдет несколько десятков концертов, лекций, образовательных воркшопов и дискуссий, среди которых мы выбрали десять наиболее интересных (на наш взгляд).

Обратите внимание, что расписание фестиваля может меняться, так что даты, время и площадки выступлений лучше проверять утром каждого фестивального дня.

1. Диалог людей из разных музыкальных миров

Мориц фон Освальд — крестный отец даб-техно (именно он первым придумал скрестить Детройт и Ямайку), создатель лейблов Basic Channel и Chain Reaction и вообще одна из главных берлинских техно-легенд. Нильс Петтер Молвер — практически равновеликая ему фигура в джазовой вселенной. Норвежский трубач был одним из первопроходцев скандинавской новоджазовой сцены, которая ныне считается лучшей в мире. У широкой публики он ассоциируется в первую очередь с холодноватым нордическим звуком, слегка приправленным электроникой (как если бы Майлз Дэвис записал «In a Silent Way» на три десятилетия позже), но его кругозор широк даже для джазмена — в разное время он записывался и с заправскими экспериментаторами от фри-джаза вроде Лотте Анкер, и с совсем далекими от джаза электронщиками калибра Funkstorung или Mental Overdrive, и с классическими музыкантами. Точкой пересечения для разнополярных музыкантов, по всей видимости, стала любовь к дабу; во всяком случае, строится их совместное творчество вокруг глубокого баса, неторопливого ритма и гулкого эха, в котором подолгу угасает каждый прозвучавший звук.





Moritz von Oswald / Nils Petter Molvær / Laurens von Oswald

«Электротеатр Станиславский», Театральный двор, 29 августа, 21:30