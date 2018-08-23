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Led Zeppelin. «Misty Mountain Hop»

Подарок к 50-летию британских рок-классиков и юбилею Роберта Планта — новая версия альбома «The Song Remains the Same»

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Warner Bros. Entertainment Inc
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В 2014-м Led Zeppelin начали серию делюксовых переизданий своих классических альбомов, а в этом году — юбилейном для самой группы и ее вокалиста Роберта Планта (ему только что исполнилось 70) — британские рок-классики завершают ее выпуском саундтрека к фильму-концерту «The Song Remains the Same» с ремастерингом, выполненным под контролем Джимми Пейджа.

Вы можете услышать, как это звучит, прямо сейчас — на примере песни «Misty Mountain Hop» (если вы, конечно, слушаете музыку не через компьютерные колонки):

«The Song Remains the Same» будет выпущен на лейбле Atlantic / Swan Song в нескольких форматах, включая первое издание альбома на Blu-ray-диске со звуком в формате 5.1 Surround. Суперделюксовый бокс-сет, в котором воссоздается затейливое тиснение оригинального издания, станет самым полным релизом из серии переизданий. Такой вариант впервые позволяет приобрести фильм и саундтрек в одном комплекте. В сборнике из четырех виниловых пластинок Пейдж внес изменения в последовательность треков, наконец позволив эпической 29-минутной версии «Dazed and Confused» заполнить целую сторону одной из пластинок.

Новая версия «The Song Remains the Same» появится в продаже 7 сентября: 50 лет назад в этот день Джон Бонэм, Джон Пол Джонс, Джимми Пейдж и Роберт Плант дали свой первый совместный концерт — тогда еще под названием The New Yardbirds.

Предзаказ можно сделать здесь.

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