 
21 августа 2018Современная музыкаДайджест
10500
Preview_cover_pictureЧто слушать в августе — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в августе Preview_cover_pictureЧто слушать в июле Preview_cover_pictureЧто слушать в июне — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в июне Preview_cover_pictureЧто слушать в мае Preview_cover_pictureЧто слушать в апреле Preview_cover_pictureЧто слушать в марте — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в марте Preview_cover_pictureЧто слушать в феврале — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в феврале Preview_cover_pictureЧто слушать в январе
Смотреть все материалы

Что слушать в августе — 2

Новый рэп-герой из «ВКонтакте», романтика для танцполов, очередной сеанс троллинга от Славы КПСС и еще пять примечательных отечественных альбомов

текст: Сергей Мезенов
1 из 8
закрыть
  • Bigmat_detailed_picture
    1. Хаски«Искажение»

    Что ж, мы это подозревали, а теперь благодаря сборнику электронных ремиксов на Хаски убедились собственными ушами. Прикручивать прямую бочку к его ядовитому речитативу — странная идея, полностью нивелирующая его индивидуальный стиль. За восемь номеров «Искажения» это происходит трижды — и хоть сколько-нибудь имеет смысл только в ремиксе «Ай» от Raumskaya. Вообще главное, что видно (то есть слышно) по «Искажению», — насколько индивидуальна фактура читки Хаски и насколько ловко он ее упаковывает на собственных записях; смени минус — и песня летит ко всем чертям. Случаев, когда новое звуковое обрамление вступает с Хаски в алхимию, тут всего три — но зато довольно эффектных. Bogue усиливает апокалиптичность «Пули-дуры» засэмплированными выстрелами и отрывистым индустриальным битом, а под занавес поставлены две подряд версии «Детки-Голливуда», стоящие практически на противоположных эстетических позициях. SP4K превращает песню в упоительное ироническое диско, а Summer of Haze выкручивает в максимум жужжащие синтезаторы и топит текст Хаски внутри плавящегося на солнце психоделического трэп-боевика.

facebooktwitterвконтакте
Комментарии

Новое в разделе «Современная музыка»SpacerСамое читаемое

Сегодня на сайте

Владимир Лагранж: «Меня спросили: “Володь, а вот ты во Франции был. А нищих там, какой-то социальный провал не снимал?”»Общество
Владимир Лагранж: «Меня спросили: “Володь, а вот ты во Франции был. А нищих там, какой-то социальный провал не снимал?”» 

Разговор с классиком советской фотографии об условиях работы репортера в СССР, методах съемки и судьбе его фотографического архива

16 августа 201835590