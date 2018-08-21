Что слушать в августе — 2

1. Хаски«Искажение»

Что ж, мы это подозревали, а теперь благодаря сборнику электронных ремиксов на Хаски убедились собственными ушами. Прикручивать прямую бочку к его ядовитому речитативу — странная идея, полностью нивелирующая его индивидуальный стиль. За восемь номеров «Искажения» это происходит трижды — и хоть сколько-нибудь имеет смысл только в ремиксе «Ай» от Raumskaya. Вообще главное, что видно (то есть слышно) по «Искажению», — насколько индивидуальна фактура читки Хаски и насколько ловко он ее упаковывает на собственных записях; смени минус — и песня летит ко всем чертям. Случаев, когда новое звуковое обрамление вступает с Хаски в алхимию, тут всего три — но зато довольно эффектных. Bogue усиливает апокалиптичность «Пули-дуры» засэмплированными выстрелами и отрывистым индустриальным битом, а под занавес поставлены две подряд версии «Детки-Голливуда», стоящие практически на противоположных эстетических позициях. SP4K превращает песню в упоительное ироническое диско, а Summer of Haze выкручивает в максимум жужжащие синтезаторы и топит текст Хаски внутри плавящегося на солнце психоделического трэп-боевика.

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