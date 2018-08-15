Дроп над Волгой

Что делать, если вы уже приучили публику к самым дорогим диджеям в лайнапе, грандиозным размерам главной сцены и тоннам звука и света? Совершенствоваться в важных деталях: в этом году на Alfa Future People, самом масштабном событии в сфере электронной музыки и технологий в России, была расширена зона кемпинга (все места все равно раскупили) и впервые появился маркет, где можно было купить дизайнерские аксессуары или, допустим, костюм тигра. Желающие могли прокатиться на карусели в парке аттракционов Burn. Кроме того, те, кто хотел избежать пробок, могли добраться до фестиваля на вертолете, аренда которого стоила от 25 000 до 30 000 рублей.

В отличие от предыдущего фестиваля, посетителям Alfa Future People очень повезло с погодой: небо над селом Большое Козино все три дня оставалось девственно-синим. Оптимистичное настроение создавала и традиционно гигантская (100 метров в ширину и 30 в высоту) конструкция главной сцены: юбилейную цифру V дизайнеры решили обыграть с помощью знака victory, который показывал присутствовавшим то ли робот, то ли человек будущего. Несколько настораживали слухи о том, что нынешний фестиваль может стать последним. В начале года Альфа-банк покинул создатель Alfa Future People Виктор Шкипин, ныне возглавляющий маркетинговую службу ВТБ. На вопрос о возможном закрытии фестиваля преемница Шкипина Юлия Дорошина дала ответ максимально обтекаемой формы: «Слухи, связанные с фестивалем, ходят каждый год: и то, что мы переедем в Казань, и то, что нас совсем закроют. Все для того, чтобы сохранить фестиваль, нашей командой и командой Альфа-банка будет сделано».

Днем посетители могли развлечься, преодолевая надувную полосу препятствий, тестируя разнообразные гаджеты или играя в VR-игры в зоне Playstation. В лектории рассказывали о жизненно важных вещах: кардиолог Алексей Утин учил собравшихся правильно делать массаж сердца пострадавшему — для того чтобы не сбиваться с ритма, он рекомендует делать это под какую-то среднетемповую композицию вроде «Stayin' Alive» группы Bee Gees. Художник Иван Карпов возвел в одном из шатров вертикальную агроферму с базиликом, сельдереем и другими травами — он уверен, что со временем производители будут выращивать овощи таким образом ради того, чтобы сэкономить горизонтальное пространство. И хотя его предположение верно скорее для Японии, чем для бескрайней России, выглядит эта конструкция все равно впечатляюще.

— Все для того, чтобы сохранить фестиваль, нашей командой и командой Альфа-банка будет сделано.

Ближе к вечеру поток людей со стороны села стал нарастать, и у входов все пронзительнее зазвучали крики «Валера!» — удивительно, как этот мем из далекого 2010 года не надоел фестивальной публике. «Где ты мне эту хрень купил?» — возмущалась одна девушка, подпрыгивая на асфальте и пытаясь таким образом добиться того, чтобы заработала ее светящаяся кроссовка. Другие шутили над плакатом, предлагающим горячий душ и фен. Неподалеку от входа обращала на себя внимание «мобильная баня» — фургон, из которого звучали песня «Фаина» группы «На-На» и другие хиты эпохи первоначального накопления капитала.

Нововведением этого фестиваля стала сцена, созданная Альфа-банком совместно с приложением для создания и участия в кастингах ShowCast и визуально оформленная каллиграфом Покрасом Лампасом, — днем здесь выступали начинающие диджеи, выбранные в ходе всероссийского кастинга, а вечером — звезды вроде ветерана драм-н-бейса John B.

Наибольшим стилистическим разнообразием радовала сцена Bass, представляющая собой огромный светящийся куб из металлоконструкций: в один день здесь выступили ветеран русского рейва Владимир Фонарев, Дельфин с программой последнего альбома и мастер мрачного D'n'B Netsky.

Сцена Miller Future Music, как и в прошлые годы, была решена в строго минималистичном ключе, и лайнап был соответствующий — сосредоточенные мужчины, играющие главным образом угрюмое техно с вкраплениями эйсид-хауса. Под жесткий бит любимец европейских танцполов Филипп Горбачев скандировал «Иван, открой коробку!», нарочито бесстрастный сет выдали франкфуртские техно-ветераны Atom ™ & Tobias, а резидент Berghain Бен Клок ненадолго воссоздал на танцполе атмосферу этого знаменитого берлинского клуба.

С главного танцпола звучали традиционная «Make Some Noise» и препарированные поп-хиты в разбросе от Daft Punk до «Ленинграда». Шведский диджей Алессо вспомнил во время сета своего земляка Avicii, который играл на Alfa Future People в 2014 году, а этой весной покончил с собой, измотанный стрессом от гастрольной жизни и алкогольной зависимостью. «Крестный отец EDM» Тиесто прошелся по собственным хитам последних 10 лет, закончив свой сет трансовой версией «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера, — за то, что он познакомил с этим композитором такую большую аудиторию, ему на том свете, должно быть, простят многое. Хедлайнер второго дня AFP — персонаж видеоигр, филантроп и эксцентрик Стив Аоки не стал плавать на руках публики на надувной лодке, как он иногда делает, но бросал в счастливых фанатов тортами.

Самые стойкие остались и на третий день, чтобы послушать дуэт «АИГЕЛ» и неунывающего Нейромонаха Феофана с его балалайкой, медведем и «русским драмом», этим летом востребованным на опенэйрах в диапазоне от Alfa Future People до «Нашествия» и даже фестиваля «Кинопробы», где проект исполнил песню «Кончится лето». Лето, конечно, кончится — но перед этим, согласно другому хиту Нейромонаха, надо поле притоптать. Даст бог, до следующего года.