Brothers Moving: «Люди забыли о магии музыки»

Несколько лет назад датчане Brothers Moving «выстрелили» в YouTube — видео их уличных выступлений, снятые обычными прохожими, стали собирать сотни тысяч просмотров. Простые парни в обычных майках обходятся минимальным набором музыкальных средств — хриплый вокал, акустические гитары, бас и кахон. Сегодня Brothers Moving, ведомые братьями Эсбеном и Аске Кноблаухами, — желанные гости на европейских фестивалях, их ближайший московский концерт пройдет 11 августа на летней площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». Перед концертом вокалист группы Нильс Соренсен рассказал Илье Зинину о самых необычных выступлениях Brothers Moving, сложностях жизни уличного музыканта и о том, чем плоха современная поп-музыка.

— Вы выступали на площадях мировых столиц, в метро и даже в Большом каньоне, а сейчас в Москве сыграете на летней сцене, построенной на воде. Расскажите о самом необычном концерте в своей истории.

— Нам нравятся необычные концерты. Трудно сказать, какой именно из них был самым странным. Однажды мы выступали для заключенных, они в это время гуляли в тюремном дворе. Еще играли на вершине скалы в пустыне в Техасе рядом с Рио-Гранде — она называется «Большой изгиб». Был закат, солнце опускалось, и небо постепенно становилось розовым. Где-то вдалеке дикие лошади пили воду из реки, а у наших ног ползали змеи. Было необычайно красиво. Или, наоборот, был случай, когда мы играли на вечеринке в Манхэттене для модельера Донны Каран и ее друзей-миллионеров. Это тоже было очень странно, потому что за несколько часов до этого мы выступали на улице и нашими слушателями в основном были бездомные. В этом году нас ждет выступление на свадебной вечеринке в пустыне в Марокко. Думаю, это тоже будет необычно.

Brothers Moving поют «Roxanne» в Большом каньоне

— Вы часто гастролируете по России. Какая из этих поездок запомнилась больше всего?

— Наш первый большой концерт прошел в «Гоголь-центре», и мы совершенно не знали, чего от него ожидать. В итоге он стал незабываемым. Отклик зала был настолько мощным, что просто сорвал нам голову! Помимо очень энергичной отдачи от зрителей каждый раз в России удивительным опытом для нас становятся переезды из города в город на поезде.

— С какими трудностями сталкиваются уличные музыканты? В какой стране выступать было сложнее всего?

— Самой большой и непреодолимой сложностью является погода. Еще шум автомобилей, особенно грузовиков. Полицейские могут в любой момент прогнать тебя, а владельцы магазинов часто жалуются, что уличные музыканты либо раздражают, либо отвлекают внимание их клиентов.

Дания никогда не была легким местом для уличных музыкантов, это не является частью нашей культуры, как, например, в Америке, где уличная музыка приветствуется и вызывает уважение. В Нью-Йорке это может быть вполне законной работой, тогда как в Дании это, скорее, хобби.

«Minnie the Moocher» — один из главных хитов Brothers Moving

— Вы принципиально используете только акустические инструменты? Никогда не возникало желания поэкспериментировать с другим звучанием?

— Мы используем акустические инструменты не из принципа. Помимо любви к звучанию в нашем случае это еще практично и мобильно, что для уличной команды имеет огромную важность. Теперь, когда мы больше играем на сценах, а не на площадях, мы всерьез задумываемся о том, чтобы попробовать ударные, электрогитару и фортепиано. Нам интересно расти и развиваться, делать музыку, которая нам самих увлекает. Возможно, попробуем представить что-то новое и необычное на следующем концерте в Москве...

— Следите ли вы за актуальной музыкой? Как относитесь к новым героям хип-хопа?

— Наших наблюдений за этими явлениями достаточно, чтобы понять, что современная поп-музыка, такая, как хип-хоп и r'n'b, по качеству сильно уступает поп-музыке 60-х и 70-х годов. И главная причина, почему нет новых Элвиса, Фредди Меркьюри, Дэвида Боуи, Beatles, Рэя Чарльза — этот список можно долго продолжать, — в том, что сейчас не надо быть музыкально одаренным, чтобы стать поп-звездой. Я не пытаюсь сказать, что Дрейк или Канье Уэст не понимают, что они делают; их талант просто несравним, например, с талантом Боба Дилана. Сегодня достаточно навыков в области технологий, многие не ищут в музыке подлинности, потому что слишком молоды и не знают, как это должно выглядеть. Люди так привыкли к технологиям, способным создать иллюзию совершенства, что забыли о магии самой музыки.

— Кто из российских музыкантов произвел наибольшее впечатление за последнее время и может ли в вашем репертуаре появиться русскоязычная песня?

— Мы знаем очень мало молодых русских групп, но хотели бы узнать больше! Слышали несколько песен команды из Сибири под названием Jack Wood, они были классными. Виктор Цой, «Лимпопо» (команда, участники которой впоследствии основали Red Elvises. — Ред.), Алексей Архиповский — вот кто из ваших известных музыкантов нам очень нравится. Не так давно мы пытались разучить песню из мультфильма «Бременские музыканты»... Возможно, еще поработаем над ней и исполним со сцены!

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