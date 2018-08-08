Что слушать в августе

Снова емкое числительное в названии, снова обложка с бубном на одноцветном фоне — подопечные вокалиста и сочинителя Андрея Зеберти продолжают свое сосредоточенное исследование минимализма в области поп-роковой чувственности. Их точные, емкие, лаконичные песенки будто бы постоянно пробуют на прочность границу абсолютного допустимого минимума мелодических и аранжировочных ходов, при котором песня еще не потеряет права называться песней, — и доходят в этом порой до головокружительно смелых решений. Идеалистически-аскетичное вступление духовых в новой версии «Гения», песни Андрея, когда-то популяризованной группой «Сансара», в принципе вполне может претендовать на звание лучшей духовой аранжировки в поп-музыке текущего года — самой безрассудно-минималистичной точно. В этой выверенности, твердой вере в то, что там, где другим нужны три ноты и пять слов, вполне может хватит по одному и того и другого, если и то и другое — правильное, чувствуется железная художественная воля. «Свидание» делает музыку, которая имеет смелость не давить, но отступать, обходиться в наш век постоянного информационного перегруза пунктирными линиями и простым карандашом. Это крутой подход.
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