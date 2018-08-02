Найк Борзов. «Про дурачка»

Найк Борзов — один из немногих рокеров в России, которые умеют играть панк и психоделию, а также любят их комбинировать. Поэтому появление в его исполнении песни Егора Летова, первопроходца этих направлений в отечественном роке, было лишь вопросом времени. И вот оно пришло:

Найк Борзов

Егора Летова и «Гражданскую оборону» я услышал в середине 1980-х, когда у них вышла первая пара альбомов. У меня очень много друзей, которые тоже слушали такую музыку, поэтому мимо меня это пройти не могло. Мне нравилось звучание: грязное, неотшлифованное, вот это — лоу-файное. И сами песни долго крутились в голове. Мне понравилось, что очень много мата в песнях. Они же были одними из немногих в то время, кто вот так писал свои песни. И в итоге это все стало одной из причин появления группы «Инфекция».

К сожалению, у меня так и не получилось попасть на концерт «ГО». Конечно же, это печально и хотелось бы послушать его, например, сейчас. Это было интересно. Развитие его музыки происходило постоянно, несмотря на домашний способ звукозаписи. Он все время совершенствовался, и в общем-то к концу жизни Егора это все звучало уже именно так, как он хотел, как я понимаю. Потому что многие ранние записи звучат по тем средствам, которые он имел вначале.

Музыка «ГО» — это и панк, и психоделия, и одновременно русская музыка. На мой взгляд, главное достоинство Егора — это соединение поэтизма и мистицизма. Понятное дело, момент его саморазрушения как в жизни, так и в музыке привлекает многих. На мой взгляд, Летов — один из немногих в России музыкантов, достойных внимания и культа.

Мой любимый альбом Егора Летова, а вернее, его проекта «Егор и оп**деневшие» — «Прыг-скок. Детские песенки», куда и вошла песня «Про дурачка». Он есть у меня на виниле.

Почему я решил сделать эту песню именно сейчас? Так уже складывается второй год: я летом выпускаю кавер-версию на песню одного из любимых русских музыкантов. А песню «Про дурачка» я выбрал, потому что она мне нравилась, всегда хотелось ее сделать. Сделать иначе, отличной от версии автора. А сейчас — потому что, во-первых, готовится трибьют «ГО» и песня записана для этого трибьюта, во-вторых, песня «Про дурачка», на мой взгляд, сейчас, в современной России, очень актуальна. И мне кажется, что эта песня — зеркало. Зеркало, в котором отражается не только вся страна, но и вся планета.