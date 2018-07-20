 
20 июля 2018Современная музыкаДайджест
7710
Preview_cover_pictureЧто слушать в июле Preview_cover_pictureЧто слушать в июне — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в июне Preview_cover_pictureЧто слушать в мае Preview_cover_pictureЧто слушать в апреле Preview_cover_pictureЧто слушать в марте — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в марте Preview_cover_pictureЧто слушать в феврале — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в феврале Preview_cover_pictureЧто слушать в январе Preview_cover_pictureЧто слушать в декабре — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в декабре
Смотреть все материалы

Что слушать в июле

Новые отечественные альбомы: «Обе две», Гречка, «Комсомольск», GROZA и другие громкие релизы месяца

текст: Сергей Мезенов
1 из 8
закрыть
  • Bigmat_detailed_picture
    1. «Обе две»«Радости страсти»

    Такой момент наступает в карьере, в общем-то, любой, даже самой классной и продвинутой, группы — когда у нее выходит запись, ничего толком к уже сформировавшемуся канону ее творчества не добавляющая. Группу Кати Павловой «Обе две» такая радость нагнала на седьмом году жизни (если считать с выхода дебютного альбома) — новый миньон «Радости страсти», следующий за прошлогодним четырехпесенным «Мальчиком», сложновато охарактеризовать иначе, чем топтание на месте. Хотя ладно — какое-то движение тут все же есть, а именно — продолжение дрейфа в сторону совсем уж эстрадной поп-музыки, начатого «Мальчиком». «Радости» почти целиком сбрасывают с себя шелуху гитарного прошлого, но в то же время немного теряются в поисках подходящих этому экстатически-экстравертному звуку песен. Здешние четыре номера крепко держатся, что называется, зоны комфорта «Обеих двух» и уверенно воспроизводят их фирменную атмосферу меланхоличной дискотеки на вечеринке, богатой алкоголем и романтически-сексуальными короткими встречами, — но в то же время немного промахиваются мимо тех эмоциональных пиков, которые случаются, когда такая вечеринка удается по-настоящему. Алкоголь, то есть, вполне есть, и романтика есть, и плотское тоже — а вот заявленной в заголовке радости как-то недоложили. Так, говорят, бывает, когда вечеринка становится рутиной.

facebooktwitterвконтакте
Комментарии

Новое в разделе «Современная музыка»SpacerСамое читаемое

Сегодня на сайте

Часики тикаютОбщество
Часики тикают 

Инна Денисова — о «социальном бесплодии», ЭКО и других надеждах и страхах позднего репродуктивного возраста

20 июля 201815030
ЧМ-2018Colta Specials
ЧМ-2018 

Игорь Мухин зафиксировал летнюю Москву, охваченную чемпионатом мира по футболу

18 июля 201820880