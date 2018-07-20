Что слушать в июле

Такой момент наступает в карьере, в общем-то, любой, даже самой классной и продвинутой, группы — когда у нее выходит запись, ничего толком к уже сформировавшемуся канону ее творчества не добавляющая. Группу Кати Павловой «Обе две» такая радость нагнала на седьмом году жизни (если считать с выхода дебютного альбома) — новый миньон «Радости страсти», следующий за прошлогодним четырехпесенным «Мальчиком», сложновато охарактеризовать иначе, чем топтание на месте. Хотя ладно — какое-то движение тут все же есть, а именно — продолжение дрейфа в сторону совсем уж эстрадной поп-музыки, начатого «Мальчиком». «Радости» почти целиком сбрасывают с себя шелуху гитарного прошлого, но в то же время немного теряются в поисках подходящих этому экстатически-экстравертному звуку песен. Здешние четыре номера крепко держатся, что называется, зоны комфорта «Обеих двух» и уверенно воспроизводят их фирменную атмосферу меланхоличной дискотеки на вечеринке, богатой алкоголем и романтически-сексуальными короткими встречами, — но в то же время немного промахиваются мимо тех эмоциональных пиков, которые случаются, когда такая вечеринка удается по-настоящему. Алкоголь, то есть, вполне есть, и романтика есть, и плотское тоже — а вот заявленной в заголовке радости как-то недоложили. Так, говорят, бывает, когда вечеринка становится рутиной.
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