Райх в шалаше

14 июля на фестивале цифровых искусств «Ночь новых медиа» в Никола-Ленивце московский ансамбль Kymatic вместе с певцами Questa Musica впервые в России исполнит в концерте «Музыку для 18 музыкантов» современного американского классика Стива Райха. С абсолютной российской премьерой их на каких-то два месяца опередили бельгийцы Ictus, которые в мае в театре Станиславского и Немировича-Данченко сыграли райховскую «Музыку», послужившую музыкальной основой балета «Дождь» Анны Терезы Де Кеерсмакер. Впрочем, это вряд ли помешает концерту стать одним из заметных событий года: еще пару лет назад было почти невозможно представить, что наши музыканты возьмут и осилят, вероятно, главную партитуру Стива Райха.

«Знаешь, сейчас есть люди, которые хотят вкладываться в современную музыку, — и мне это до сих пор немного непонятно. Никола-Ленивец на “Музыке для 18 музыкантов” не заработает. На концерт сейчас продано 1500 билетов, но мы покрыли только половину трат», — говорит альтистка Kymatic Алина Петрова. Она, кажется, немного лукавит: за последние несколько лет московский ансамбль чего только не сделал, чтобы ему доверили первое исполнение «Музыки» (когда концерт только обсуждался, о планах театра Станиславского музыканты и организаторы ничего не знали).

Ядро ансамбля Kymatic начало складываться в начале 2010-х в Уральской консерватории, где познакомились гамбист, виолончелист и контрабасист Антон Изгагин и композитор Дмитрий Ремезов (в ансамбле он главный по электронике). Потом они перебрались в Москву, встретились с другими музыкантами, какое-то время поиграли под говорящим названием New Meditative Music, стали ансамблем медитативной музыки Kymatic из восьми человек, дали десятки концертов с партитурами известных и не очень минималистов и не минималистов и, наконец, выбросили приписку про медитативность.

В марте 2017-го в Мультимедиа Арт Музее ансамбль впервые в России сыграл пьесу «Feminine» нью-йоркского композитора Джулиуса Истмена. При явной значимости события — вполне оригинальная околоминималистская музыка Истмена долгое время была забыта — концерт оставил ощущение обаятельной самодеятельности. Очевидно неидеальное исполнение, которое все равно вышло намного лучше единственной доступной записи, сложилось с донельзя плоским немузыкальным видео от молодых художников (композитор был чернокожим геем, что покажем? Конечно же, целующихся черных мужчин). Ровно через год в просторном холле Еврейского музея было не найти места: около 350 человек пришли послушать Kymatic с «Трилогией» Истмена. Главное, что у них тогда получилось, — перекрыть настойчивые социальные смыслы партитур с заголовками «Crazy Nigger», «Evil Nigger» и «Gay Guerilla». В первую очередь это была отлично исполненная музыка.

Инсталляция «Вселенский разум» Николая Полисского

«Музыка для 18 музыкантов» не оставляет возможности уцепиться за какой-нибудь экстрамузыкальный сюжет: она абстрактна, в ней все явлено слушателю, одно название перечеркивает возможность скрытой Идеи. Стив Райх годами искал свой прием, совершенно случайно в 60-х открыл фазовые сдвиги (постепенное смещение двух идентичных звуков друг относительно друга) и использовал их в нескольких знаменитых сочинениях (самое показательное — «Piano Phase»). Однако в «Музыке» 1976 года фазовых сдвигов нет, как нет сложносочиненной полиритмии или изнурительной, «трансовой» репетитивности. В ней не так значимы сами приемы, как чистый восторг от тембральной красоты сочинения и равномерного течения музыкального времени, и, возможно, именно это и делает «Музыку» одним из самых важных произведений ХХ века.

«Ударные звучат объективно, они не настраивают ни на какой лад. Конечно, в “Музыке” обилием средних частот они, скорее, будоражат, чем успокаивают, но здесь мы не слышим никакой экспрессии и чувственности, она не побуждает ни к чему эмоциональному. Организм просто выходит в некое состояние, близкое к балансу», — рассказывает перед репетицией ударник Юрий Посыпанов, пока музыканты, вместе с которыми Kymatic будет играть Райха, пробираются через батарею маримб, ксилофонов и электронных фортепиано. «Это квинтэссенция райховских идей в одном сочинении», — добавляет еще один ударник Елисей Дрегалин. Изгагин говорит про медитацию — его неизменная ремарка, если разговор вдруг пошел о минимализме.

«Музыку для 18 музыкантов» по какому-то недоразумению никогда не играли российские академисты. Еще удивительнее, что первое концертное исполнение сочинения Райха пройдет в Никола-Ленивце, в инсталляции «Вселенский разум» Николая Полисского (по совместительству — продюсера «Ночи новых медиа»). «Когда пианист Алексей Любимов говорил мне, что в России невозможно сыграть “Музыку для 18 музыкантов”, он мыслил, что концерт должен быть где-то в филармонии или Большом зале консерватории. Ему, кажется, и в голову не приходило, что это может быть опенэйр», — смеется Алина Петрова. Концерт и вправду будет похож на фестиваль электронной музыки: специально для «Музыки» петербургская группа TUNDRA готовит световую сценографию.

Открытое пространство может сыграть злую шутку с музыкой Стива Райха, в которой очень многое зависит от самого звучания. Звукорежиссер Сергей Кочетков начал составлять схему расстановки звуковой аппаратуры еще в середине мая, в ночь после генеральной репетиции он будет гонять всю систему по кругу, чтобы соотнести звук с полем, лесом и объектами инсталляции. Сами музыканты и организаторы так уверены в своей версии Райха, что изначально планировали выпустить запись концерта. Если все состоится, то скоро можно будет послушать подряд записи Ictus и Kymatic и сравнить, у кого в 2018 году в Москве «Музыка» была лучше.





10 июля, во вторник, в галерее АРТ4 пройдет генеральная репетиция «Музыки для 18 музыкантов». Вход на репетицию свободный.