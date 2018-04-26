Что слушать в апреле

1. Tequilajazzz«НЕБЫЛО»

Акустические версии былых хитов — концепция, к которой принято относиться с известной иронией: мол, вот коллектив, у которого желание выпустить альбом перевесило возможность что-то новое сказать. Но это не случай Евгения Федорова — переизобретать грозно рокочущий рок Tequilajazzz в качестве потусторонних зарисовок под фортепиано или бесконечных шедевров акустического трип-хопа он начал еще лет 15—18 назад, так что «НЕБЫЛО» можно считать немного запоздалым, но абсолютно легитимным полнометражным исследованием давно интересовавшей идеи. Тем более что подбор номеров на альбоме далек от очевидного (но «Миллионы медленных лилий» есть, конечно) — плюс есть одна новая песня. В акустической версии в «Текиле» прорезается и усиливается задумчивая искательская нежность — когда Евгений Федоров говорит: «У меня полмира в рюкзаке», как-то сразу понятно, что свою ношу он несет со всей возможной заботой. Журнал живого — вот что такое песни Tequilajazzz, и в новой, тихой, форме это их содержание проступает отчетливее и яснее. Где-то былого электричества чуть не хватает («Нервы», например, без громогласных риффов между куплетом и припевом немного теряют), а где-то, наоборот, негромкость выкристаллизовывает что-то новое («Стратосфера», «Бай-бай-бай», «Два луча»). Поиск того, за чем Евгений Владимирович вышел, когда думал, что за хлебом, продолжается — и как бы он ни намекал в названии этой пластинки на обратное, мы знаем, что все то, что произошло за время этого поиска, все-таки было.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5238549'>НЕБЫЛО</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/158947'>Tequilajazzz</a> на Яндекс.Музыке