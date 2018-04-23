Tinavie. «Terrua»

«Terrua» — это «терруар» по-португальски, а также название четвертого студийного альбома инди-поп-группы Tinavie, вокалистка и автор песен которой Тина Манышева последние несколько лет живет в Париже. В фантазийном дрим-попе Tinavie, сыгранном с размахом, взрослой серьезностью и перфекционизмом, чувствуется причудливое соединение разных музыкальных культур. Альбом сочинялся и записывался между Парижем, Москвой и Санкт-Петербургом, и помимо участников группы к нему приложили руку известные студийные профессионалы Андрей Алякринский (студия «Добролет») и Олег Эмиров. Тина Манышева и гитарист Дмитрий Зильперт объяснили, из какого терруара растут песни Tinavie.

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Тина Манышева

История этого альбома состоит в том, что на нем мы будто обращаемся к самим себе девятилетней давности, когда мы только собрались все вместе, когда мы записывали наш первый альбом «Augenblick», который, как сейчас оказывается, стал в каком-то смысле нашей визитной карточкой, нашей классикой. Идея была в том, чтобы записать новый альбом, не следуя каким-то трендам, течениям, ничему. Просто записать крутые песни как мы это умеем, в том состоянии группы, в котором мы находились в тот момент.

Дима Зильперт

Для нас очень важно было вернуться к формату записи, когда мы играем в студии одновременно, все вместе. Tinavie — очень концертная группа, и после работы над вторым и третьим альбомами мы почувствовали, что нам не хватает в записях этого ощущения совместной игры. Первый альбом «Augenblick» в 2010-м мы просто записали за выходные, сыграли почти всё вживую. Потом, конечно, была еще студийная работа, но вообще тогда мы альбом сделали где-то за месяц. Основной инструментал для «Terrua» мы тоже записали вживую за четыре дня, еще за несколько сессий записали голос, но над сведением и дополнительными аранжировками в итоге работали на протяжении почти двух лет. В аранжировке нескольких песен также поучаствовал композитор и саунд-продюсер Олег Эмиров. Этот альбом, мне кажется, — сочетание всего, чему мы как группа научились за девять лет существования.

Тина Манышева

Когда у тебя нет ни продюсера, ни директора, ни лейбла, решающего за тебя все, — в этом и сложность, и прелесть. Мы никому ничего не должны, но и проблем, которые нужно решать самим, очень много. Все организационные вопросы — на нас самих. Плюс мы теперь живем в разных странах. Было сложно, но и интересно создавать песни, не находясь рядом друг с другом. Новый для нас опыт.

© Tinavie

Дима Зильперт

Тут еще есть такой момент, что наши предыдущие альбомы в основном состояли из песен, которые мы к моменту записи уже активно играли на концертах. В этот раз на альбоме две трети песен совершенно новые, их никто никогда не слышал. Из-за того, что Тина живет во Франции, мы все сочинили, находясь в разных странах. Раньше она приносила песни на репетиции, и мы вместе придумывали музыку, а в этот раз Тина сочиняла песни в Париже и прислала нам записи голоса, эскизы песен, и мы с ребятами уже в Москве придумывали на репетициях музыку, играя под ее записанный голос, то есть для Тины, мне кажется, это сюрприз был вообще — то, что в итоге получилось. Часть музыки мы просто сочинили уже в процессе записи в студии «Добролет» в Петербурге.

Тина Манышева

В очередной раз убеждаюсь в том, что мы каким-то волшебным образом можем собирать вокруг себя круг людей-профессионалов, которые верят в нас и помогают нам на протяжении всех лет существования группы. Например, Андрей Алякринский, который записал и свел альбом «Terrua». Такие люди бесценны. Без них я не представляю себе возможности творить, записывать и выпускать нашу музыку.

Тина Манышева

Когда мы уже почти все записали, мы начали думать над названием, которое могло бы концептуально эту проделанную работу объединить. Были разные варианты: например, на альбоме есть песня-посвящение Урсуле, героине романа «Сто лет одиночества», и мы много думали в сторону магического реализма, направления, в котором работал Маркес и которое, мне кажется, очень близко музыке Tinavie. Но потом в какой-то момент появился в обсуждении этот французский винодельческий термин «терруар» (фр. terroir).

Дима Зильперт

Это даже не термин, а целое понятие: оно обозначает набор факторов, которые влияют на то, каким в определенной местности вырастает виноград и каким получается конечный букет вина. То есть «Terrua» — это про то, почему альбом, условно говоря, получился таким на вкус: вот такой у Tinavie свой особенный «терруар». Тут и расстояния, которые нас теперь разделяют, наш совместный девятилетний опыт и наша дружба, наши увлечения, люди, которые нас окружают, помогают нам, обстоятельства, которые влияют на нас. Потом, когда мы увидели мощнейший образ для обложки, созданный иллюстратором Машей Шишовой по мотивам этой концепции, мы поняли, что название — то, что нужно. Мы еще какое-то время думали над написанием слова и в итоге остановились на варианте, который используется, как ни странно, в португальском языке. И тут выяснилось, что Тина живет в португальском квартале, и все встало на свои места.





Альбом «Terrua» в iTunes, в Google Play и Boom

Презентации «Terrua» пройдут 26 мая в Санкт-Петербурге (в музее «Эрарта») и 31 мая в Москве (в клубе «Москва»). Билеты — здесь.

Альбом выходит на Zapal Records.