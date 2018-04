Элис Купер: «Источник удовольствия может быть совершенно любым»

28 мая в Москве и 30-го в Санкт-Петербурге выступают Hollywood Vampires — супергруппа с участием Элиса Купера, Джо Перри из Aerosmith и актера Джонни Деппа, с головой окунувшегося в рок-н-ролл. Это своего рода трибьют-шоу памяти всех ушедших друзей и коллег Элиса, ветерана рок-н-ролла, и название его восходит ко временам, когда сам Купер, Гарри Нильссон, Кит Мун, Ринго Старр и Джон Леннон безумствовали и куролесили, называя свою компанию именно «голливудскими вампирами». В 2015-м группа выпустила студийный альбом с песнями Pink Floyd, Led Zeppelin, The Doors, T.Rex, Джона Леннона, Small Faces, The Who и других героев прошлого, включая самого Элиса Купера (в записи участвовали Брайан Джонсон из AC/DC, Перри Фаррелл из Jane's Addiction, Пол Маккартни и даже великий актер сэр Кристофер Ли, большой поклонник тяжелой музыки, а среди музыкантов были и гитарист The Doors Робби Кригер, и Джо Уолш, и Слэш, и Дейв Грол). Затем музыканты отправились на гастроли, после чего взяли перерыв — и в рамках нового тура запланировали выступление и в России. Перед концертом Артем Липатов созвонился с Элисом Купером, чтобы задать ему несколько вопросов.

— Мы очень ждем гастролей Hollywood Vampires, — начинаю я с вежливого реверанса в адрес майского мероприятия, но Элис перебивает меня и разражается монологом:

— Идея, стоявшая за этим проектом, ужасно проста. В какой-то момент я обнаружил, что многие мои друзья, с которыми мы вместе начинали, уже покинули нас. Джон Леннон, Джим Моррисон, Джими Хендрикс... А ведь мы играли вместе! Мы дружили, выпивали, в конце концов. И я подумал: надо собрать группу, которая отдавала бы дань их песням. Джо Перри и Джонни Депп откликнулись на эту мысль — ну а как не откликнуться, я бы и сам откликнулся, если бы меня пригласили. Но так уж вышло, что я это все придумал.

— То есть, выходит, вы как бы оживляете покойных друзей таким образом.

— Да-да, типа того. А, и еще одну вещь я скажу обязательно, вы можете об этом ведь и не спросить, а это очень важно. Конечно, Джонни Депп — прекрасный актер. Но Джонни Депп — еще и великолепный гитарист. И Джо Перри это признает. А Джо Перри имеет на это право. Да! Джонни играет на гитаре ничуть не хуже, чем играет в кино. И в нашей компании мы его вообще воспринимаем как гитариста прежде всего. Нет, я не хочу ничего сказать, актер он отменный, но гитарист! Да к тому же он знает мои песни, все практически, весь репертуар Aerosmith, да вообще он до черта всего знает — ну, как играть, я имею в виду.

Кино — прекрасное занятие, но рок-н-ролл мне больше по душе.

Купер настолько искренен и обаятелен в этом гимне гитарному таланту Джонни Деппа, что приходится просто позволить ему говорить — не перебивать же уважаемого человека! Но вот он останавливается перевести дух, и я вклиниваюсь:

— Слушайте, но вы тоже в кино играли. Я помню, точно играли!

— Ну да... Но тут даже не в том дело. В кино у меня больших ролей не было, но я вообще актер. Ну как — вы ведь не думаете, что все эти годы на сцену выхожу я сам? Это мой персонаж выходит. Это же тоже актерство, понимаете? И сейчас я буду участвовать в постановке «Иисуса Христа Суперзвезды», в новой телетрансляции, вот буквально на днях; я царя Ирода там играю. В общем, мне эта профессия знакома, так что я имею право сравнивать, вот о чем речь. Я и вместе с Джонни в одном фильме снимался, в «Мрачных тенях». Кино — прекрасное занятие, но рок-н-ролл мне больше по душе.

— А ведь вы — еще и мой коллега. Я читал, вы в школьную газету писали?

— (Смеется.) Да, в старших классах, было дело. И в общем-то мне это легко давалось. Даже слишком легко. А я уже увлекся рок-н-роллом, и мне показалось, что тексты песен писать — задача поинтереснее, а еще и мелодии если, то вообще... Так что не вышло из меня журналиста. Но я не огорчаюсь.

— Скажите, а вот после всех этих лет в рок-н-ролле вы вообще музыку слушаете? Ну, для удовольствия. Как просто слушатель, не как рок-звезда Элис Купер?

— Да-да. Но в основном по спутниковому радио: у нас есть сеть Sirius XM. Больше сотни каналов. Вот я и слушаю: 50-е, 60-е, 70-е, бродвейские хиты, джаз, соул, да все что угодно. Я шарю по всем каналам — никогда не знаешь, на что наткнешься, отличную вещь можно найти в любом жанре, в любом времени. Элиса Купера, кстати, всегда причисляли к хард-року: Элис Купер — это не диско, не хип-хоп, только хард-рок. Но это не значит, что я только хард-рок и слушаю, нет. Источник удовольствия и уж тем более источник вдохновения могут быть совершенно любыми.

Все эти технологии почти что задушили рок-н-ролл.

— А что вы думаете по поводу того, как со временем сменился формат торговли музыкой? Какие вы видите изменения и как они сказались на музыке?

— Я так думаю, что застал золотой век альбомов, которые выпускали и я, и мои друзья, — мы все записывали альбомы, а не отдельные песни, и это было здорово и для слушателей, и для нас. Они отлично продавались, что позволяло нам чувствовать себя свободно: музыкант, на которого не давит безденежье, куда свободнее в творчестве, чем если у него дыра в кармане, правда же? И вот сейчас я смотрю на молодые группы и понимаю, что они вообще ни черта не зарабатывают. Потому что все эти технологии почти что задушили рок-н-ролл. Но, мне кажется, как вернулся винил, так и формат альбома должен вернуться на свое место. Следующие поколения наверняка устанут и от бесконечного стриминга, и от этого мерзкого звука, и от песен поодиночке. То, что вернулся винил, — очень хороший признак, говорю вам точно.

— Вы сказали — технологии почти задушили рок-н-ролл. То есть не до конца задушили?

— Нет, конечно, не до конца. 18—20-летние парни хотят играть рок-н-ролл, c этим ничего не сделаешь, и поэтому рок-н-ролл никогда не умрет! Полно новых прекрасных групп, говорю же, просто им куда труднее, чем нам приходилось. Они не знаю что должны делать, чтобы хоть чуть-чуть заработать. Но играют же, несмотря на это. Если бы не было желания играть — не было бы никакого рок-н-ролла. А он есть!