Каталонская утопия

«Бог благословит музыкантов, потому что без них это было бы невозможно!» — с этих слов начинается пресс-релиз фестиваля Primavera Sound 2018, который пройдет с 28 мая по 3 июня в Барселоне. Испанский фестиваль, обосновавшийся в Parc del Fòrum на берегу Средиземного моря, — ровесник нового тысячелетия: он проводится уже 17-й год. В последние годы его посещает около 60 тысяч человек в день — и он по праву является одним из известнейших фестивалей, открывающим сезон масштабных европейских летних опенэйров. Если вы хоть раз побывали на Primavera Sound, вы смогли прочувствовать искренность фестивального девиза: здесь и правда все построено вокруг музыки и любви к ней. К примеру, звуковое оборудование для основных сцен фестиваля обеспечивает британская компания Bowers & Wilkins, специализирующаяся на акустических системах высокого класса, что позволяет на любой удаленности от сцены слышать звук студийного качества и дает эффект полного погружения в музыку.

© Garbine Irizar

Перед фестивалем

Ощутить атмосферу Primavera Sound можно и без фестивального билета. В придачу к основной программе фестиваля организаторы каждый год предлагают около 200 разных музыкальных мероприятий, которые стартуют задолго до его начала. Примерно 70 из них — с бесплатным входом. Одно из главных и бесплатных — вечер за день до официального открытия Primavera Sound, включающий несколько концертов на больших сценах, на том же месте, где проходит и сам фестиваль, — в Parc del Fòrum. Лайнап этого вечера включает некоторых участников главной программы — в этом году, например, в среду, 30 мая, выступят Belle and Sebastian, Spiritualized и Wolf Parade.

Кроме того, за несколько месяцев до фестиваля начинаются «подготовительные» концерты в разных клубах Барселоны — в основном в Sala Apolo, директор которого имеет непосредственное отношение к организации фестиваля. В этом году наибольший интерес вызывает выступление Кайла Диксона и Майкла Штайна из дуэта Survive: они исполнят музыку, написанную ими для популярного научно-фантастического сериала «Stranger Things» и удостоенную премии «Эмми».

На Primavera Sound приезжают не только обычные меломаны. На фестивале действует отдельная программа для профессионалов музыкальной индустрии, которая включает в себя публичные дискуссии, конференции, семинары, выставки и концерты многообещающих групп. Эти мероприятия проводятся днем на конференции Day Pro и ночью в эксклюзивной зоне Night Pro в Parc del Fòrum. Увы, не бесплатно, а за дополнительные деньги.

© Garbine Irizar

Хедлайнеры

В афише Primavera Sound 2018 некрупным шрифтом перечислены десятки названий групп и имен музыкантов, упорядоченных по алфавиту. На кого обратить внимание в первую очередь? После четырех лет молчания и отсутствия концертов появятся британские рок-хитмейкеры Arctic Monkeys, которые обещают выпустить в этом году новый альбом. Впервые на Primavera Sound выступит Бьорк с программой по мотивам последнего альбома «Utopia». Появление Ника Кейва и его группы The Bad Seeds с песнями с душераздирающего альбома «Skeleton Tree» наверняка произведет сильнейшее впечатление. Кроме того, в хедлайнерах значатся видные рок-группы The National и The War on Drugs, рэп-звезды A$AP Rocky и Migos, а также незаслуженно обделенная «Грэмми» Lorde — новая поп-дива из Новой Зеландии. И не пропустите выступление актрисы и певицы Джейн Биркин с гала-программой песен Сержа Генсбура, которые она исполнит в сопровождении оркестра из 50 музыкантов.

Смешение стилей

Стадионный рок, арт-поп, хитовый рэп и классика французской эстрады бок о бок стоят в расписании фестиваля. Его кураторы не боятся неожиданных параллелей и сочетаний. В лайнапе Primavera Sound гармонично соседствуют друг с другом классики джаз-авангарда Art Ensemble of Chicago и супергруппа от хардкора Dead Cross, образованная вокалистом Faith No More Майком Паттоном и барабанщиком Slayer Дейвом Ломбардо. Вольнодумец от фламенко Capullo de Jerez и местные панк-герои La Banda Trapera del Río сменяются многоликими рок-мэтрами Sparks и рэпером Mike D, вернувшимся к концертной практике с переосмыслением нетленок Beastie Boys. Встречаются проекты экзотические и концептуальные: баскский ска-ветеран Fermín Muguruza представит новый проект The Suicide of Western Culture, Lift to Experience — пасторальный построк, продюсер Madlib — футуристический электронный саунд, малийская этно-дива Oumou Sangaré — традиционный африканский стиль васулу. В программе Primavera Sound найдутся и блэк-метал от шведской группы Watain, электронная неоклассика от Нильса Фрама и седативный шугейз от новичков Cigarettes after Sex и заслуженных Slowdive. Никто не уйдет обделенным.

Сильный пол

В соответствии с мировым запросом на гендерное равенство кураторы фестиваля подчеркивают полномочное присутствие в лайнапе Primavera Sound женщин-музыкантов и то, как важен их вклад в мировую культуру. «Во все времена, во всех стилях и на всех сценах женщины являются движущей силой!» — говорят они. Сильную компанию поп-матриархам Бьорк и Джейн Биркин составляют артистки со всех концов света: Шарлотта Генсбур, Haim, Fever Ray, CHVRCHES, Beach House, Warpaint, Lykke Li, Ibeyi, Maria Arnal, Hinds, Waxahatchee, Yonaka, Vagabon, Jorja Smith, Javiera Mena, Jlin, Bad Gyal и Sevdaliza. В программе Primavera Sound 2018 есть и две участницы, представляющие российскую электронику: титулованный техно-музыкант Нина Кравиц и дебютантка Kedr Livanskiy.

Новые имена

«Сегодняшние новички станут завтрашними хедлайнерами» — еще один девиз Primavera Sound, которому его организаторы следуют как аксиоме, приглашая малоизвестных широкой публике музыкантов. В этом году кураторы программы фестиваля рекомендуют обратить внимание на обладательницу невероятного голоса Джорджу Смит — новую героиню британского соула, хип-хоп-продюсера Knox Fortune, успевшего поработать с Kanye West и Chance the Rapper, американских юнцов из Starcrawler, скрещивающих глэм с гранжем, и британский квартет Yonaka, который готовит еще более дикий взвар из хип-хопа, грайма и альт-рока.

А теперь — дискотека

На Primavera Sound 2018 будет больше места для танцев, чем когда-либо, — зоны Primavera Bits, посвященные электронной музыке, будут увеличены, чтобы провести беспрецедентное количество диджей-сетов и лайвов на берегу моря. В лайнапе Bits нашлось место всем разновидностям современной электроники: от презентаций новых альбомов Джона Хопкинса, James Holden & The Animal Spirits и Four Tet до аудиовизуального шоу французского дуэта The Blaze, от электрофанка Chromeo до умной электроники Jlin, от аналоговых экспериментов Mount Kimbie до южнокорейского техно от Peggy Gou. А также Floating Points, DJ Koze, Lindstrøm, Dekmantel Soundsystem, The Black Madonna, Daphni и другие артисты — в лайнапе Primavera Sound собран весь цвет непопсовой электроники. Заключительные сеты фестиваля по традиции будут сыграны двумя испанскими резидентами — DJ Coco и Джоном Талаботом, а в финале — фейерверк.