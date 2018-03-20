Что слушать в марте — 2

1. Федор Чистяков«Нежелательная песня»

Радоваться воссоединению «Ноля» в честь юбилея группы довелось недолго — после запрета в России «Свидетелей Иеговы» Федор Валентинович решил не возвращаться на родину с американских гастролей. Его новый сольный альбом понятным образом инспирирован этими событиями — тут, спиной к спине, стоят песни с заголовками вроде «Пропаганда», «Искусство лизать» и «Дурдом непобедим». «Здесь геометрия Лобачевского и теория невероятности, валите отсюда скорей, а то будут неприятности» — максимально понятный посыл, оформленный максимально понятными словами; и номер тут в том, что это острое недовольство происходящим в России провоцирует Федора Чистякова на его едва ли не самый прямолинейно-энергичный альбом. «Нежелательная песня» выдержана в духе форсированного рок-н-ролла под баян — с рокабилльными мелодиями, блюзом и цыганочкой из-за печки. По мере развития пластинки материал заметно усложняется. Где-то в районе номера «21 век» рок-н-ролл превращается в почти себе прог-рок, а злые карикатуры сюжетов (в заглавной песне, к примеру, лес терроризируют озверевшие медведи, наводящие свои порядки) уступают место столь же прямому и честному разговору с небом в центральном номере «Как я буду жить». Дурацкая, наверное, мысль, но все же: жить, безусловно, не становится легче ни артистам, ни нам всем, но музыка из лобового столкновения с жестокой реальностью рождается классная, самая искренняя, самая подлинная. Живая.

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