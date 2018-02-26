«Громыка». «Тестостерон»

«Пионеры тяжелого психоделического твиста» и «мастера абсурда со строгим выражением лица» «Громыка» готовятся выпустить в апреле новый, четвертый, альбом, в который войдет дуэт с Васей Васиным из «Кирпичей» «Тестостерон». В преддверии этого события COLTA.RU представляет видеоклип на «Тестостерон» вместе с размышлениями «Громыки» о русском рэпе и призывах к безопасному сексу.

— Как вы спелись с Васей Васиным и почему именно с ним? Кого он изображает в клипе?

— Как-то по осени «Громыке» предложили поучаствовать в одном проекте, где требовалась так называемая коллаборация, то есть совместный трек непохожих друг на друга артистов. Из предложенного на выбор списка групп «Громыке» были известны только «Кирпичи». Но они тогда были на гастролях, и сотрудничество не состоялось. Впоследствии, однако, Василий Владимирович Васин сообщил, что с удовольствием бы поучаствовал в создании совместного музыкального произведения с группой «Громыка». Когда у «Громыки» появилась подходящая песня — «Тестостерон», — Василию Владимировичу было предложено написать восемь тактов так называемого рэпа. В силу своей плодовитости Василий Владимирович написал гораздо больше, но все равно органично встроился в структуру данного музыкального произведения.

Соавторы параллельно размышляли о съемках видеоиллюстрации к песне «Тестостерон». Достаточно сказать, что отмашки ожидали целых две съемочные группы — с той и с другой стороны. В итоге видеосъемку организовывал Василий Владимирович Васин, но при участии Максима Валерьевича (Кошелева — вокалиста «Громыки». — Ред.).

Итоговый результат логично представлен в двух мало похожих вариантах — в версии Василия Владимировича Васина и в версии группы «Громыка». Что, безусловно, делает как саму песню, так и видеообразы к ней более объемными.

Любопытно, что кроме голоса В.В. Васина в записи трека «Тестостерон» были использованы голоса публики, пришедшей на концерт в бар Union (Санкт-Петербург) 2 ноября и в рюмочную «Зюзино» (Москва) 24 ноября 2017 года. «Громыка» попросил зрителей проделать определенные вокальные упражнения, которые были зафиксированы с помощью звукозаписывающего оборудования. Также звуки «а», «о», «у» в записи издают певицы и режиссер из театра «Опера Ыть», высокопоставленный геолог и сами музыканты группы «Громыка».

В.В. Васин в кителе генерал-лейтенанта медицинской службы предстает в видеоклипе в роли бывшего «полковника Васина», продвинувшегося по службе. Но это трактовка группы «Громыка», наверняка свое пояснение к образу есть и у Василия Владимировича.

— «Тестостерон» — разминка перед новым альбомом? Каким он будет? Когда его ждать?

— Песня «Тестостерон», как и вышедшие ранее «Пожалей мое желе» и «Ну-ка полетай», войдет в новый альбом «Громыки». Релиза следует ждать уже в апреле. В данный момент «Громыка» работает над его наполнением. И, по достойной советской традиции, об экипаже и технических характеристиках космического аппарата сообщит сразу после его выхода на орбиту.

— Какова реакция общественности на другое видео — «Доставить в Москву»? Оно, скажем так, провокационное. Спровоцировало ли кого-нибудь и на что?

— Работа белорусского мультипликатора Федора Лысого, безусловно, не оставила равнодушной сетевую общественность. Ее представители совершают как ожидаемые, так и совершенно непостижимые умозаключения. В качестве наглядного примера «Громыка» хотел бы привести комментарий одного из зрителей к просмотренной анимационной работе на песню «Доставить в Москву»:

«Сергей Назаров, неделю назад:

Клип белорусского режиссера на песню российской группы, а срач в комментах устраивают украинцы… и после этого мы не братские народы?»

— Что вы думаете о русском рэпе? Есть ли у вас любимые российские рэп-исполнители?

— На одном из недавних питерских выступлений «Громыке» сделали роскошный подарок — вышедший на виниле альбом Л.И. Брежнева «Наш курс — мирное созидание». Это редкая монофоническая запись легендарного баттла непобедимого генсека с избирателями Бауманского избирательного округа г. Москвы 22 февраля 1980 года.

Хотя по динамике эта запись и уступает его концептуальному двойному альбому 1976 года «Во имя мира и социального прогресса», но бурные продолжительные аплодисменты, завершающие бауманский баттл, показывают, что, как непревзойденный мастер панчлайна, генсек находился в отличной боевой форме и прекрасно владел всеми четырьмя приемами диалектики.

— Игорь Матвиенко считает, что российский рэп пропагандирует секс и наркотики среди молодежи. И это может быть опасно. Что пропагандируют песни «Громыки»? И что вы вообще думаете об эффективности песен (любых) как способа пропаганды каких-либо идей?

— Не только российский рэп пропагандирует наркотики, но и зарубежная эстрада. В 1978 году фирма «Мелодия» выпустила диск-гигант большого друга советского народа — французской певицы Мирей Матье, на котором была песня «Чао, бамбино, сорри». Песня эта содержала (и до сих пор содержит) открытый призыв к употреблению наркотиков («Vas fumer ta marijuana» — что можно примерно перевести с французского как «Иди и накурись анаши!»). Горячо любимая советским народом, эта песня, однако, не произвела ожидаемого империалистическими продюсерами разрушительного эффекта, так как на страже интересов Родины вовремя встал совместно воздвигнутый двумя министерствами — обороны и просвещения — знаменитый на весь мир языковой барьер.

В песнях же «Громыки» пропаганды нет, зато встречаются различные призывы к чему-либо: например, призыв к безопасному сексу («Только не в меня!»), повышению рождаемости ( «Не стесняйтесь») или к чему-то невероятному («Выпрямись, дорога!»).





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